Vadhir Derbez obtiene amparo a su favor tras denuncia por presunto abuso y lamenta cancelar parte de su gira

El proceso afectó sus proyectos profesionales de Vadhir Derbez

Más allá del aspecto legal, Vadhir Derbez reconoció que la situación ha tenido consecuencias en su vida personal y en su carrera. Entre ellas está la modificación de algunos de sus compromisos profesionales, como una gira que tuvo que cancelar parcialmente.

Vadhir Derbez (Instagram)

“Ha sido un proceso durísimo, muy, muy grave, o sea, el tener que vivir una acusación falsa, la gira que tenía ahorita ya tuvimos que regresar boletos de lo de Guatemala, o sea, me da mucha tristeza, pero no tengo ni cabeza”, lamentó.

El actor también fue cuestionado sobre algunas versiones que han circulado en redes sociales y que intentan relacionar la denuncia actual con otros señalamientos del pasado. Vadhir negó que esas historias estén vinculadas con el proceso que enfrenta actualmente.

“No, nada que ver. Es que hay muchas cosas. No, hay muchas cosas que yo quiero realmente sentarme a aclarar en algún momento, pero al mismo tiempo no les quiero dar foco. Entonces, sí, me duele que la gente agarre eso y que trate de revivirlo cuando nada que ver”, manifestó.

En ese contexto, recordó un episodio distinto en el que una persona le dio una nalgada sin su consentimiento. Vadhir explicó que reaccionó ante lo ocurrido, pero posteriormente ambos hablaron y llegaron a una solución.



“No, la conocí en su momento y, pues obviamente de la nada te dan una nalgada, pues obviamente vas a reaccionar. Ella también se sentía terrible. Ahí mismo lo platicamos, lo resolvimos, se disculpó, la perdoné. Simplemente usar este tipo de momentos para generar conciencia de que hay que cuidarnos un poquito más y ser respetuosos”, explicó.

Finalmente, Vadhir fue cuestionado por la reciente polémica relacionada con Victoria Ruffo y Aitana Derbez, luego de los comentarios que hizo la actriz sobre la apariencia de su nieta tras su debut.

El actor defendió a su hermana menor y, al mismo tiempo, destacó el cariño que mantiene por Victoria Ruffo: “Mi Aitana es preciosa, guapísima, hermosa. Yo adoro a Victoria, ya saben que es muy juguetona, entonces este… No, no, no, pero amo a mi hermanita”, dijo.