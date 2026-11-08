Victoria Ruffo reacciona a los rumores que involucran a José Eduardo en la investigación contra Vadhir Derbez

Victoria Ruffo fue abordada por reporteros cuando llegó a una función de teatro en la Ciudad de México. Aunque los medios buscaron conocer su postura sobre los señalamientos, la actriz dejó claro que no tiene intención de hablar públicamente del asunto.



José Eduardo Derbez primero le dio la noticia a su mamá, Victoria Ruffo. (Instagram/Victoria Ruffo)

“Es un tema difícil, pero está cerrado para mí, no voy a comentar nada”, respondió.

Ante la pregunta sobre si estaba preocupada por José Eduardo, quien aparece mencionado en las versiones que circulan sobre el caso, la actriz no ocultó que el tema le importa, aunque se mostró confiada en que todo estará bien.

“Claro que me preocupa mi hijo, pero lo más seguro es que todo esté bien”, comentó antes de entrar al teatro.



Victoria insistió en que no hablaría más sobre el asunto y dio por terminada la conversación con los reporteros: “Vamos a ver la obra”.