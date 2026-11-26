Muere Andy Taylor, guitarrista de Duran Duran, tras una larga batalla contra el cáncer de próstata

En su comunicado, Tracey Jane recordó al músico como mucho más que una estrella del rock. Para ella y sus hijos, Andy fue un esposo y padre entregado, cuya prioridad siempre fue su familia.



Andy Taylor (Getty Images)

“Para el mundo, Andy era un guitarrista brillante, pero para nosotros, era el esposo más maravilloso, un padre amoroso y el abuelo más orgulloso”, escribió.

También destacó la fortaleza con la que enfrentó los últimos años de su vida y el apoyo que recibió de sus seguidores durante su enfermedad: “Nunca se rindió, luchó hasta el final y nunca perdió su amor por la vida”, expresó Tracey, quien agradeció las muestras de cariño de los fans de todo el mundo, pues aseguró que le dieron consuelo y fortaleza al músico. “Eso nos reconforta mucho”, concluyó al referirse a que Andy sabía cuánto lo querían. “Lo echaremos de menos todos los días”.

Duran Duran recuerda a Andy Taylor

Los integrantes de Duran Duran también publicaron un mensaje conjunto para despedir a su antiguo compañero. Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor y Roger Taylor recordaron cómo Andy llegó a Birmingham con una guitarra y la convicción de que podían convertirse en una gran banda.

“Andy estuvo presente desde el principio de nuestra historia. Desde que llegó a Birmingham procedente del noreste con una guitarra y una fe inquebrantable en lo que podíamos llegar a ser, aportó una energía y un carisma inconfundibles a nuestra música”, escribieron.

Los músicos destacaron que su manera de tocar fue determinante para construir las canciones que llevaron al grupo a conquistar escenarios de todo el mundo. También recordaron con especial cariño el reencuentro de los cinco integrantes originales a principios de los años 2000 y su participación en la grabación del álbum Astronaut, lanzado en 2004.



En 2022, cuando Duran Duran ingresó al Salón de la Fama del Rock & Roll, Andy no pudo acompañarlos debido a su estado de salud. Sin embargo, sus compañeros recordaron que las palabras que les dedicó aquella noche reflejaron la fortaleza con la que enfrentaba su enfermedad.

La banda concluyó su mensaje enviando sus condolencias a Tracey, a sus hijos Georgina, Isabella, Bethany y Andrew, así como a su nieto Albie. También pidió respeto para la privacidad de la familia y solicitó que, en lugar de flores, se realizaran donaciones a la organización Prostate Cancer UK.