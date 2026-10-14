Así se conocieron Miguel Rodarte y RJ Mitte en Time Share

El encuentro entre los actores ocurrió durante la filmación de Time Share, una película que explora las tensiones y los conflictos que se desarrollan en un complejo turístico. En ella, Miguel Rodarte interpretó a Andrés, un trabajador del resort, mientras que RJ Mitte dio vida a Tom, un ejecutivo vinculado con la empresa que administraba el lugar.

La convivencia durante el rodaje permitió que ambos se conocieran más allá de sus personajes. El actor mexicano recordó que desde el primer momento quedó cautivado por la energía y la bondad de su compañero, cualidades que mantuvo presentes al hablar de él años después de aquella experiencia.



Miguel Rodarte y RJ Mitte (Instagram)

La relación que nació en ese proyecto se convirtió en una amistad que Miguel recuerda con un cariño especial, al grado que tras darse conocer la muerte de RJ Mitte

Miguel Rodarte despide a RJ Mitte, actor de Breaking Bad, y recuerda cómo nació su amistad

Fue en ese proyecto donde el actor mexicano conoció a quien describiría más tarde como una persona extraordinaria, cuya energía y bondad dejaron una huella en su vida, y tras darse a conocer la muerte del actor estadounidense, Miguel Rodarte recurrió a su cuenta de Instagram para dedicarle un mensaje de despedida en el que recordó la conexión que tuvieron y compartió algunas de las razones por las que su amistad fue tan importante para él.

“No hay palabras para expresar la tristeza que siento al saber que un alma tan hermosa y extraordinaria ha dejado esta tierra”, escribió en la primera parte de su mensaje. “Desde el primer momento, me sorprendió su luz. Había algo verdaderamente especial en él: un raro coraje, bondad, generosidad y amor que podías sentir simplemente estando en su presencia”, agregó.