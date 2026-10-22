Michelle Salas nunca ha negado el gran cariño y la admiración que siente por su fallecida bisabuela, la legendaria actriz Silvia Pinal, y no pierde oportunidad para demostrarlo. Hace unos días, encontró una manera muy especial de rendir homenaje a la diva de la Época del Cine de Oro: usó uno de sus icónicos vestidos.
Michelle Salas se luce en Miami con un vestido sesentero de su bisabuela, Silvia Pinal
Michelle Salas usó un vestido sesentero de su bisabuela, Silvia Pinal
La modelo y empresaria Michelle Salas, hija de Luis Miguel y Stephanie Salas, llevó una pieza vintage de Emilio Pucci a un evento de la misma marca en Palm Beach, Florida. Orgullosa de que se tratara de una pieza heredada de su fallecida bisacuela, Silvia Pinal, posteó: “Usar el vestido Pucci de los 60’s de mi bisabuela para esto, es muy especial”, escribió al mostrar su look en redes sociales.
Michelle hizo esta elección para lucirla durante la presentación de la colección Il Palio de Emilio Pucci en colaboración con Mytheresa. Salas recuperó del clóset de su bisabuela un vestido largo de los años sesenta, con el estampado Vivara, característico de la firma italiana, en tonos azules y púrpuras.
El vestido de Emilio Pucci que perteneció a Silvia Pinal
El diseño fue el protagonista del look de Michelle con su icónico estampado geométrico tan característico de la época en la que Pinal dominó la escena fílmica en México.
La modelo lo combinó con sandalias negras de Khaite y un bolso tipo bucket de piel de Destree. Para completar el conjunto, llevó el cabello recogido con raya en medio y un maquillaje natural, con labios rosados.
El cumpleaños de Sylvia Pasquel
El evento coincidió con el cumpleaños número 76 de Sylvia Pasquel, abuela de Michelle. La modelo compartió una videollamada con ella y con su mamá, Stephanie Salas, en la que también pudieron ver el vestido.
La imagen reunió a tres generaciones de mujeres de la familia: juntas recordaron a Silvia Pinal, quien murió el 28 de noviembre de 2024.
Michelle Salas, ícono de la moda como su bisabuela
En 2021, para celebrar su cumpleaños número 32 en Acapulco, Michelle también eligió un vestido de Emilio Pucci que había pertenecido a Silvia Pinal. Aquella pieza destacaba por sus tonos naranja, fucsia y negro.