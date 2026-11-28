La muerte de Bronson Reed se dio semanas después de su participación en Crown Jewel, un evento de lucha libre celebrado el 7 de noviembre en Riad, Arabia Saudita, donde sufrió un fuerte golpe después de que el luchador Oba Femi lo lanzara desde la plataforma de entrada hacia unas mesas.

Bronson Reed sufrió graves lesiones durante Crown Jewel

La última aparición de Bronson Reed en WWE ocurrió durante Crown Jewel, donde intervino en el combate por los campeonatos mundiales de parejas entre The Vision, integrado por Bron Breakker y Austin Theory, y los equipos de Penta y Je'Von Evans.

Durante el enfrentamiento, Oba Femi lanzó a Reed desde la plataforma de entrada hacia unas mesas colocadas en la zona exterior del cuadrilátero.



Muere Bronson Reed, luchador de la WWE, a los 38 años (ELSA/AFP)

De acuerdo con distintos reportes, el australiano sufrió varias fracturas de costillas y una laceración renal. La gravedad de sus lesiones obligó a mantenerlo hospitalizado en Arabia Saudita, donde fue operado.

El 18 de noviembre, Reed regresó a Estados Unidos para continuar su recuperación, pero casi 10 días después falleció.

Antes de su muerte, Reed también atravesó un proceso de recuperación por una lesión en el tríceps que sufrió en febrero de 2026. Después de varios meses fuera de acción, regresó a la programación de WWE en septiembre.