Bryan Cranston reacciona a la muerte de RJ Mitte: 'Te echaré de menos, hijo'

Bryan Cranston reacciona a la muerte de RJ Mitte

A través de una publicación en Instagram, Bryan Cranston recordó los años que compartieron en el set de la producción de Breaking Bad, el crecimiento profesional de RJ Mitte y su labor como defensor de los derechos de las personas con discapacidad. También reveló que ambos habían intercambiado mensajes semanas antes de su muerte e intentaban organizar una comida.

“RJ Mitte, mi querido hijo en Breaking Bad, ha fallecido. Lo conocí cuando tenía solo 14 años, cuando fue elegido para interpretar a Walter White Jr., un papel que desempeñó con tanta alegría y entusiasmo”, escribió el actor. “Nació con parálisis cerebral, pero jamás permitió que esa dificultad fuera una excusa para nada. Afrontó el exigente calendario de rodaje con gran determinación”, agregó.



Bryan Cranston, Betsy Brandt y RJ Mitte (Getty Images)

RJ Mitte interpretó a Walter White Jr., el hijo de Walter White, personaje interpretado por Bryan, durante las cinco temporadas de la serie. Para el actor, fue especial acompañar al joven intérprete desde sus primeros pasos en la producción hasta verlo consolidarse como actor.

“Siempre escuchaba los consejos que le dábamos sus padres televisivos (Anna Gunn y yo). Pero, como buen adolescente, a veces, con picardía, ignoraba los consejos para aprender por las malas”, recordó Cranston. “Era una de las estrellas de una exitosa serie de televisión, pero seguía siendo un niño”.

El actor también destacó cuánto cambió RJ Mitte durante el rodaje, que comenzó con la filmación del episodio piloto en febrero de 2007: “Ese chico era bastante inexperto cuando empezamos a rodar el episodio piloto en febrero de 2007, pero poco a poco lo vimos convertirse en un actor realmente excelente”, escribió.

Además de recordar su trabajo frente a las cámaras, Bryan resaltó el compromiso de Mitte con la representación de las personas con discapacidad en la industria del entretenimiento. El actor lo describió como un “firme defensor de los artistas con discapacidad” y destacó que encabezaba una organización filantrópica dedicada a apoyar a esa comunidad: “Toda esa promesa y potencial ahora representan una gran pérdida”, expresó.