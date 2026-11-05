México será el escenario de una de las bodas sociales más esperadas. Talita von Fürstenberg , hija del príncipe Alexander von Fürstenberg y nieta de la reconocida diseñadora Diane von Fürstenberg, se casará este fin de semana con Rocco Brignone de Brabant, integrante de la familia italiana propietaria de Careyes, uno de los destinos turísticos más exclusivos de la costa mexicana.
La princesa Talita von Fürstenberg y Rocco Brignone, heredero de Careyes, se van a casar este fin de semana en México
La boda de Talita von Fürstenberg y Rocco Brignone en Careyes
La boda reunirá a dos poderosas familias ligadas a la moda, los negocios y la aristocracia europea.
Talita pertenece a una de las familias más reconocidas de la aristocracia europea. Es hija del príncipe Alexander von Fürstenberg y Alexandra Miller. Además, Por parte de su papá, es nieta de la diseñadora Diane von Fürstenberg y del príncipe Egon von Fürstenberg, integrante de la histórica casa principesca alemana, y está vinculada también con la dinastía italiana Agnelli, una de las familias empresariales más influyentes de Italia, relacionada históricamente con Fiat. Por parte materna, su abuelo es Robert Warren Miller, empresario multimillonario y fundador de DFS (Duty Free Shoppers), mientras que sus tías son Pia Getty y Marie-Chantal de Grecia, esposa del príncipe heredero Pablo de Grecia. Entre sus primos figuran la princesa Olympia de Grecia, con quien mantiene una estrecha relación, y miembros de la familia Getty, como Isabel Getty.
Por su parte, Rocco Brignone de Brabant pertenece a la tercera generación de la familia Brignone, de origen italiano y vinculada históricamente al sector financiero. Es hijo de Filippo Brignone, empresario y banquero italiano, y de Karina de Brabant, quien también mantiene una estrecha amistad con Marie-Chantal de Grecia, tía de Talita. Su abuelo paterno fue Gian Franco Brignone, empresario nacido en Turín que comenzó su trayectoria en el sector bancario y posteriormente construyó uno de los proyectos turísticos y residenciales más exclusivos de México: Costa Careyes, en la costa sur de Jalisco. Gian Franco llegó a esa región en 1968 y desarrolló un destino turístico que con los años atrajo a empresarios, aristócratas y figuras internacionales.
Rocco creció en ese entorno empresarial. De hecho, conoció a Talita cuando eran niños porque la familia de ella tenía una propiedad en Careyes. Con los años, su amistad se transformó y en 2018 se hicieron novios.
Quién pudo confirmar que entre los invitados a la esperada boda estarán los Von Fürstenberg y los Brignone, además de integrantes de la familia real griega como sus primos hermanos, los príncipes Maria-Olympia y Achileas.
La agenda de la boda arranca hoy. La pareja celebrará un rompehielos al que también asistirán Marie-Chantal y el príncipe Pablo de Grecia, así como tíos, primos y amigos de los novios.
Aunque todavía no se conoce el nombre de la diseñadora que estará detrás de su vestido de novia, una posibilidad es que sea de Monique Lhuillier, creadora filipina especializada en vestidos de novia y amiga de Talita.
De hecho, la bride to be acompañó en octubre de 2025 a la diseñadora en su desfile New York Bridal Fashion Week, lo que despertó la posibilidad de que elija uno de sus diseños.
Así fue la cena de compromiso de Talita von Fürstenberg
A finales de septiembre de 2025, Talita von Fürstenberg compartió imágenes de una elegante cena de compromiso que organizó con Rocco Brignone de Brabant. Las fotografías muestran una decoración clásica y romántica, con mesas arregladas con flores y velas que dieron un aire íntimo a la celebración.
Uno de los detalles que llamó la atención fue el pastel, decorado con frutos rojos y flores, que la pareja partió esa noche.
"La celebración de compromiso más especial. Mi corazón está tan lleno", escribió la modelo y diseñadora de 26 años al publicar las imágenes.
Quién Talita von Fürstenberg
Nacida en Estados Unidos en 1999, Talita es hija de Alejandro von Fürstenberg y Alexandra Miller. Por parte de su padre, es nieta de Diane von Fürstenberg y Egon von Fürstenberg, integrante de la antigua familia principesca alemana de ese nombre.
Su historia familiar también está vinculada con la industria de la moda y los negocios. Talita pertenece a la familia Von Fürstenberg, ligada a la firma DVF, y tiene dos hermanos: el príncipe Tassilo Egon Maximilian von Fürstenberg y su medio hermano menor, el príncipe Leon von Fürstenberg.
Por parte de su mamá, Alexandra Miller, también tiene un vínculo con una de las familias más conocidas de la alta sociedad internacional. Su abuelo materno es el empresario Robert Warren Miller, padre de tres hijas: Marie-Chantal, princesa de Grecia y esposa del príncipe Pablo; Pia Getty y Alexandra.
Educada entre Los Ángeles y la capital estadounidense, Talita estudió en Georgetown y más tarde en la NYU. Pronto demostró que no solo llevaba el apellido, sino también el talento. En 2019 lanzó TVF for DVF, una línea juvenil y moderna que revitalizó la marca familiar con una sensibilidad contemporánea, conectando con una nueva generación sin traicionar el legado.
Rocco Brignone, el heredero de Careyes en México
Rocco Brignone de Brabant pertenece a la familia que está detrás de Careyes, el exclusivo complejo turístico ubicado en la costa de Jalisco. Es hijo de Filippo Brignone, banquero italiano y propietario de este destino, reconocido por sus villas, su arquitectura y su entorno frente al Pacífico. Actualmente, Rocco es un empresario tequilero y tiene su residencia en Nueva York.
La unión de Talita y Rocco reúne así dos apellidos con presencia en ámbitos distintos: el de la moda internacional y el de la hospitalidad de lujo en México.
Fue el 1 de agosto de 2025 cuando la diseñadora Diane von Fürstenberg hizo público el compromiso de su nieta. La diseñadora compartió la noticia con un mensaje lleno de entusiasmo: "Talita y Rocco están COMPROMETIDOS ❤️🙏❤️🙏❤️ Él LE propuso matrimonio... ¡Ella aceptó! Únete a mí para desearles una vida feliz y alegre juntos ❤️❤️❤️ AMOR es VIDA ❤️".
Careyes: la historia del paraíso mexicano que la familia Brignone construyó desde los años 60
La historia de los Brignone en México comenzó a finales de los años 60, cuando Gian Franco Brignone, abuelo de Rocco, llegó a la costa de Jalisco y descubrió un territorio prácticamente inaccesible: una extensión de selva, playas vírgenes, acantilados y manglares donde entonces no había carreteras ni caminos.
Las relaciones que Gian Franco tenía en Europa fueron clave para el desarrollo de Careyes. Con el paso del tiempo, el destino atrajo a miembros de la nobleza europea, empresarios internacionales y figuras de la socialité mexicana. También se convirtió en un refugio para celebridades de Hollywood y personalidades de la moda que buscaban privacidad lejos de las cámaras.
Entre los nombres que han visitado Careyes se encuentran Giorgio Armani, Issey Miyake, Tom Ford, Robert De Niro, Demi Moore, Bruce Willis, Uma Thurman, Rod Stewart, Mick Jagger y Stevie Wonder. Sin embargo, para Filippo Brignone, hijo de Gian Franco y padre de Rocco, Careyes es mucho más que un destino frecuentado por celebridades. Su identidad también está ligada a la naturaleza, la arquitectura, el diseño, la cultura y la comunidad que se ha desarrollado alrededor de este lugar.
Parte de esa visión se refleja en la Fundación Careyes, creada para devolver algo a la comunidad local y contribuir a su desarrollo. A través de distintos programas, la organización trabaja en la preservación del medio ambiente y promueve la educación, el arte, la cultura y el deporte entre los habitantes de la zona.
Careyes ha buscado mantener un crecimiento controlado y conservar el equilibrio entre la actividad turística, la comunidad y el entorno natural. Filippo Brignone resumió esa filosofía con una frase: “Un lugar que crece nunca muere, un lugar que crece demasiado rápido es un lugar que muere”.
Además de sus playas y villas privadas, Careyes recibe a lo largo del año encuentros culturales, deportivos y sociales que atraen visitantes de México y otros países.