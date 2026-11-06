La muerte de RJ Mitte, actor conocido por interpretar a Walter White Jr. en Breaking Bad, vuelve a ser noticia luego de que se conocieran nuevos detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento, ocurrido el pasado 12 de octubre en Brownsville, Texas.
RJ Mitte, actor de ‘Breaking Bad’, murió por suicidio: el informe forense revela cómo ocurrió
La muerte de RJ Mitte, actor conocido por interpretar a Walter White Jr. en Breaking Bad, vuelve a ser noticia luego de que se conocieran nuevos detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento, ocurrido el pasado 12 de octubre en Brownsville, Texas.
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RJ Mitte murió por ahorcamiento
De acuerdo con información de Page Six, que tuvo acceso a un informe oficial de las autoridades del condado de Cameron, el documento establece que Mitte murió por suicidio. El actor tenía 34 años.
Aunque su representante había confirmado poco después de su muerte que el intérprete había fallecido por suicidio, no se habían dado a conocer más detalles sobre las circunstancias del caso. De acuerdo con el documento, RJ Mitte falleció por ahorcamiento
Los registros consultados por el medio estadounidense también señalan que se solicitaron una autopsia y pruebas toxicológicas. Sin embargo, los resultados de estos estudios no aparecen en los documentos obtenidos por la publicación.
RJ Mitte fue reconocido por su papel en ‘Breaking Bad’
RJ Mitte alcanzó la fama internacional gracias a su interpretación de Walter White Jr., el hijo del personaje de Bryan Cranston en Breaking Bad, serie que se transmitió entre 2008 y 2013 y se convirtió en uno de los dramas televisivos más reconocidos de su generación.
El actor tenía parálisis cerebral, una condición que compartía con su personaje y que le permitió aportar una experiencia personal a la construcción de Walter White Jr. A lo largo de su carrera, también participó en producciones como Switched at Birth, Standing Up for Sunny y Triumph.
Fuera de la actuación, Mitte se convirtió en un defensor de los derechos de las personas con discapacidad. Colaboró con organizaciones como United Cerebral Palsy y Shriners Children’s, y utilizó su visibilidad para impulsar una mayor representación e inclusión en la industria del entretenimiento.
Bryan Cranston lamentó la muerte de su compañero
Tras conocerse el fallecimiento del actor, Bryan Cranston compartió un mensaje en redes sociales para recordar a quien interpretó a su hijo durante las cinco temporadas de Breaking Bad.
El protagonista de la serie recordó que Mitte tenía apenas 14 años cuando fue elegido para el papel de Walter White Jr. y destacó tanto su crecimiento como actor como su compromiso con la representación de las personas con discapacidad.
Cranston también contó que ambos habían intercambiado mensajes semanas antes de su muerte para intentar organizar una comida. La noticia, escribió, le provocó una profunda tristeza.
La partida de RJ Mitte deja el recuerdo de un actor que, además de formar parte de una de las series más emblemáticas de la televisión, utilizó su trayectoria para abrir conversaciones sobre discapacidad, inclusión y representación.