Karla Laveaga revela cómo apoya a Alejandro Fernández en su lucha contra la depresión

La vida de Alejandro Fernández no solo transcurre entre escenarios, giras y proyectos musicales. En los últimos meses, el intérprete de “Me dediqué a perderte” también ha hablado abiertamente sobre su salud emocional, una decisión que permitió conocer una faceta más íntima del cantante.

En este proceso, Karla Laveaga ha sido una de sus principales compañeras. Durante un encuentro con medios de comunicación en Guadalajara, después de las presentaciones de El Potrillo en el Palenque de las Fiestas de Octubre, la empresaria compartió cómo enfrenta junto a él esta etapa.



Karla Laveaga, Alejandro Fernández (Instagram)

“Yo creo que el amor lo puede todo, y pues siempre estando al lado de él, cuidándolo, apoyándolo, aconsejándolo desde el amor. Y pues yo ahorita lo veo muy bien, la verdad”, expresó ante las cámaras de Ventaneando.

Sus palabras llegan después de que Alejandro reconociera que ha experimentado momentos complicados relacionados con su salud mental y que se encuentra recibiendo atención profesional.