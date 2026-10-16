Mamá de RJ Mitte narra doloroso momento en que encontró sin vida al actor de 'Breaking Bad'

Mamá de RJ Mitte habla de la muerte del joven actor

La muerte de RJ Mitte, actor conocido por interpretar a Walter White Jr. en la serie Breaking Bad, conmocionó a sus seguidores el pasado 12 de octubre. Cuatro días después, su madre, Dyna Mitte, habló sobre las últimas horas de vida de su hijo y relató el momento en que lo encontró sin vida en su casa de Brownsville, Texas.

En una entrevista para NBC News, Dyna recordó que había pasado el fin de semana con su hijo y que él también se había comunicado con algunos amigos. Nada de lo ocurrido durante esos días le hizo anticipar que se quitaría la vida el lunes por la mañana.

La mamá del actor explicó que intentó comunicarse con él por teléfono, pero no obtuvo respuesta. Aunque la situación no le pareció inusual al principio, decidió acudir a su casa para llevarle comida.

“Le llamé a las 11. No contestó, así que agarré la comida y fui a llevársela, y fue entonces cuando lo encontré”, relató Dyna en la entrevista, de acuerdo con NBC News.

Dyna explicó que su hijo solía dormir hasta el mediodía, por lo que no haber respondido a la llamada no le pareció extraño de inmediato. Fue al llegar a su casa cuando descubrió que había muerto.

¿Qué dijo la madre de RJ Mitte sobre su muerte?

Durante la entrevista, Dyna Mitte habló también de las dificultades emocionales que su hijo había sufrido meses antes de su fallecimiento. Según contó, durante aproximadamente tres meses intentó convencerlo de buscar ayuda profesional, pero él consideraba que podía manejar la situación por su cuenta.

“Durante los últimos tres meses, le había estado ofreciendo ir a terapia, intentando que fuera allí, pero él decía: ‘No, yo me encargo. Está bien. Me encargo yo’”, recordó.

La madre expresó su dolor por no haber conseguido que aceptara esa ayuda y habló del deseo de haber insistido más. “Ahora desearía haberlo llevado a terapia gritando y llorando”, dijo en la entrevista.

Dyna también compartió su percepción de lo ocurrido. Considera que la muerte de su hijo pudo ser resultado de una decisión impulsiva pues no encontró una nota de despedida.

El representante del actor confirmó a la revista People que Mitte murió por suicidio. Sin embargo, el Departamento de Policía de Brownsville había informado previamente que la manera de muerte todavía no estaba determinada y que el caso continuaba bajo investigación.

La relación de RJ Mitte con su prometida

En la misma entrevista, Dyna también habló de los problemas que su hijo tenía con Kennedy Suarez, su prometida, con quien planeaba casarse. Reconoció que existían tensiones relacionadas con la cercanía de RJ con su familia y que esa situación le pesaba emocionalmente. Sin embargo, evitó profundizar en los motivos del conflicto.

“No sé dónde estaban las cosas entre ellos cuando él murió”, explicó Dyna. También señaló que nunca quiso que su hijo sintiera que tenía que elegir entre su pareja y su familia.

De acuerdo con los reportes publicados el 16 de octubre, la madre aseguró que RJ tenía libertad para casarse, mudarse y construir su propia vida, y que su familia seguiría apoyándolo. Kennedy Suarez no respondió a la solicitud de comentarios que NBC News le hizo sobre el tema.

Dyna también habló del dolor que le provoca pensar que quizá pudo haber hecho algo diferente. “Si hubiera sabido algo y pudiera haber hecho algo diferente, de verdad lo habría hecho. Habría dado mi vida por la suya”, expresó.