La princesa Talita von Fürstenberg y Rocco Brignone, heredero de Careyes, se van a casar este fin de semana en México

La boda de Talita von Fürstenberg y Rocco Brignone en Careyes

La boda reunirá a dos poderosas familias ligadas a la moda, los negocios y la aristocracia europea.

Talita pertenece a una de las familias más reconocidas de la aristocracia europea. Es hija del príncipe Alexander von Fürstenberg y Alexandra Miller. Además, Por parte de su papá, es nieta de la diseñadora Diane von Fürstenberg y del príncipe Egon von Fürstenberg, integrante de la histórica casa principesca alemana, y está vinculada también con la dinastía italiana Agnelli, una de las familias empresariales más influyentes de Italia, relacionada históricamente con Fiat. Por parte materna, su abuelo es Robert Warren Miller, empresario multimillonario y fundador de DFS (Duty Free Shoppers), mientras que sus tías son Pia Getty y Marie-Chantal de Grecia, esposa del príncipe heredero Pablo de Grecia. Entre sus primos figuran la princesa Olympia de Grecia, con quien mantiene una estrecha relación, y miembros de la familia Getty, como Isabel Getty.

Por su parte, Rocco Brignone de Brabant pertenece a la tercera generación de la familia Brignone, de origen italiano y vinculada históricamente al sector financiero. Es hijo de Filippo Brignone, empresario y banquero italiano, y de Karina de Brabant, quien también mantiene una estrecha amistad con Marie-Chantal de Grecia, tía de Talita. Su abuelo paterno fue Gian Franco Brignone, empresario nacido en Turín que comenzó su trayectoria en el sector bancario y posteriormente construyó uno de los proyectos turísticos y residenciales más exclusivos de México: Costa Careyes, en la costa sur de Jalisco. Gian Franco llegó a esa región en 1968 y desarrolló un destino turístico que con los años atrajo a empresarios, aristócratas y figuras internacionales.

Rocco creció en ese entorno empresarial. De hecho, conoció a Talita cuando eran niños porque la familia de ella tenía una propiedad en Careyes. Con los años, su amistad se transformó y en 2018 se hicieron novios.

Quién pudo confirmar que entre los invitados a la esperada boda estarán los Von Fürstenberg y los Brignone, además de integrantes de la familia real griega como sus primos hermanos, los príncipes Maria-Olympia y Achileas.

La agenda de la boda arranca hoy. La pareja celebrará un rompehielos al que también asistirán Marie-Chantal y el príncipe Pablo de Grecia, así como tíos, primos y amigos de los novios.

Aunque todavía no se conoce el nombre de la diseñadora que estará detrás de su vestido de novia, una posibilidad es que sea de Monique Lhuillier, creadora filipina especializada en vestidos de novia y amiga de Talita.

De hecho, la bride to be acompañó en octubre de 2025 a la diseñadora en su desfile New York Bridal Fashion Week, lo que despertó la posibilidad de que elija uno de sus diseños.