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Espectáculos

RJ Mitte, actor de Breaking Bad, se había comprometido con su novia Kennedy Suarez, un año antes de su muerte

RJ Mitte, actor de Breaking Bad se comprometió con Kennedy Suarez en octubre de 2025, después de más de una década de amistad y planeaban comenzar una vida juntos.
mié 14 octubre 2026 10:01 AM
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RJ Mitte y su prometida, Kennedy Suárez (Instagram)

RJ Mitte, el actor que conquistó al público como Walter White Jr. en Breaking Bad, estaba comprometido con Kennedy Suarez, su pareja desde hacía cinco años, cuando murió a los 34 años.

Su historia comenzó mucho antes de convertirse en una relación romántica: ambos fueron amigos durante más de una década antes de descubrir que querían compartir algo más que una amistad.

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RJ Mitte, actor de Breaking Bad, se había comprometido con su novia Kennedy Suarez

RJ Mitte le pidió matrimonio a Kennedy Suarez en octubre de 2025, durante la celebración de su cumpleaños número 30. El compromiso marcó el inicio de una nueva etapa para la pareja, que imaginaba un futuro juntos después de años de complicidad y de compartir proyectos personales y filantrópicos.

El actor habló entonces con la revista People sobre la importancia de haber encontrado a su compañera de vida. “Estoy emocionado de haber encontrado a mi persona, mi compañera de vida, alguien que me hace querer ser mejor, sin importar lo que estemos haciendo”, expresó. También aseguró que no podía esperar para comenzar oficialmente su vida juntos y descubrir las aventuras que les esperaban.

¿Cómo comenzó la historia de amor de RJ Mitte y Kennedy Suarez?

Antes de convertirse en pareja, RJ Mitte y Kennedy Suarez construyeron una amistad que duró más de diez años. De acuerdo con información publicada por People y retomada por medios estadounidenses, sus sentimientos cambiaron después de un viaje que hicieron juntos en 2020.

A partir de entonces, comenzaron una relación que mantuvieron relativamente alejada de los reflectores. Aunque Mitte era conocido internacionalmente por su trabajo en televisión, Suarez llevaba una vida más discreta y se desempeñaba como generalista de Recursos Humanos.

Su trabajo remoto le permitía acompañar al actor en viajes y compromisos profesionales. También compartían un interés por las causas sociales, especialmente aquellas relacionadas con las personas con discapacidad y las comunidades vulnerables.

Mitte, quien vivía con parálisis cerebral, fue un defensor de la inclusión y colaboró con organizaciones como United Cerebral Palsy. Suarez también se involucró en algunas de esas iniciativas, incluida la labor de The Mitte Foundation, dedicada a apoyar a comunidades desfavorecidas del sur de Texas.

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La propuesta de matrimonio de RJ Mitte a Kennedy Suarez

El compromiso llegó el 10 de octubre de 2025, durante una gala benéfica celebrada en Carlsbad, California, que coincidió con el cumpleaños número 30 de Suarez. Mitte eligió ese momento para pedirle matrimonio en un evento que recaudaba fondos para United Cerebral Palsy de San Diego.

La propuesta tuvo un significado especial porque unía dos aspectos importantes de la vida del actor: su relación sentimental y su compromiso con las causas que defendía.

Un día después, ambos asistieron a una gala por el 50 aniversario del Disability Rights Legal Center, organización dedicada a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

Tras anunciar su compromiso, Mitte también compartió un mensaje en redes sociales en el que reflexionó sobre el amor y la importancia de acompañarse en los momentos buenos y difíciles. Describió a Suarez como el amor incondicional que había encontrado y expresó su deseo de seguir construyendo un futuro a su lado.

Aunque estaban comprometidos, no se habían hecho públicos todos los detalles de una posible boda. La pareja se encontraba establecida en Brownsville, Texas, donde Mitte continuaba con sus proyectos profesionales y actividades de activismo.

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Breaking Bad

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