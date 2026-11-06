Vadhir Derbez tiene una orden de aprehensión por presunta violación, pero un amparo impide su detención, aseguran

La Fiscalía de CDMX obtuvo una orden de aprehensión contra Vadhir Derbez

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía capitalina, la investigación reunió datos de prueba suficientes para llevar el caso ante un juez. Con esos elementos, el Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión por el delito de violación.

La dependencia precisó que los hechos investigados ocurrieron presuntamente en abril de 2026, en la alcaldía Coyoacán. Sin embargo, no dio a conocer la identidad de la denunciante ni las circunstancias específicas de la agresión que motivó esta carpeta.



Vadhir Derbez (Instagram)

Uno de los puntos que destacó la Fiscalía fue que, pese a que Vadhir y sus abogados manifestaron públicamente su disposición a colaborar, el actor todavía no comparecía ante esa institución.

La dependencia informó que realizó al menos siete gestiones para notificarlo presencialmente en seis domicilios distintos, sin conseguir concretar la diligencia.