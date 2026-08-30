Después de varios meses con una menor presencia pública debido al proceso legal que enfrenta tras una denuncia por presunto abuso sexual, Vadhir Derbez habló nuevamente sobre su situación y aseguró que recientemente obtuvo una resolución favorable.
Vadhir Derbez obtiene amparo a su favor tras denuncia por presunto abuso y lamenta cancelar parte de su gira
Vadhir Derbez obtiene amparo a su favor tras denuncia por presunto abuso
Vadhir Derbez explicó que un juez concedió un amparo a su favor, decisión que, desde su perspectiva, representa un avance importante dentro del proceso y cuestiona algunas de las actuaciones que se han realizado en torno a su caso.
“Ya hay una sentencia de amparo a mi favor, lo cual es muy positivo y nos confirma, pues que todas las cosas que han encontrado los jueces están chuequísimas, hay cosas gravísimas de mi caso, muchas irregularidades”, declaró.
La denuncia fue presentada por una modelo de 19 años. Desde que el caso se hizo público, la defensa de Vadhir ha sostenido que detrás de la acusación existiría un presunto intento de extorsión. El actor, por su parte, aseguró que existen elementos que forman parte de su defensa y que, según su versión, evidenciarían inconsistencias en el procedimiento.
“No quiero dar mucho detalle de qué más hay de pruebas y no, pero sí, suficientes pruebas para ver que esto está armadísimo y que es una babosada. De la institución del MP, cosas chuequísimas ahí adentro, entonces espero que la fiscalía haga las cosas bien”, expresó.
Vadhir evitó revelar más detalles sobre las pruebas que menciona, pero señaló que espera que las autoridades revisen el procedimiento y actúen conforme a derecho.
El proceso afectó sus proyectos profesionales de Vadhir Derbez
Más allá del aspecto legal, Vadhir Derbez reconoció que la situación ha tenido consecuencias en su vida personal y en su carrera. Entre ellas está la modificación de algunos de sus compromisos profesionales, como una gira que tuvo que cancelar parcialmente.
“Ha sido un proceso durísimo, muy, muy grave, o sea, el tener que vivir una acusación falsa, la gira que tenía ahorita ya tuvimos que regresar boletos de lo de Guatemala, o sea, me da mucha tristeza, pero no tengo ni cabeza”, lamentó.
El actor también fue cuestionado sobre algunas versiones que han circulado en redes sociales y que intentan relacionar la denuncia actual con otros señalamientos del pasado. Vadhir negó que esas historias estén vinculadas con el proceso que enfrenta actualmente.
“No, nada que ver. Es que hay muchas cosas. No, hay muchas cosas que yo quiero realmente sentarme a aclarar en algún momento, pero al mismo tiempo no les quiero dar foco. Entonces, sí, me duele que la gente agarre eso y que trate de revivirlo cuando nada que ver”, manifestó.
En ese contexto, recordó un episodio distinto en el que una persona le dio una nalgada sin su consentimiento. Vadhir explicó que reaccionó ante lo ocurrido, pero posteriormente ambos hablaron y llegaron a una solución.
“No, la conocí en su momento y, pues obviamente de la nada te dan una nalgada, pues obviamente vas a reaccionar. Ella también se sentía terrible. Ahí mismo lo platicamos, lo resolvimos, se disculpó, la perdoné. Simplemente usar este tipo de momentos para generar conciencia de que hay que cuidarnos un poquito más y ser respetuosos”, explicó.
Finalmente, Vadhir fue cuestionado por la reciente polémica relacionada con Victoria Ruffo y Aitana Derbez, luego de los comentarios que hizo la actriz sobre la apariencia de su nieta tras su debut.
El actor defendió a su hermana menor y, al mismo tiempo, destacó el cariño que mantiene por Victoria Ruffo: “Mi Aitana es preciosa, guapísima, hermosa. Yo adoro a Victoria, ya saben que es muy juguetona, entonces este… No, no, no, pero amo a mi hermanita”, dijo.