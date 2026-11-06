Vadhir Derbez tiene una orden de aprehensión por presunta violación, pero un amparo impide su detención, aseguran

Vadhir Derbez negó las acusaciones y denunció un intento de extorsión
En mayo, cuando el caso trascendió públicamente, Vadhir ofreció su versión durante una entrevista con el programa De Primera Mano, acompañado por integrantes de su equipo de abogados.
En aquella ocasión, el actor negó haber cometido alguna agresión y aseguró que nunca permaneció a solas con la modelo durante la grabación del video musical.
Su abogado, Enrique González Casanova, sostuvo que la defensa contaba con grabaciones de las cámaras de seguridad, material audiovisual de la producción y testimonios de personas que participaron en el rodaje.
Según el defensor, esos elementos permitirían reconstruir las actividades del cantante durante la jornada señalada.
Además, Derbez denunció que recibió mensajes de personas que le exigían 350 mil dólares a cambio de frenar el proceso legal y evitar que avanzara la orden de aprehensión que, según esos mensajes, se emitiría en su contra.
La defensa interpretó esas comunicaciones como parte de un intento de extorsión y presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.
El equipo jurídico también planteó la posible participación de una red dedicada a utilizar servicios de modelos para después extorsionar a artistas y empresarios.