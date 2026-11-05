Luis Ernesto Franco atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida familiar. El actor compartió un mensaje para despedirse de su hija Leila, quien falleció el pasado 1 de noviembre, cuando tenía 23 semanas de gestación.
Luis Ernesto Franco se despide de su hija Leila, quien murió a las 23 semanas de gestación
Luis Ernesto Franco se despide de su hija Leila, quien murió a las 23 semanas de gestación
La noticia fue compartida por el actor y su esposa, Roza Laven, a través de sus redes sociales, donde ambos expresaron el profundo dolor que representa la pérdida de su bebé, a quien esperaban con ilusión.
En su despedida, Luis Ernesto dedicó unas palabras a su pequeña hija con las que dejó ver el amor que ya sentía por ella y la huella que tendrá en su familia. El mensaje estuvo acompañado de la frase “Hasta que nos volvamos a ver”, una expresión con la que el actor se despidió de Leila.
Por su parte, Roza también compartió detalles de lo que vivieron durante las últimas semanas del embarazo, un proceso marcado por la incertidumbre y la esperanza de encontrar una alternativa médica para su hija.
Nunca imaginé que esta sería una de las historias que compartiría. Pero no puedo guardarme una experiencia que habla de algo que todos, de una forma u otra, tendremos que afrontar en algún momento de nuestras vidas: el duelo. Podemos tener el corazón roto y, aún así, sentirnos sostenidos. Podemos sentir que todo se está desmoronando y, de alguna manera, seguir aferrándonos a la esperanza. Podemos aferrarnos a la bondad de Dios y sentir gratitud en medio de una situación completamente injusta”, expresó.
¿Qué le pasó a Leila, la hija de Luis Ernesto Franco y Roza Franco?
De acuerdo con el testimonio que compartió Roza en redes sociales, las complicaciones comenzaron alrededor de la semana 20 del embarazo, cuando durante una revisión médica detectaron que Leila presentaba hidropesía fetal.
Se trata de una condición grave que provoca una acumulación anormal de líquido en distintas partes del cuerpo del bebé. Ante el diagnóstico y el pronóstico médico, la pareja decidió buscar una segunda opinión en Texas, Estados Unidos, con la esperanza de encontrar alguna alternativa.
Sin embargo, los nuevos estudios confirmaron la gravedad de la condición. Leila falleció el 1 de noviembre, a las 23 semanas de gestación.
Luis Ernesto Franco y Roza Franco reciben muestras de cariño tras la pérdida de su hija
Después de compartir la noticia, el actor y su esposa recibieron numerosos mensajes de apoyo y cariño de amigos, colegas y seguidores, quienes se solidarizaron con ellos ante el difícil momento que atraviesan.
Entre las muestras de afecto destacó la de distintas figuras del espectáculo mexicano, que les enviaron mensajes de acompañamiento y recordaron que Leila siempre será parte de su familia.
Luis Ernesto Franco y Roza se casaron en enero de 2022 y son padres de Leo, su primer hijo, quien nació en mayo de 2024. La llegada de Leila representaba una nueva etapa para la familia, que ahora enfrenta su ausencia.
A través de sus publicaciones, ambos han encontrado una manera de compartir su duelo y recordar a la pequeña que, aunque estuvo poco tiempo con ellos, ya ocupa un lugar permanente en sus vidas.