Bryan Cranston recuerda a RJ Mitte y revela que planeaban reunirse semanas antes de su muerte

Bryan Cranston revela que planeaban reunirse con RJ Mitte semanas antes de su muerte

Durante una entrevista con The Associated Press, a su llegada al estreno de 860, el espectáculo unipersonal protagonizado por Billy Crystal, Bryan Cranston habló conmovido sobre la pérdida de su compañero, RJ Mitte , quien murió el 12 de octubre a los 34 años.

“Es una lástima. Me dejó desconcertado durante varios días. No lo entendía. Él y yo estábamos tratando de averiguar dónde estábamos: yo estaba en Nueva York, él en Texas, yo iba a ir a Los Ángeles y estábamos tratando de encontrar un lugar para vernos”, contó.



Bryan Cranston, Betsy Brandt y RJ Mitte (Getty Images)

Al recordar los últimos mensajes que intercambió con Mitte, Cranston se preguntó si su compañero había intentado buscarlo para hablar de algo antes de morir. La posibilidad lo conmovió durante la entrevista: “Me preguntó si quería hablar conmigo de algo. Es como, ‘Dios mío’. Treinta y cuatro años”, dijo.

Días antes, el actor ya había compartido un mensaje en Instagram para despedirse de Mitte y recordar los años que trabajaron juntos en Breaking Bad. En esa publicación también habló de la tristeza que le provocaba pensar en el futuro que su compañero todavía tenía por delante.

“Es especialmente devastador saber que se quitó la vida. ¿Por qué? Estábamos intercambiando mensajes hace apenas unas semanas, intentando quedar para comer”, escribió.