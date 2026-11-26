Andy Taylor, guitarrista de Duran Duran, murió a los 65 años después de enfrentar durante varios años un cáncer de próstata en etapa 4. La noticia fue confirmada por su esposa, Tracey Jane, a través de un comunicado publicado el miércoles 25 de noviembre en el sitio oficial de la banda. De acuerdo con el mensaje, el músico falleció el lunes 23 de noviembre, luego de una "larga y valiente batalla" contra la enfermedad.
Muere Andy Taylor, guitarrista de Duran Duran, a los 65 años tras una larga batalla contra el cáncer de próstata
Muere Andy Taylor, guitarrista de Duran Duran, tras una larga batalla contra el cáncer de próstata
En su comunicado, Tracey Jane recordó al músico como mucho más que una estrella del rock. Para ella y sus hijos, Andy fue un esposo y padre entregado, cuya prioridad siempre fue su familia.
“Para el mundo, Andy era un guitarrista brillante, pero para nosotros, era el esposo más maravilloso, un padre amoroso y el abuelo más orgulloso”, escribió.
También destacó la fortaleza con la que enfrentó los últimos años de su vida y el apoyo que recibió de sus seguidores durante su enfermedad: “Nunca se rindió, luchó hasta el final y nunca perdió su amor por la vida”, expresó Tracey, quien agradeció las muestras de cariño de los fans de todo el mundo, pues aseguró que le dieron consuelo y fortaleza al músico. “Eso nos reconforta mucho”, concluyó al referirse a que Andy sabía cuánto lo querían. “Lo echaremos de menos todos los días”.
Duran Duran recuerda a Andy Taylor
Los integrantes de Duran Duran también publicaron un mensaje conjunto para despedir a su antiguo compañero. Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor y Roger Taylor recordaron cómo Andy llegó a Birmingham con una guitarra y la convicción de que podían convertirse en una gran banda.
“Andy estuvo presente desde el principio de nuestra historia. Desde que llegó a Birmingham procedente del noreste con una guitarra y una fe inquebrantable en lo que podíamos llegar a ser, aportó una energía y un carisma inconfundibles a nuestra música”, escribieron.
Los músicos destacaron que su manera de tocar fue determinante para construir las canciones que llevaron al grupo a conquistar escenarios de todo el mundo. También recordaron con especial cariño el reencuentro de los cinco integrantes originales a principios de los años 2000 y su participación en la grabación del álbum Astronaut, lanzado en 2004.
En 2022, cuando Duran Duran ingresó al Salón de la Fama del Rock & Roll, Andy no pudo acompañarlos debido a su estado de salud. Sin embargo, sus compañeros recordaron que las palabras que les dedicó aquella noche reflejaron la fortaleza con la que enfrentaba su enfermedad.
La banda concluyó su mensaje enviando sus condolencias a Tracey, a sus hijos Georgina, Isabella, Bethany y Andrew, así como a su nieto Albie. También pidió respeto para la privacidad de la familia y solicitó que, en lugar de flores, se realizaran donaciones a la organización Prostate Cancer UK.
La trayectoria de Andy Taylor
Andy Taylor nació en Tynemouth, Inglaterra, en 1961, comenzó a tocar la guitarra desde niño. Su interés por la música era tan grande que, a los 16 años, ya formaba parte de grupos locales y decidió dejar los estudios para dedicarse a su carrera.
En 1980 se incorporó a Duran Duran, agrupación con la que alcanzó el reconocimiento internacional. Su primer álbum, Duran Duran, llegó en 1981, pero fue con Rio, publicado un año después, que el grupo se convirtió en un fenómeno mundial gracias a canciones como "Hungry Like the Wolf" y "Rio".
Otro de sus grandes éxitos fue "A View to a Kill", tema principal de la película de James Bond del mismo nombre, que en 1985 llegó al número uno del Billboard Hot 100. Hasta la fecha, sigue siendo la única canción de la franquicia cinematográfica que ha conseguido esa posición.
Durante una entrevista con Rolling Stone en 2023, Andy recordó los primeros años del grupo y reconoció que, pese a la ambición que tenían, todavía les faltaba experiencia.
“Éramos muy jóvenes cuando la banda empezó”, comentó. También admitió que la fama llegó cuando todavía no sabían cómo manejar el ritmo de trabajo ni cuándo era necesario hacer una pausa.
En 1985, mientras Duran Duran atravesaba un periodo de descanso, Andy y John Taylor formaron The Power Station junto al baterista Tony Thompson y el cantante Robert Palmer. El proyecto consiguió popularidad con temas como "Some Like It Hot" y "Get It On (Bang a Gong)".
Un año después, Andy dejó Duran Duran y comenzó a concentrarse en su carrera como solista. En 1986 consiguió colocar "Take It Easy", de la película American Anthem, en el número 24 del Billboard Hot 100. Posteriormente publicó los álbumes Thunder (1987) y Dangerous (1990), además de trabajar como productor para Rod Stewart y otros artistas.
Sus reencuentros con Duran Duran y sus últimos proyectos musicales
En 2001, Andy volvió a reunirse con Duran Duran y participó en la grabación de Astronaut, disco que llegó en 2004. La banda realizó una gira mundial entre ese año y 2005.
Sin embargo, en 2006 volvió a separarse del grupo mientras trabajaban en el álbum Reportage. Años después, el guitarrista explicó que la decisión estuvo relacionada con diferencias sobre la dirección profesional de la agrupación.
"Voy a ser muy honesto. Soy yo. Tengo problemas para estar en una banda y seguir las reglas de la misma. Esto se debe a que dejé la banda y entonces me acostumbré a tomar mis propias decisiones sobre los proyectos y a poder hacer las cosas a mi manera", reconoció a Rolling Stone en 2023.
Además de publicar sus memorias, Wild Boy: My Life in Duran Duran, en 2008, Andy continuó trabajando en su música. En 2023 lanzó Man's a Wolf to Man, su tercer álbum en solitario, y volvió a colaborar con sus antiguos compañeros en la grabación de Danse Macabre.
"Me encantó participar en la grabación», dijo entonces a Salon. «Fue maravilloso estar con ellos en la misma sala".
Andy Taylor enfrentó durante años un cáncer de próstata en etapa 4
Andy fue diagnosticado con cáncer de próstata en etapa 4 en 2018, aunque hizo pública su enfermedad hasta 2022, cuando explicó que su estado de salud le había impedido asistir a la ceremonia en la que Duran Duran ingresó al Salón de la Fama del Rock & Roll.
En 2023 habló abiertamente sobre el impacto que tuvo recibir el diagnóstico y lo difícil que fue asimilarlo.
“Por muy duro que parezca, es una sentencia de muerte”, declaró a la revista PEOPLE. “Sales del hospital en un silencio atónito, porque nunca podrías estar preparado para ello... tienes que partir de la base de que es una enfermedad que se desarrolla lentamente, así que no te va a afectar de inmediato”.
A pesar del panorama, el músico continuó trabajando y encontró en la música una motivación para seguir adelante. Ese mismo año informó que, gracias a un tratamiento innovador, se encontraba «asintomático».
También reconoció en distintas entrevistas el papel fundamental de su esposa durante el proceso. Andy y Tracey se casaron en 1982, después de conocerse en el club The Rum Runner, en Birmingham.
"Llevo casado 40.000 años", bromeó en una entrevista con PEOPLE. "Soy de la vieja escuela. Quizás he visto a tantos amigos divorciarse cuatro veces que siempre pensé que valía la pena intentarlo".
Sobre la paciencia de su esposa durante los años de giras y excesos del rock, comentó: “Creo que si existiera un medidor de tolerancia para una mujer que ha vivido en el fragor de la batalla desde 1980… Sí, debería haber un premio para las mujeres que han sobrevivido al rock and roll”.