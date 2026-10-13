Bryan Cranston compartió un mensaje de despedida para RJ Mitte , el actor que interpretó a su hijo en la ficción Breaking Bad, luego de que se confirmara que murió por suicidio a los 34 años. El protagonista de la serie recordó cómo conoció al actor cuando tenía apenas 14 años y expresó su tristeza por una pérdida que, aseguró, lo dejó profundamente afectado.
Bryan Cranston reacciona a la muerte de RJ Mitte: 'Te echaré de menos, hijo'
Bryan Cranston reacciona a la muerte de RJ Mitte
A través de una publicación en Instagram, Bryan Cranston recordó los años que compartieron en el set de la producción de Breaking Bad, el crecimiento profesional de RJ Mitte y su labor como defensor de los derechos de las personas con discapacidad. También reveló que ambos habían intercambiado mensajes semanas antes de su muerte e intentaban organizar una comida.
“RJ Mitte, mi querido hijo en Breaking Bad, ha fallecido. Lo conocí cuando tenía solo 14 años, cuando fue elegido para interpretar a Walter White Jr., un papel que desempeñó con tanta alegría y entusiasmo”, escribió el actor. “Nació con parálisis cerebral, pero jamás permitió que esa dificultad fuera una excusa para nada. Afrontó el exigente calendario de rodaje con gran determinación”, agregó.
RJ Mitte interpretó a Walter White Jr., el hijo de Walter White, personaje interpretado por Bryan, durante las cinco temporadas de la serie. Para el actor, fue especial acompañar al joven intérprete desde sus primeros pasos en la producción hasta verlo consolidarse como actor.
“Siempre escuchaba los consejos que le dábamos sus padres televisivos (Anna Gunn y yo). Pero, como buen adolescente, a veces, con picardía, ignoraba los consejos para aprender por las malas”, recordó Cranston. “Era una de las estrellas de una exitosa serie de televisión, pero seguía siendo un niño”.
El actor también destacó cuánto cambió RJ Mitte durante el rodaje, que comenzó con la filmación del episodio piloto en febrero de 2007: “Ese chico era bastante inexperto cuando empezamos a rodar el episodio piloto en febrero de 2007, pero poco a poco lo vimos convertirse en un actor realmente excelente”, escribió.
Además de recordar su trabajo frente a las cámaras, Bryan resaltó el compromiso de Mitte con la representación de las personas con discapacidad en la industria del entretenimiento. El actor lo describió como un “firme defensor de los artistas con discapacidad” y destacó que encabezaba una organización filantrópica dedicada a apoyar a esa comunidad: “Toda esa promesa y potencial ahora representan una gran pérdida”, expresó.
El último contacto entre Bryan Cranston y RJ Mitte
Uno de los momentos más personales del mensaje llegó cuando Bryan Cranston habló de la muerte de RJ Mitte y de la plática que habían tenido semanas antes.
“Es especialmente devastador saber que se quitó la vida”, escribió el actor. “¿Por qué?”.
Cranston contó que ambos se habían enviado mensajes de texto recientemente y que estaban intentando ponerse de acuerdo para almorzar. La posibilidad de que ese encuentro no llegara a ocurrir le dejó una pregunta difícil de responder.
“No sé si ese almuerzo habría cambiado su futuro”, reconoció. “Pero sí sé que lo quería y que disfruté muchísimo estando con él a lo largo de los años en la serie, y después de que la atención mediática de Breaking Bad disminuyera”.
El actor cerró su homenaje con una frase que reflejó el vínculo que construyeron durante y después de la serie: “Te echaré de menos, hijo”. Al final de su publicación, Cranston también hizo un llamado a las personas que atraviesan una crisis emocional para que busquen ayuda. En Estados Unidos, invitó a comunicarse con la línea 988 Suicide & Crisis Lifeline, un servicio de apoyo en situaciones de crisis, y concluyó su mensaje con una frase: “Hay esperanza”.