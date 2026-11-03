¿Quién es Alejandro Canahuati Farah, el empresario hondureño relacionado con Fátima Bosch?

Alejandro Canahuati: ¿a qué se dedica el supuesto novio de Fátima Bosch?

Alejandro Miguel Canahuati Farah es originario de San Pedro Sula, Honduras, y pertenece a una familia vinculada con la industria textil de ese país. Su carrera profesional está relacionada con Industrias Pacer, una compañía dedicada a la fabricación y comercialización de ropa.

En noviembre de 2023, durante la celebración del 40 aniversario de la empresa, Alejandro fue presentado como subgerente general. También ha participado en actividades de promoción de la marca, especialmente en iniciativas deportivas, como el patrocinio de la Maratón de Honduras.

En entrevistas con medios hondureños, Canahuati ha hablado sobre el desarrollo de productos textiles y la importancia de impulsar marcas fabricadas en su país.

¿Quién es la familia de Alejandro Canahuati Farah?

Alejandro forma parte de la familia Canahuati-Farah, conocida por su participación en el sector empresarial hondureño. Es hijo de Mario Miguel Canahuati y Sandra Farah de Canahuati.

Su padre es empresario y una figura conocida en la vida pública de Honduras. Además de fundar Industrias Pacer, encabezó el Consejo Hondureño de la Empresa Privada y fue secretario de Relaciones Exteriores entre 2010 y 2011, durante el gobierno de Porfirio Lobo.

La familia ha mantenido una presencia importante en el sector manufacturero y textil de Honduras, particularmente en San Pedro Sula, ciudad donde se encuentra la sede de la compañía.