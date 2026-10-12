Victoria Ruffo compara la paternidad de Eugenio Derbez con la de José Eduardo

Victoria Ruffo recuerda su encuentro con Eugenio Derbez el día que nació Tessa

Aunque durante años se ha hablado de la mala relación entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez , la actriz aseguró que aquel día no hubo tensiones y aprovechó para comparar la manera en que el actor ejerció la paternidad con la forma en que José Eduardo disfruta ahora de su hija.

La actriz explicó que el encuentro ocurrió en un ambiente cordial, pues ambos estaban presentes para acompañar a su hijo en un momento importante. Según relató, Eugenio conversó más con su esposo, Omar Fayad, mientras ella compartió tiempo con Alessandra Rosaldo.



José Eduardo Derbez y su familia (Instagram)

“Un ambiente muy padre porque además fue un momento muy importante en la vida de mi hijo. Sí, estuvimos en el cuarto, platicó más con mi marido, Eugenio, con mi marido, con Omar, que conmigo. Estaban felices, platiquen, platiquen, come y come”,contó la actriz.

Victoria Ruffo también recordó que la convivencia se desarrolló sin problemas entre los presentes. “Yo estuve platicando con Alessandra, estuvimos todos en paz, cordiales”, contó.

La actriz dejó claro que, al menos durante aquel encuentro, la prioridad fue acompañar a José Eduardo y celebrar la llegada de Tessa, sin dar espacio a las diferencias que han marcado la historia entre ella y el actor.