RJ Mitte, actor de ‘Breaking Bad’, murió por suicidio: el informe forense revela cómo ocurrió

RJ Mitte murió por ahorcamiento

De acuerdo con información de Page Six, que tuvo acceso a un informe oficial de las autoridades del condado de Cameron, el documento establece que Mitte murió por suicidio. El actor tenía 34 años.

Aunque su representante había confirmado poco después de su muerte que el intérprete había fallecido por suicidio, no se habían dado a conocer más detalles sobre las circunstancias del caso. De acuerdo con el documento, RJ Mitte falleció por ahorcamiento

Los registros consultados por el medio estadounidense también señalan que se solicitaron una autopsia y pruebas toxicológicas. Sin embargo, los resultados de estos estudios no aparecen en los documentos obtenidos por la publicación.

RJ Mitte fue reconocido por su papel en ‘Breaking Bad’

RJ Mitte alcanzó la fama internacional gracias a su interpretación de Walter White Jr., el hijo del personaje de Bryan Cranston en Breaking Bad, serie que se transmitió entre 2008 y 2013 y se convirtió en uno de los dramas televisivos más reconocidos de su generación.

El actor tenía parálisis cerebral, una condición que compartía con su personaje y que le permitió aportar una experiencia personal a la construcción de Walter White Jr. A lo largo de su carrera, también participó en producciones como Switched at Birth, Standing Up for Sunny y Triumph.

Fuera de la actuación, Mitte se convirtió en un defensor de los derechos de las personas con discapacidad. Colaboró con organizaciones como United Cerebral Palsy y Shriners Children’s, y utilizó su visibilidad para impulsar una mayor representación e inclusión en la industria del entretenimiento.

