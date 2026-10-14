RJ Mitte, actor de Breaking Bad, se había comprometido con su novia Kennedy Suarez, un año antes de su muerte

RJ Mitte, actor de Breaking Bad, se había comprometido con su novia Kennedy Suarez

RJ Mitte le pidió matrimonio a Kennedy Suarez en octubre de 2025, durante la celebración de su cumpleaños número 30. El compromiso marcó el inicio de una nueva etapa para la pareja, que imaginaba un futuro juntos después de años de complicidad y de compartir proyectos personales y filantrópicos.

El actor habló entonces con la revista People sobre la importancia de haber encontrado a su compañera de vida. “Estoy emocionado de haber encontrado a mi persona, mi compañera de vida, alguien que me hace querer ser mejor, sin importar lo que estemos haciendo”, expresó. También aseguró que no podía esperar para comenzar oficialmente su vida juntos y descubrir las aventuras que les esperaban.

¿Cómo comenzó la historia de amor de RJ Mitte y Kennedy Suarez?

Antes de convertirse en pareja, RJ Mitte y Kennedy Suarez construyeron una amistad que duró más de diez años. De acuerdo con información publicada por People y retomada por medios estadounidenses, sus sentimientos cambiaron después de un viaje que hicieron juntos en 2020.

A partir de entonces, comenzaron una relación que mantuvieron relativamente alejada de los reflectores. Aunque Mitte era conocido internacionalmente por su trabajo en televisión, Suarez llevaba una vida más discreta y se desempeñaba como generalista de Recursos Humanos.

Su trabajo remoto le permitía acompañar al actor en viajes y compromisos profesionales. También compartían un interés por las causas sociales, especialmente aquellas relacionadas con las personas con discapacidad y las comunidades vulnerables.

Mitte, quien vivía con parálisis cerebral, fue un defensor de la inclusión y colaboró con organizaciones como United Cerebral Palsy. Suarez también se involucró en algunas de esas iniciativas, incluida la labor de The Mitte Foundation, dedicada a apoyar a comunidades desfavorecidas del sur de Texas.