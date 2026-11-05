Luis Ernesto Franco se despide de su hija Leila, quien murió a las 23 semanas de gestación

La noticia fue compartida por el actor y su esposa, Roza Laven, a través de sus redes sociales, donde ambos expresaron el profundo dolor que representa la pérdida de su bebé, a quien esperaban con ilusión.

En su despedida, Luis Ernesto dedicó unas palabras a su pequeña hija con las que dejó ver el amor que ya sentía por ella y la huella que tendrá en su familia. El mensaje estuvo acompañado de la frase “Hasta que nos volvamos a ver”, una expresión con la que el actor se despidió de Leila.

Por su parte, Roza también compartió detalles de lo que vivieron durante las últimas semanas del embarazo, un proceso marcado por la incertidumbre y la esperanza de encontrar una alternativa médica para su hija.



Nunca imaginé que esta sería una de las historias que compartiría. Pero no puedo guardarme una experiencia que habla de algo que todos, de una forma u otra, tendremos que afrontar en algún momento de nuestras vidas: el duelo. Podemos tener el corazón roto y, aún así, sentirnos sostenidos. Podemos sentir que todo se está desmoronando y, de alguna manera, seguir aferrándonos a la esperanza. Podemos aferrarnos a la bondad de Dios y sentir gratitud en medio de una situación completamente injusta”, expresó.

¿Qué le pasó a Leila, la hija de Luis Ernesto Franco y Roza Franco?

De acuerdo con el testimonio que compartió Roza en redes sociales, las complicaciones comenzaron alrededor de la semana 20 del embarazo, cuando durante una revisión médica detectaron que Leila presentaba hidropesía fetal.

Se trata de una condición grave que provoca una acumulación anormal de líquido en distintas partes del cuerpo del bebé. Ante el diagnóstico y el pronóstico médico, la pareja decidió buscar una segunda opinión en Texas, Estados Unidos, con la esperanza de encontrar alguna alternativa.

Sin embargo, los nuevos estudios confirmaron la gravedad de la condición. Leila falleció el 1 de noviembre, a las 23 semanas de gestación.