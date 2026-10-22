Jesse Huerta revela el problema de salud que lo llevó a dejar Jesse & Joy

En una entrevista exclusiva con N+, realizada en su estudio de grabación, Jesse Huerta habló de las razones detrás de su decisión y de las especulaciones que surgieron sobre una posible separación definitiva de Jesse & Joy. También explicó cómo su esposa, Mónica León, lo ha acompañado en este proceso y por qué ahora busca estar presente en una etapa importante para su hija Hannah.

“Tuve una crisis nerviosa hace algunos años. Entendí ciertas similitudes últimamente. Dije: ‘Bueno’. Eso sí, amo dar el 2 mil por ciento en absolutamente todo lo que hago, pero a veces mi cuerpo, el tiempo, la vida, mi salud… o sea, no puedo fingir que no hay un límite… Mi familia vivió esa parte conmigo. Me dieron ese apoyo en ese momento de mi vida”.

Jesse reconoció que, después de tantos años dedicados a los escenarios, las grabaciones y las giras, necesitaba encontrar un punto de equilibrio entre sus responsabilidades profesionales y su vida personal. La decisión de tomar distancia no significa que haya dejado de lado la música, sino que busca atender sus necesidades sin ignorar los límites que ha aprendido a reconocer: “Hay momentos en que se necesita un espacio y un respiro”, expresó al referirse a la relación que mantiene con Joy, con quien comparte tanto una historia familiar como una sociedad artística.



Jesse Huerta (Getty Images)

En ese proceso, el respaldo de su esposa ha sido fundamental. Mónica León dejó claro que el bienestar de Jesse está por encima de cualquier compromiso profesional y que la familia está dispuesta a acompañarlo en las decisiones que necesite tomar: “Le dije: ‘Papá, lo que sea estamos contigo. Si tú no estás bien, no hay música, no hay esto, somos un equipo’”.

El anuncio de su pausa generó comentarios y especulaciones en redes sociales sobre el futuro de Jesse & Joy. Ante esas reacciones, el cantante aseguró que procura entender las opiniones de quienes desconocen las razones personales detrás de su decisión.

“Respeto absolutamente todas las opiniones; los pocos comentarios que me llegan los leo con compasión, desde un lugar de amor y tratando de comprender que desconocen que cada persona es libre de ser, de amar y de estar donde necesita estar”, aseguró.