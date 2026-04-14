Joaquin Phoenix, Bryan Cranston, Javier Bardem y otras figuras se oponen a la fusión de Paramount y Warner Bros.

¿Por qué están en contra de la fusión de Paramount y Warner Bros.?

De acuerdo con la carta abierta, diversas figuras de la industria cinematográfica hollylwoodense se oponen fuertemente a la fusión bajo el argumento de que se reducirá no solo la competencia en la industria, sino también las oportunidades de trabajo en el medio, amenazando la sostenibilidad de la comunidad creativa.

“La integridad, la independencia y la diversidad de nuestra industria se verían gravemente comprometidas”, afirman los firmantes del documento.

“El resultado será una menor cantidad de oportunidades para los creadores, menos puestos de trabajo en todo el ecosistema de producción, mayores costos y menos opciones para el público en Estados Unidos y en todo el mundo”, escriben.

Warner Bros es uno de los estudios más grandes de cine. (Getty Images)

¿Qué dice la carta abierta contra la compra de Warner Bros. por parte de Paramount?

La carta también señala que, tras la fusión, la cantidad de los grandes estudios de cine de Estados Unidos se reduciría a cuatro.

Añadiendo a esto, temen por las producciones de presupuesto medio y los cineastas independientes que se verían aún más afectados por la consolidación de los medios.

“Hemos presenciado un drástico descenso en la cantidad de películas producidas y estrenadas, junto con una reducción en el tipo de historias que se financian y distribuyen”, indican.

“Cada vez más, un pequeño grupo de entidades poderosas determina qué se produce —y en qué condiciones—, dejando a los creadores y a las empresas independientes con menos opciones viables para mantener su trabajo”.

Paramount será el adquisidor de Warner Bros. (Getty Images)

¿Quiénes firmaron la carta contra el acuerdo Paramount-Warner Bros?

La carta actualmente acumula más de 2,000 firmantes donde están incluidos guionistas, actores, directores, productores y otros trabajadores de la industria cinematográfica que se oponen a la compra de Warner Bros. por Paramount.

Entre los actores y actrices más destacados están Joaquin Phoenix, Bryan Cranston, Kristen Stewart, Alan Cumming, Elliot Page, Glenn Close, Jane Fonda, Jason Bateman, Javier Bardem, Mark Ruffalo, Noah Wyle, Patti Lupone, Lily Gladstone, entre otros.

Por parte de los directores, hay nombres grandes como David Fincher, Denis Villeneuve, JJ Abrams, Celine Song, Adam McKay y Yorgos Lanthimos, que han mostrado su desacuerdo por fusionar dos de los estudios más grandes en el cine.