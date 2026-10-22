Karla Laveaga habló sobre el momento personal que atraviesa Alejandro Fernández después de que el cantante compartiera públicamente que ha enfrentado episodios de depresión y ansiedad. Su pareja, con quien mantiene una relación de 16 años, explicó cómo lo acompaña y aseguró que actualmente lo ve muy bien.
Karla Laveaga revela cómo apoya a Alejandro Fernández en su lucha contra la depresión
Karla Laveaga revela cómo apoya a Alejandro Fernández en su lucha contra la depresión
La vida de Alejandro Fernández no solo transcurre entre escenarios, giras y proyectos musicales. En los últimos meses, el intérprete de “Me dediqué a perderte” también ha hablado abiertamente sobre su salud emocional, una decisión que permitió conocer una faceta más íntima del cantante.
En este proceso, Karla Laveaga ha sido una de sus principales compañeras. Durante un encuentro con medios de comunicación en Guadalajara, después de las presentaciones de El Potrillo en el Palenque de las Fiestas de Octubre, la empresaria compartió cómo enfrenta junto a él esta etapa.
“Yo creo que el amor lo puede todo, y pues siempre estando al lado de él, cuidándolo, apoyándolo, aconsejándolo desde el amor. Y pues yo ahorita lo veo muy bien, la verdad”, expresó ante las cámaras de Ventaneando.
Sus palabras llegan después de que Alejandro reconociera que ha experimentado momentos complicados relacionados con su salud mental y que se encuentra recibiendo atención profesional.
Alejandro Fernández habla abiertamente de su depresión y ansiedad
Fue en junio de 2026 cuando Alejandro Fernández habló públicamente de los episodios de depresión y ansiedad que ha enfrentado. En una conversación con Ventaneando, el cantante reconoció que se trata de una situación seria que requiere atención especializada.
“De repente pues sufro mucho de depresiones y de ansiedades”, compartió entonces. También explicó que está siguiendo las indicaciones de médicos y especialistas para atender su bienestar emocional.
El intérprete aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a quienes atraviesan situaciones similares y todavía sienten temor de pedir ayuda.
“Si sienten alguna necesidad, que no les dé pena, que se quiten esos tabús”, dijo, al insistir en la importancia de hablar sobre la salud mental sin estigmas.
No es la primera vez que Alejandro se refiere a una etapa emocional complicada. Tras la muerte de su padre, Vicente Fernández, en diciembre de 2021, el cantante contó que atravesó un periodo difícil, durante el cual se aisló y experimentó cambios importantes en su peso y sus hábitos.
En una entrevista con Al Rojo Vivo en 2022, recordó lo complejo que fue procesar la pérdida. Desde entonces, ha hablado en distintas ocasiones sobre la importancia de recuperar el equilibrio y cuidar de sí mismo.