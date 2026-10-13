Revelan la causa de muerte de RJ Mitte, actor de ‘Breaking Bad’

El representante de RJ Mitte confirmó las versiones que apuntan a que el actor se suicidó. La información fue dada a conocer después de que el actor fue encontrado sin vida en su domicilio el lunes. Sin embargo, las autoridades de Brownsville señalaron que la causa oficial del fallecimiento aún debía ser determinada mediante los procedimientos forenses correspondientes.

“Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad, RJ Mitte”, declaró previamente su representante en un comunicado.



RJ Mitte (Getty Images)

Lo que se sabe sobre la muerte de RJ Mitte

El Departamento de Policía de Brownsville informó a la revista People que recibió una llamada a las 12:50 de la tarde y que los agentes encontraron a RJ Mitte sin vida cuando llegaron a su domicilio.

En su primer reporte, las autoridades precisaron que la investigación seguía en curso y que todavía no se había establecido oficialmente la causa de muerte.

De acuerdo con la información publicada por la revista, un juez declaró muerto al actor a la 1:32 de la tarde. Después de la autopsia, un médico forense determinará la causa oficial del fallecimiento. El juez señaló que no se apreciaban indicios de violencia.