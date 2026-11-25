Inés Gómez Mont reaparece en Instagram con un detector de mentiras sobre su caso

Tanto en su feed como en sus Instagram stories, Inés Gómez Mont publicó la imagen de un mensaje que, presuntamente, recibió de una cuenta identificada como “testigoincomodo1”. En él, una persona le informa que creó una herramienta para comparar lo que se ha dicho públicamente sobre su caso con la información contenida en el expediente judicial.

“Buenos días, Inés. Sigo de cerca tu caso y he creado un Detector de Mentiras para que cualquiera pueda contrastar, mediante ChatGPT, lo que se dice de ti con lo que dice el expediente. Sígueme: testigoincomodo1.blogspot.com”, se lee en el post.

¿Qué dice el blog sobre las acusaciones contra Inés Gómez Mont?

El sitio lleva por título “DETECTOR DE MENTIRAS DEL CASO INÉS GÓMEZ MONT: ¿QUÉ DICE REALMENTE EL EXPEDIENTE?” y, hasta el momento de la publicación, incluye dos entradas: “La Génesis” y “Prueba de Detector #1”.

La primera propone que los usuarios consulten directamente los documentos judiciales para comparar las versiones que circulan sobre la conductora con lo que, según el administrador del sitio, aparece en el expediente. Para hacerlo, sugiere utilizar ChatGPT, cargar los archivos y pedirle que identifique las páginas y los fragmentos que respaldan cada afirmación.



Inés Gómez-Mont utilizó su Instagram para asegurar que es inocente. (Instagram/Inés Gómez-Mont)

El texto plantea la siguiente invitación: “¿Y si lo que te contaron sobre Inés Gómez Mont no aguanta la prueba de ChatGPT? Aquí tú eres el reportero de la verdad: carga los documentos y pídele que contraste lo que se dice con lo que consta en el expediente. Exígele la página y el pasaje exactos. Léelos tú y decide quién miente”.

El blog también invita a revisar las diferentes cantidades de dinero que se han mencionado sobre el caso. La propuesta es consultar los documentos judiciales para comprobar de dónde salen esos montos y qué relación tienen con las operaciones investigadas.

También cuestiona si Inés Gómez Mont fue acusada específicamente de participar en la emisión o comercialización de facturas falsas y cuál habría sido su papel dentro de las empresas investigadas.

Otro de los puntos que busca examinar es la manera en que se ha descrito públicamente a la presentadora como presunta líder de una organización dedicada a operaciones fiscales irregulares. El administrador propone distinguir entre los señalamientos de la Fiscalía y aquello que un juez habría considerado acreditado.