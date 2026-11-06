José Eduardo Derbez asegura que nunca hablará mal de Paola Dalay: 'Me haga lo que me haga'

José Eduardo Derbez reconoce que su separación de Paola Dalay le ha causado estrés

Durante su participación en el podcast Diablitohigh, conducido por Mauricio Barrientos, El Diablito, José Eduardo Derbez habló sobre cómo ha enfrentado esta nueva etapa. También explicó por qué suele esconder sus preocupaciones detrás del humor y dejó claro que su prioridad es cuidar la relación familiar que mantiene con Paola, especialmente por el bienestar de su hija Tessa.

Con su característico sentido del humor, el actor contó que ha tenido semanas de mucho trabajo y que la separación, sumada a las responsabilidades de ser papá, ha hecho que su rutina sea todavía más intensa: “Con todo esto de la separación, más la hija... ha sido un caos, pero bien”, comentó entre risas.



José Eduardo Derbez y Paola Dalay (Instagram/Paola Dalay)

Sin embargo, reconoció que no siempre está tan tranquilo como aparenta. José Eduardo explicó que suele recurrir a la comedia y al humor negro para disimular cuando algo le preocupa, por lo que quienes lo rodean no necesariamente se dan cuenta de cómo se siente: “Sí me causa mucho estrés, pero parece que no y siempre finjo que no”, reconoció.

Al hablar sobre la atención que ha recibido su ruptura, el actor consideró que muchas veces se exagera lo que ocurre cuando una pareja termina. “Todos nos hemos separado. Todos nos hemos cortado”, comentó, al recordar que una relación puede llegar a su fin sin que eso implique necesariamente una pelea.