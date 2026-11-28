El luchador australiano Jermaine Haley, conocido mundialmente como Bronson Reed, murió el viernes 27 de noviembre de 2026 a los 38 años, informó World Wrestling Entertainment (WWE).
La empresa estadounidense confirmó su fallecimiento mediante un comunicado en el que atribuyó su muerte a complicaciones médicas, sin dar más detalles.
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La muerte de Bronson Reed se dio semanas después de su participación en Crown Jewel, un evento de lucha libre celebrado el 7 de noviembre en Riad, Arabia Saudita, donde sufrió un fuerte golpe después de que el luchador Oba Femi lo lanzara desde la plataforma de entrada hacia unas mesas.
Bronson Reed sufrió graves lesiones durante Crown Jewel
La última aparición de Bronson Reed en WWE ocurrió durante Crown Jewel, donde intervino en el combate por los campeonatos mundiales de parejas entre The Vision, integrado por Bron Breakker y Austin Theory, y los equipos de Penta y Je'Von Evans.
Durante el enfrentamiento, Oba Femi lanzó a Reed desde la plataforma de entrada hacia unas mesas colocadas en la zona exterior del cuadrilátero.
De acuerdo con distintos reportes, el australiano sufrió varias fracturas de costillas y una laceración renal. La gravedad de sus lesiones obligó a mantenerlo hospitalizado en Arabia Saudita, donde fue operado.
El 18 de noviembre, Reed regresó a Estados Unidos para continuar su recuperación, pero casi 10 días después falleció.
Antes de su muerte, Reed también atravesó un proceso de recuperación por una lesión en el tríceps que sufrió en febrero de 2026. Después de varios meses fuera de acción, regresó a la programación de WWE en septiembre.
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¿Quién fue Bronson Reed? La trayectoria de Jermaine Haley en WWE
Nacido en Adelaide, Australia, Jermaine Haley comenzó su carrera en la lucha libre profesional en 2007. Antes de consolidarse en WWE, participó en distintas promociones independientes y competencias internacionales, entre ellas Pro Wrestling NOAH, en Japón.
Su llegada a WWE ocurrió en 2019, cuando comenzó a competir en NXT, la marca de desarrollo de talento de la compañía. Su fuerza física y movilidad dentro del cuadrilátero le permitieron destacar entre los luchadores de su categoría.
Uno de sus primeros grandes logros llegó en 2020, cuando conquistó el Campeonato Norteamericano de NXT después de derrotar a Johnny Gargano.
En 2021, la empresa lo dejó fuera de su plantilla, pero Haley continuó su carrera en otras promociones. Un año después regresó a WWE y retomó su lugar en la programación de la compañía.
En 2024 obtuvo otro gran reconocimiento, al ganar el André the Giant Memorial Battle Royal, una competencia anual que forma parte de las actividades de WrestleMania.
En mayo de 2025, Reed protagonizó otro regreso destacado durante WWE Saturday Night's Main Event, cuando se integró a la facción encabezada por Seth Rollins, junto a Bron Breakker y Paul Heyman.
Más adelante, el grupo conocido como The Vision se convirtió en uno de los principales ejes de la programación de WWE.
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‘El Tsunami’, el movimiento que distinguió a Bronson Reed
Una de las características que definieron la carrera de Bronson Reed fue su capacidad para combinar su tamaño y fuerza con movimientos de gran agilidad.
Con una estatura de aproximadamente 1.83 metros y un peso cercano a los 150 kilogramos, el australiano desarrolló un estilo que aprovechaba su potencia física sin renunciar a la velocidad.
Su movimiento más reconocido era “El Tsunami”, una maniobra en la que saltaba desde la tercera cuerda para caer con todo su peso sobre el cuerpo de su rival.
WWE y sus luchadores despiden a Bronson Reed
Tras confirmar la muerte de Jermaine Haley, la WWE expresó sus condolencias a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.
La empresa también mencionó a su esposa, Paige, quien espera un segundo hijo, y su hija, Deja.
Entre las primeras reacciones destacó la de Rhea Ripley, luchadora australiana y compañera de Reed en WWE, quien publicó una fotografía junto a él en Instagram con el mensaje: "Te amo, hermano. Estoy destrozada".
La empresa también rindió homenaje al luchador durante un evento en vivo celebrado en Athens, Georgia, donde realizó el tradicional toque de diez campanadas, una ceremonia utilizada en la lucha libre profesional para recordar a figuras fallecidas.
El luchador Kevin Owens también recordó a Haley y habló de su compromiso con su familia durante el homenaje.