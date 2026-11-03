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Espectáculos

¿Quién es Alejandro Canahuati Farah, el empresario hondureño relacionado con Fátima Bosch?

Es empresario, forma parte de una reconocida familia de Honduras y está vinculado con la industria textil. Su nombre cobró relevancia después de ser captado de la mano de Fátima Bosch en Mérida.
mar 03 noviembre 2026 04:07 PM
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Alejandro Canahuati Farah, el empresario hondureño relacionado con Fátima Bosch
Alejandro Canahuati Farah, el empresario hondureño relacionado con Fátima Bosch. (Quién)

Alejandro Canahuati Farah pasó de mantener un perfil discreto a despertar el interés de los seguidores de Fátima Bosch. El empresario hondureño fue captado junto a la Miss Universo en Mérida, Yucatán, y las imágenes en las que aparecen caminando de la mano, mientras él lleva un ramo de flores, desataron rumores sobre un posible romance.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado que tengan una relación sentimental, la aparición de Alejandro junto a la mexicana puso el foco en su vida y, sobre todo, en su trayectoria profesional. ¿Quién es el empresario que ahora está relacionado con la reina de belleza?

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Alejandro Canahuati: ¿a qué se dedica el supuesto novio de Fátima Bosch?

Alejandro Miguel Canahuati Farah es originario de San Pedro Sula, Honduras, y pertenece a una familia vinculada con la industria textil de ese país. Su carrera profesional está relacionada con Industrias Pacer, una compañía dedicada a la fabricación y comercialización de ropa.

En noviembre de 2023, durante la celebración del 40 aniversario de la empresa, Alejandro fue presentado como subgerente general. También ha participado en actividades de promoción de la marca, especialmente en iniciativas deportivas, como el patrocinio de la Maratón de Honduras.

En entrevistas con medios hondureños, Canahuati ha hablado sobre el desarrollo de productos textiles y la importancia de impulsar marcas fabricadas en su país.

¿Quién es la familia de Alejandro Canahuati Farah?

Alejandro forma parte de la familia Canahuati-Farah, conocida por su participación en el sector empresarial hondureño. Es hijo de Mario Miguel Canahuati y Sandra Farah de Canahuati.

Su padre es empresario y una figura conocida en la vida pública de Honduras. Además de fundar Industrias Pacer, encabezó el Consejo Hondureño de la Empresa Privada y fue secretario de Relaciones Exteriores entre 2010 y 2011, durante el gobierno de Porfirio Lobo.

La familia ha mantenido una presencia importante en el sector manufacturero y textil de Honduras, particularmente en San Pedro Sula, ciudad donde se encuentra la sede de la compañía.

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¿Cómo surgieron los rumores de romance entre Alejandro Canahuati y Fátima Bosch?

Las especulaciones comenzaron después de que ambos fueran vistos juntos en Mérida, Yucatán. Las fotografías y videos que circulan en redes sociales muestran a Alejandro caminando de la mano de Fátima y cargando un ramo de flores, detalles que despertaron preguntas sobre su relación.

El encuentro también llamó la atención porque Fátima había viajado a Honduras en septiembre de 2026, cuando participó como invitada especial en actividades de Miss Universe Honduras, celebradas en San Pedro Sula.

Posteriormente, ambos volvieron a ser captados juntos, incluso durante su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México. Sin embargo, cuando la prensa se acercó a la Miss Universo para preguntarle sobre su acompañante, ella no confirmó ni desmintió los rumores.

Por ahora, Alejandro Canahuati Farah sigue siendo un nombre que despierta curiosidad tanto en Honduras como en México. Mientras las imágenes alimentan las versiones sobre un posible noviazgo, la relación entre el empresario y Fátima Bosch no ha sido confirmada públicamente.

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Fátima Bosch

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