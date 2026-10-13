La muerte de RJ Mitte , recordado por interpretar a Walter “Flynn” White Jr. en la serie Breaking Bad, fue confirmada como suicidio por su representante, quien también destacó la trayectoria del actor y su compromiso con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Mitte tenía 34 años.
Revelan la causa de muerte de RJ Mitte, actor de 'Breaking Bad'
Revelan la causa de muerte de RJ Mitte, actor de ‘Breaking Bad’
El representante de RJ Mitte confirmó las versiones que apuntan a que el actor se suicidó. La información fue dada a conocer después de que el actor fue encontrado sin vida en su domicilio el lunes. Sin embargo, las autoridades de Brownsville señalaron que la causa oficial del fallecimiento aún debía ser determinada mediante los procedimientos forenses correspondientes.
“Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad, RJ Mitte”, declaró previamente su representante en un comunicado.
Lo que se sabe sobre la muerte de RJ Mitte
El Departamento de Policía de Brownsville informó a la revista People que recibió una llamada a las 12:50 de la tarde y que los agentes encontraron a RJ Mitte sin vida cuando llegaron a su domicilio.
En su primer reporte, las autoridades precisaron que la investigación seguía en curso y que todavía no se había establecido oficialmente la causa de muerte.
De acuerdo con la información publicada por la revista, un juez declaró muerto al actor a la 1:32 de la tarde. Después de la autopsia, un médico forense determinará la causa oficial del fallecimiento. El juez señaló que no se apreciaban indicios de violencia.
RJ Mitte destacó por su papel en Breaking Bad y su activismo
RJ Mitte alcanzó reconocimiento internacional al interpretar a Walter “Flynn” White Jr., hijo del protagonista de Breaking Bad, Walter White, durante las cinco temporadas de la serie.
Su participación también contribuyó a dar visibilidad a las personas con parálisis cerebral, condición que el actor tenía en la vida real y que compartía con su personaje. Su representante destacó la autenticidad con la que abordó el papel y el trabajo que realizó para promover la inclusión.
El actor fue embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children's, organizaciones relacionadas con la atención y el apoyo a personas con discapacidad: “Además de entretener a amigos y familiares de todo el mundo, fue embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children's”, señaló su representante.
El actor también presidía la Fundación Mitte, desde donde respaldaba iniciativas filantrópicas y proyectos comunitarios orientados a cuestionar estereotipos y promover una representación más amplia de las personas con discapacidad.