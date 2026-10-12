Victoria Ruffo recordó cómo fue la convivencia con Eugenio Derbez cuando ambos coincidieron en el hospital por el nacimiento de su nieta Tessa, hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay . La actriz describió el encuentro como un momento tranquilo, en el que todos pudieron compartir la alegría por la llegada de un nuevo integrante de la familia.
Victoria Ruffo compara la paternidad de Eugenio Derbez con la de José Eduardo
Victoria Ruffo recuerda su encuentro con Eugenio Derbez el día que nació Tessa
Aunque durante años se ha hablado de la mala relación entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez , la actriz aseguró que aquel día no hubo tensiones y aprovechó para comparar la manera en que el actor ejerció la paternidad con la forma en que José Eduardo disfruta ahora de su hija.
La actriz explicó que el encuentro ocurrió en un ambiente cordial, pues ambos estaban presentes para acompañar a su hijo en un momento importante. Según relató, Eugenio conversó más con su esposo, Omar Fayad, mientras ella compartió tiempo con Alessandra Rosaldo.
“Un ambiente muy padre porque además fue un momento muy importante en la vida de mi hijo. Sí, estuvimos en el cuarto, platicó más con mi marido, Eugenio, con mi marido, con Omar, que conmigo. Estaban felices, platiquen, platiquen, come y come”,contó la actriz.
Victoria Ruffo también recordó que la convivencia se desarrolló sin problemas entre los presentes. “Yo estuve platicando con Alessandra, estuvimos todos en paz, cordiales”, contó.
La actriz dejó claro que, al menos durante aquel encuentro, la prioridad fue acompañar a José Eduardo y celebrar la llegada de Tessa, sin dar espacio a las diferencias que han marcado la historia entre ella y el actor.
Victoria Ruffo compara a Eugenio Derbez y José Eduardo como papás
Al hablar de Eugenio Derbez, Victoria Ruffo reconoció que las preguntas sobre él ya no le generan mayor interés, pese a que con frecuencia vuelve a ser cuestionada sobre el papá de su hijo.
“Sinceramente es algo de las 30 mil cosas que me vienen valiendo toneladas”, respondió al explicar qué tanto le incomoda que le pregunten por su expareja. “Qué hagan o qué no hagan, qué digan o qué no digan, es algo que no me importa, pero vienen y me preguntan”, añadió.
Sin embargo, la actriz sí hizo una comparación entre la paternidad de Eugenio y la de José Eduardo. Mientras su hijo disfruta de la etapa de ser papá y suele llevar a Tessa consigo a algunos compromisos laborales, Ruffo recordó que ella hubiera querido que el comediante estuviera más presente durante la infancia de su hijo.
“¿Ves qué bonito es? Lástima que él no tuvo papá, ¿verdad? Que se lo llevara a trabajar”, comentó al observar la cercanía entre José Eduardo y su hija.
Cuando una reportera le preguntó si ella habría permitido que su hijo la acompañara al trabajo, Ruffo respondió que sí y recordó que, desde su perspectiva, Eugenio no estuvo tan presente en la crianza de José Eduardo como ella hubiera deseado.
“Sí, de eso pedía yo mi limosna, de que estuviera, porque no estaba, estaba cuando se acordaba que existía. Y está bien porque estaba trabajando, pero ahí tienes a José Eduardo, se llevó a su nena”.
Victoria Ruffo explica por qué usa silla de ruedas en los aeropuertos
En otro momento, la actriz aclaró que utiliza silla de ruedas en los aeropuertos debido a problemas en la columna que le dificulta caminar rápidamente, sobre todo cuando debe recorrer grandes distancias para llegar a las salas de abordaje.
“Uso una silla de ruedas porque ya saben que tengo hernias lumbares y cervicales, porque no puedo caminar muy rápido. Y luego en los aeropuertos te ponen unas salas hasta la fregada que dices, no llego”, explicó.
La actriz también habló sobre las críticas que recibe cuando aparece sin maquillaje. Lejos de mostrarse preocupada por los comentarios, aseguró que no le afectan y que prefiere mostrarse al natural cuando no tiene algún compromiso que requiera arreglarse.
“No, es que uno se ve al espejo y dice uno, sí estoy feita. En las mañanas, así cuando te levantas y vas al baño y dices ¡ah caray!”, comentó con humor. “Pero no me afecta, en lo absoluto y con mucho gusto. Voy por la vida natural y cuando me tengo que arreglar, pues me arreglo”, concluyó.