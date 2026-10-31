José Eduardo Derbez dice ser "el favorito", luego de que Victoria Ruffo confirmara que tiene arreglado su testamento

“Claro, papelito habla y yo sí ya tengo todo bajo control. Vamos a ver, vamos a ver cómo se portan de aquí a que me muera. A ver qué les toca”, comentó la protagonista de telenovelas, dejando abierta la posibilidad de que el comportamiento de sus hijos influya en lo que recibirán.

José Eduardo Derbez habla sobre el testamento de Victoria Ruffo

Ante estas declaraciones, José Eduardo fue cuestionado sobre el tema y dejó claro que no está preocupado por la herencia de su madre, pues ha construido su propio patrimonio gracias a su trabajo.



“Yo tengo mi trabajo y tengo mi dinero, entonces pues a quien quiera, no tengo problema. No, yo tengo lo mío, trabajo tanto”, respondió el actor.

Victoria Ruffo con sus tres hijos: Anuar, Victoria y José Eduardo (Instagram/victoriaruffo)

Sin embargo, cuando le preguntaron si no tenía favoritos entre sus hermanos, el conductor sorprendió con una respuesta en tono de broma, pues aseguró que él sí tiene muy claro quién ocupa ese lugar.

“Ah, no, favorito yo. Lo tengo clarísimo. Pero ellos también lo saben”, dijo entre risas, sin revelar más detalles sobre la dinámica familiar.

