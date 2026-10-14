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Espectáculos

Miguel Rodarte despide a RJ Mitte, actor de Breaking Bad, y recuerda cómo nació su amistad

Miguel Rodarte y RJ Mitte coincidieron en la película ‘Time Share’. Años después de trabajar juntos, el mexicano recordó la conexión que construyó con él y le dedicó un emotivo mensaje de despedida.
mié 14 octubre 2026 12:05 PM
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RJ Mitte y Miguel Rodarte
RJ Mitte y Miguel Rodarte (Instagram)

La amistad entre Miguel Rodarte y RJ Mitte nació lejos de los reflectores de Hollywood, durante el rodaje de una película mexicana. Aunque sus carreras tomaron caminos distintos, los actores construyeron una relación que fue más allá de compartir escenas y que, años después, el intérprete mexicano recordó con cariño tras la muerte de su amigo.

El actor estadounidense, conocido por interpretar a Walter White Jr. en la serie Breaking Bad, coincidió con el mexicano en Time Share, película dirigida por Sebastián Hofmann que llegó a las salas de cine en 2018.

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Así se conocieron Miguel Rodarte y RJ Mitte en Time Share

El encuentro entre los actores ocurrió durante la filmación de Time Share, una película que explora las tensiones y los conflictos que se desarrollan en un complejo turístico. En ella, Miguel Rodarte interpretó a Andrés, un trabajador del resort, mientras que RJ Mitte dio vida a Tom, un ejecutivo vinculado con la empresa que administraba el lugar.

La convivencia durante el rodaje permitió que ambos se conocieran más allá de sus personajes. El actor mexicano recordó que desde el primer momento quedó cautivado por la energía y la bondad de su compañero, cualidades que mantuvo presentes al hablar de él años después de aquella experiencia.

Miguel Rodarte y RJ Mitte
Miguel Rodarte y RJ Mitte (Instagram)

La relación que nació en ese proyecto se convirtió en una amistad que Miguel recuerda con un cariño especial, al grado que tras darse conocer la muerte de RJ Mitte

Miguel Rodarte despide a RJ Mitte, actor de Breaking Bad, y recuerda cómo nació su amistad

Fue en ese proyecto donde el actor mexicano conoció a quien describiría más tarde como una persona extraordinaria, cuya energía y bondad dejaron una huella en su vida, y tras darse a conocer la muerte del actor estadounidense, Miguel Rodarte recurrió a su cuenta de Instagram para dedicarle un mensaje de despedida en el que recordó la conexión que tuvieron y compartió algunas de las razones por las que su amistad fue tan importante para él.

“No hay palabras para expresar la tristeza que siento al saber que un alma tan hermosa y extraordinaria ha dejado esta tierra”, escribió en la primera parte de su mensaje. “Desde el primer momento, me sorprendió su luz. Había algo verdaderamente especial en él: un raro coraje, bondad, generosidad y amor que podías sentir simplemente estando en su presencia”, agregó.

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Miguel Rodarte recuerda a RJ Mitte como un superhéroe

En su despedida, Miguel Rodarte comparó a RJ Mitte con un superhéroe y contó que soñaba con verlo interpretar a Superman en una nueva versión del personaje.

“Para mí, él ya encarnaba todo lo que un superhéroe debe ser: valentía, compasión, resiliencia y un corazón extraordinario”, escribió en su mensaje en el que expresó la tristeza que le provocó la noticia de la muerte de su amigo. “Quizá por eso resulta tan difícil asimilar esta pérdida. Incluso los superhéroes son humanos. Incluso las luces más brillantes pueden ocultar un dolor que no vemos”, compartió.

Además, Miguel hizo un llamado a tratar a los demás con empatía y a no dar por sentado que una persona que parece fuerte está libre de preocupaciones o sufrimiento.

“Que esto nos recuerde ser amables los unos con los otros. Por muy fuerte que alguien parezca, todo corazón puede ser frágil y albergar luchas que desconocemos. Elijamos siempre la amabilidad, la compasión y el amor. Nunca sabemos cuánto pueden significar para alguien”, agregó.

El actor también agregó unas palabras para la familia de RJ Mitte , a la que describió como un grupo de personas extraordinarias, fuertes y amorosas que han dejado huella en muchas vidas.

En particular, dirigió un mensaje a Dyna, mamá del actor, así como a su abuela y a su hermana Laci: “A su amada madre, mi querida Dyna; a su maravillosa abuela y a su hermosa hermana Laci; mi corazón está con ustedes. Todo mi amor para ustedes y su familia”.

Al final de su mensaje, el actor agradeció a RJ Mitte por su amistad, el cariño que le brindó y la influencia que tuvo en quienes lo conocieron: “Mi querido RJ, gracias por tu luz, tu amistad, tu amor y todo lo que le diste a este mundo”, escribió.

Finalmente, el intérprete mexicano también destacó la importancia que su amigo tuvo en su propia vida y la huella que dejó en otras personas: “Cambiaste vidas. Cambiaste la mía. El amor que diste y las vidas que tocaste jamás serán olvidados. Siempre serás mi superhéroe”. Su despedida terminó con una frase que refleja la cercanía que ambos construyeron a lo largo de los años: “Te quiero, hermano. Descansa en amor”, concluyó.

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