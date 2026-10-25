La noticia de la muerte de RJ Mitte tomó por sorpresa a Bryan Cranston , quien durante años interpretó a su papá en la serie Breaking Bad. El actor de 70 años recordó que ambos habían intercambiado mensajes semanas antes para organizar una reunión, pero sus compromisos y la distancia hicieron que no lograran ponerse de acuerdo.
Bryan Cranston recuerda a RJ Mitte y revela que planeaban reunirse semanas antes de su muerte
Bryan Cranston revela que planeaban reunirse con RJ Mitte semanas antes de su muerte
Durante una entrevista con The Associated Press, a su llegada al estreno de 860, el espectáculo unipersonal protagonizado por Billy Crystal, Bryan Cranston habló conmovido sobre la pérdida de su compañero, RJ Mitte , quien murió el 12 de octubre a los 34 años.
“Es una lástima. Me dejó desconcertado durante varios días. No lo entendía. Él y yo estábamos tratando de averiguar dónde estábamos: yo estaba en Nueva York, él en Texas, yo iba a ir a Los Ángeles y estábamos tratando de encontrar un lugar para vernos”, contó.
Al recordar los últimos mensajes que intercambió con Mitte, Cranston se preguntó si su compañero había intentado buscarlo para hablar de algo antes de morir. La posibilidad lo conmovió durante la entrevista: “Me preguntó si quería hablar conmigo de algo. Es como, ‘Dios mío’. Treinta y cuatro años”, dijo.
Días antes, el actor ya había compartido un mensaje en Instagram para despedirse de Mitte y recordar los años que trabajaron juntos en Breaking Bad. En esa publicación también habló de la tristeza que le provocaba pensar en el futuro que su compañero todavía tenía por delante.
“Es especialmente devastador saber que se quitó la vida. ¿Por qué? Estábamos intercambiando mensajes hace apenas unas semanas, intentando quedar para comer”, escribió.
El recuerdo de RJ Mitte desde sus primeros días en Breaking Bad
Cranston conoció a RJ Mitte cuando tenía 14 años, después de que fuera elegido para interpretar a Walter White Jr., el hijo de Walter White en la serie. A lo largo de las temporadas, el actor fue testigo de su crecimiento personal y de su desarrollo frente a las cámaras.
En su homenaje, destacó la determinación con la que Mitte enfrentó los retos de su trabajo. El actor nació con parálisis cerebral, una condición que, según Cranston, nunca le impidió comprometerse con su carrera.
“Nacido con parálisis cerebral, nunca, jamás, permitió que ese desafío fuera una excusa para nada. Afrontó el exigente calendario de rodaje con gran determinación. Siempre escuchaba los consejos que le dábamos sus padres en la serie (Anna Gunn y yo), pero, como buen adolescente, a veces los ignoraba con picardía para aprender por las malas”, expresó.
Bryan Cranston también recordó que, pese a formar parte de una producción de gran éxito, Mitte seguía siendo muy joven cuando comenzó el rodaje: “Era una de las estrellas de una exitosa serie de televisión, pero seguía siendo un niño. Ese niño era bastante inexperto cuando empezamos a rodar el piloto en febrero de 2007, pero poco a poco lo vimos convertirse en un actor realmente excelente”.
Por eso, además de lamentar su muerte, el actor expresó su tristeza al pensar en todo lo que su compañero todavía podía lograr.
Bryan Cranston pide buscar ayuda ante los problemas de salud mental
Durante la entrevista con AP, Bryan Cranston también aprovechó para enviar un mensaje a las personas que atraviesan momentos difíciles relacionados con la salud mental. A partir de la pérdida de Mitte, insistió en que la depresión debe tomarse en serio y que nadie tiene que enfrentarla sin apoyo.
“Si sientes depresión, es algo real. No estás solo. Hay ayuda para acompañarte en el proceso lo mejor posible. Mi consejo es que busques ayuda”, declaró.
Sus palabras se sumaron al homenaje que había publicado en redes sociales, donde lamentó que la “promesa y el potencial” de Mitte ya no pudieran desarrollarse y reconoció el dolor que le provocaba no haber podido ayudarlo a superar sus dificultades.
En una entrevista con NBC News, Dyna Mitte , mamá del actor, contó que su hijo había atravesado algunas dificultades en los últimos meses. También consideró que su muerte pudo haber sido consecuencia de una decisión impulsiva y señaló que no encontró una nota de despedida.
Dyna explicó que ella encontró a su hijo en su vivienda de Brownsville, Texas. Decidió hablar públicamente para compartir su recuerdo y abordar la pérdida.
Sobre la relación de Mitte con su prometida, Kennedy Suarez, la madre del actor reconoció que existían dificultades, aunque aclaró que no conocía todos los detalles y que algunas de esas conversaciones pertenecían a la vida privada de la pareja.
La muerte de Mitte ha dejado una profunda tristeza entre quienes trabajaron con él y los seguidores que lo conocieron como Walter White Jr. Para Cranston, la pérdida también está marcada por la cercanía de sus últimos intercambios y por la reunión que ambos intentaron organizar sin llegar a concretarla.