Inés Gómez Mont reapareció en su cuenta de Instagram: compartió una captura de pantalla en la que una persona presúntamente anónima invita a consultar un sitio creado para contrastar las acusaciones que se le imputan en su orden de aprehensión frente a lo que declaran autoridades y lo se publica en medios de comunicación. La publicación llega después de que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmara que la conductora fue enviada a España y que el gobierno mexicano ya solicitó su extradición para que responda ante las investigaciones pendientes en el país.
Inés Gómez Mont reaparece en Instagram con un detector de mentiras sobre su caso
Inés Gómez Mont reaparece en Instagram con un detector de mentiras sobre su caso
Tanto en su feed como en sus Instagram stories, Inés Gómez Mont publicó la imagen de un mensaje que, presuntamente, recibió de una cuenta identificada como “testigoincomodo1”. En él, una persona le informa que creó una herramienta para comparar lo que se ha dicho públicamente sobre su caso con la información contenida en el expediente judicial.
“Buenos días, Inés. Sigo de cerca tu caso y he creado un Detector de Mentiras para que cualquiera pueda contrastar, mediante ChatGPT, lo que se dice de ti con lo que dice el expediente. Sígueme: testigoincomodo1.blogspot.com”, se lee en el post.
¿Qué dice el blog sobre las acusaciones contra Inés Gómez Mont?
El sitio lleva por título “DETECTOR DE MENTIRAS DEL CASO INÉS GÓMEZ MONT: ¿QUÉ DICE REALMENTE EL EXPEDIENTE?” y, hasta el momento de la publicación, incluye dos entradas: “La Génesis” y “Prueba de Detector #1”.
La primera propone que los usuarios consulten directamente los documentos judiciales para comparar las versiones que circulan sobre la conductora con lo que, según el administrador del sitio, aparece en el expediente. Para hacerlo, sugiere utilizar ChatGPT, cargar los archivos y pedirle que identifique las páginas y los fragmentos que respaldan cada afirmación.
El texto plantea la siguiente invitación: “¿Y si lo que te contaron sobre Inés Gómez Mont no aguanta la prueba de ChatGPT? Aquí tú eres el reportero de la verdad: carga los documentos y pídele que contraste lo que se dice con lo que consta en el expediente. Exígele la página y el pasaje exactos. Léelos tú y decide quién miente”.
El blog también invita a revisar las diferentes cantidades de dinero que se han mencionado sobre el caso. La propuesta es consultar los documentos judiciales para comprobar de dónde salen esos montos y qué relación tienen con las operaciones investigadas.
También cuestiona si Inés Gómez Mont fue acusada específicamente de participar en la emisión o comercialización de facturas falsas y cuál habría sido su papel dentro de las empresas investigadas.
Otro de los puntos que busca examinar es la manera en que se ha descrito públicamente a la presentadora como presunta líder de una organización dedicada a operaciones fiscales irregulares. El administrador propone distinguir entre los señalamientos de la Fiscalía y aquello que un juez habría considerado acreditado.
El sitio propone utilizar ChatGPT para revisar la orden de aprehensión de Inés Gómez Mont
La segunda entrada, titulada “Prueba de Detector #1”, retoma las declaraciones realizadas por la presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia matutina del 25 de noviembre sobre las presuntas pruebas contra Inés Gómez Mont y su supuesta participación en un esquema de facturación falsa.
En esta publicación, el autor propone cargar la orden de aprehensión disponible en la página en ChatGPT y utilizar una instrucción específica para examinar distintos aspectos de la investigación como las acusaciones sobre facturas falsas, los montos económicos, el supuesto liderazgo de la organización, los vínculos empresariales y el posible conocimiento de la conductora sobre el origen de los recursos.
El sitio incluso incluye un prompt que pide a la herramienta analizar el documento desde la perspectiva del Derecho penal y respaldar sus conclusiones con referencias a páginas y fragmentos específicos.
La lectura de la resolución permite identificar diferencias importantes entre lo que la Fiscalía planteó y lo que el juez consideró suficientemente sustentado para librar la orden de aprehensión.
La intención, de acuerdo con el texto, es que los usuarios puedan contrastar la información difundida en medios con el contenido de los documentos judiciales. También se les pide no aceptar automáticamente las respuestas de la inteligencia artificial ni las afirmaciones del propio blog, sino revisar las fuentes por cuenta propia.
Como resultado, hay dos hallazgos especialmente relevantes: el juez rechazó que Inés tuviera acreditada una posición de liderazgo dentro de la organización y, al cuantificar los recursos que habría recibido, incurrió en errores aritméticos verificables al multiplicar por el número de operaciones cantidades que los cuadros bancarios ya presentaban como totales.
El documento señala que Inés recibió dinero de empresas investigadas y considera que probablemente sabía que esos recursos tenían un origen ilícito. Sin embargo, esa conclusión se basa en las circunstancias de las operaciones y no en una prueba directa, como un mensaje o una instrucción, que demuestre qué sabía exactamente. Además, se trata de una orden de aprehensión, no de una sentencia que la declare culpable.
Quién se puso en contacto con los abogados de Inés Gómez Mont para conocer su postura ante esta publicación y hasta el momento no se ha tenido respuesta de su parte.