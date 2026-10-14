Miguel Rodarte despide a RJ Mitte, actor de Breaking Bad, y recuerda cómo nació su amistad

Miguel Rodarte recuerda a RJ Mitte como un superhéroe
En su despedida, Miguel Rodarte comparó a RJ Mitte con un superhéroe y contó que soñaba con verlo interpretar a Superman en una nueva versión del personaje.
“Para mí, él ya encarnaba todo lo que un superhéroe debe ser: valentía, compasión, resiliencia y un corazón extraordinario”, escribió en su mensaje en el que expresó la tristeza que le provocó la noticia de la muerte de su amigo. “Quizá por eso resulta tan difícil asimilar esta pérdida. Incluso los superhéroes son humanos. Incluso las luces más brillantes pueden ocultar un dolor que no vemos”, compartió.
Además, Miguel hizo un llamado a tratar a los demás con empatía y a no dar por sentado que una persona que parece fuerte está libre de preocupaciones o sufrimiento.
“Que esto nos recuerde ser amables los unos con los otros. Por muy fuerte que alguien parezca, todo corazón puede ser frágil y albergar luchas que desconocemos. Elijamos siempre la amabilidad, la compasión y el amor. Nunca sabemos cuánto pueden significar para alguien”, agregó.
El actor también agregó unas palabras para la familia de RJ Mitte , a la que describió como un grupo de personas extraordinarias, fuertes y amorosas que han dejado huella en muchas vidas.
En particular, dirigió un mensaje a Dyna, mamá del actor, así como a su abuela y a su hermana Laci: “A su amada madre, mi querida Dyna; a su maravillosa abuela y a su hermosa hermana Laci; mi corazón está con ustedes. Todo mi amor para ustedes y su familia”.
Al final de su mensaje, el actor agradeció a RJ Mitte por su amistad, el cariño que le brindó y la influencia que tuvo en quienes lo conocieron: “Mi querido RJ, gracias por tu luz, tu amistad, tu amor y todo lo que le diste a este mundo”, escribió.
Finalmente, el intérprete mexicano también destacó la importancia que su amigo tuvo en su propia vida y la huella que dejó en otras personas: “Cambiaste vidas. Cambiaste la mía. El amor que diste y las vidas que tocaste jamás serán olvidados. Siempre serás mi superhéroe”. Su despedida terminó con una frase que refleja la cercanía que ambos construyeron a lo largo de los años: “Te quiero, hermano. Descansa en amor”, concluyó.