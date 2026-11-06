José Eduardo Derbez tiene claro que su separación de Paola Dalay no significa que tengan que convertirse en enemigos. Aunque reconoció que los últimos meses han sido complicados por los cambios en su vida personal, el trabajo y la paternidad, el actor aseguró que mantiene una buena relación con su expareja y que no tiene intención de hablar mal de ella.
José Eduardo Derbez asegura que nunca hablará mal de Paola Dalay: 'Me haga lo que me haga'
José Eduardo Derbez reconoce que su separación de Paola Dalay le ha causado estrés
Durante su participación en el podcast Diablitohigh, conducido por Mauricio Barrientos, El Diablito, José Eduardo Derbez habló sobre cómo ha enfrentado esta nueva etapa. También explicó por qué suele esconder sus preocupaciones detrás del humor y dejó claro que su prioridad es cuidar la relación familiar que mantiene con Paola, especialmente por el bienestar de su hija Tessa.
Con su característico sentido del humor, el actor contó que ha tenido semanas de mucho trabajo y que la separación, sumada a las responsabilidades de ser papá, ha hecho que su rutina sea todavía más intensa: “Con todo esto de la separación, más la hija... ha sido un caos, pero bien”, comentó entre risas.
Sin embargo, reconoció que no siempre está tan tranquilo como aparenta. José Eduardo explicó que suele recurrir a la comedia y al humor negro para disimular cuando algo le preocupa, por lo que quienes lo rodean no necesariamente se dan cuenta de cómo se siente: “Sí me causa mucho estrés, pero parece que no y siempre finjo que no”, reconoció.
Al hablar sobre la atención que ha recibido su ruptura, el actor consideró que muchas veces se exagera lo que ocurre cuando una pareja termina. “Todos nos hemos separado. Todos nos hemos cortado”, comentó, al recordar que una relación puede llegar a su fin sin que eso implique necesariamente una pelea.
José Eduardo Derbez asegura que nunca hablará mal de Paola Dalay
Uno de los momentos más claros de la conversación llegó cuando José Eduardo Derbez habló directamente de Paola Dalay y de la relación que mantienen después de su separación. El actor aseguró que entre ellos sigue existiendo cariño y que no ve motivos para romper el vínculo que construyeron durante los años que estuvieron juntos.
“Esta relación terminó muy bien. Los dos nos queremos muchísimo, hay una amistad brutal y pues entre todo va a estar en mi vida para siempre”, afirmó.
El actor también fue contundente al enfatizar que no piensa hablar mal de su expareja, incluso si en algún momento llegan a tener diferencias: “Así ella me haga lo que me haga, en la vida voy a hablar mal de ella”, aseguró.
Para José Eduardo, Paola siempre tendrá un lugar importante en su vida, no solamente por los años que compartieron, sino porque juntos tuvieron a Tessa, su hija. De hecho, recordó lo que significó esa relación para él.
“Para empezar, me dio lo más bonito que tengo en la vida, que es mi hija. Me dio siete años maravillosos, muy bonitos”, expresó.
También explicó que su historia familiar influye en la manera en que quiere manejar esta separación. Al haber crecido en medio de los conflictos entre sus papás, no quiere que su hija tenga que vivir una situación parecida ni escuchar comentarios negativos sobre alguno de ellos.
“Jamás me atrevería ni a hablar mal de ella ni a hacerle daño a la mamá de mi hija en ningún sentido. Y menos a mi hija, hablarle mal de ella”, agregó.
Las declaraciones del actor ocurren después de que hicieran pública su separación el 1 de noviembre pasado.