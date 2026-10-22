Michelle Salas se luce en Miami con un vestido sesentero de su bisabuela, Silvia Pinal

Michelle Salas usó un vestido sesentero de su bisabuela, Silvia Pinal

La modelo y empresaria Michelle Salas, hija de Luis Miguel y Stephanie Salas, llevó una pieza vintage de Emilio Pucci a un evento de la misma marca en Palm Beach, Florida. Orgullosa de que se tratara de una pieza heredada de su fallecida bisacuela, Silvia Pinal, posteó: “Usar el vestido Pucci de los 60’s de mi bisabuela para esto, es muy especial”, escribió al mostrar su look en redes sociales.

Michelle hizo esta elección para lucirla durante la presentación de la colección Il Palio de Emilio Pucci en colaboración con Mytheresa. Salas recuperó del clóset de su bisabuela un vestido largo de los años sesenta, con el estampado Vivara, característico de la firma italiana, en tonos azules y púrpuras.



Michelle Salas luce vestido sesentero de su bisabuela, la legendaria Silvia Pinal. (Instagram)

El vestido de Emilio Pucci que perteneció a Silvia Pinal

El diseño fue el protagonista del look de Michelle con su icónico estampado geométrico tan característico de la época en la que Pinal dominó la escena fílmica en México.

La modelo lo combinó con sandalias negras de Khaite y un bolso tipo bucket de piel de Destree. Para completar el conjunto, llevó el cabello recogido con raya en medio y un maquillaje natural, con labios rosados.