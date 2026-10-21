A Kylie Jenner le urge casarse con Timothée Chalamet pero Kendall y Jacob Elordi podrían adelantarse, aseguran

Kylie Jenner quiere dar el siguiente paso en su relación con Timothée Chalamet, pero el actor no tendría la misma prisa por comprometerse ni mucho menos llegar al altar.
Además de la frustración que esto ocasionaría en la menor del clan Kardashian-Jenner, de acuerdo con Page Six, Kylie también estaría celosa de que Kendall Jenner y Jacob Elordi vayan con paso firme y pudieran anunciar un compromiso antes que ella.
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Mientras Kylie y Timmy llevan alrededor de tres años juntos, Kendall y Elordi comenzaron a ser vinculados sentimentalmente más recientemente.
Sin embargo, la posibilidad de que la exnovia de Bad Bunny se case primero habría provocado celos y frustración en Kylie, según las fuentes consultadas por Page Six.
Kylie Jenner quiere casarse, pero Timothée Chalamet todavía no está listo
Por otra parte, el actor de 30 años estaría comprometido con la relación, pero todavía no se sentiría preparado para dar el paso hacia el matrimonio.
Las fuentes citadas por el medio neoyorkino sostienen que Chalamet contempla casarse en el futuro, aunque no necesariamente en el momento que desea su novia, lo que habría causado tensión entre ellos.
Luego de despertar rumores de romance en abril de 2023, Kylie y Timmy han mantenido buena parte de su relación lejos de los reflectores; aunque, con el tiempo, sus apariciones juntos se hicieron más frecuentes.
En enero de 2026, Timothée reconoció públicamente la importancia de Kylie durante su discurso al recibir el premio a mejor actor en los Critics Choice Awards.
La llamó su "pareja de tres años", agradeció la relación que habían construido y le declaró su amor. Días después, también le dedicó unas palabras durante los Golden Globes.
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Kendall Jenner y Jacob Elordi ya estarían pensando en su boda, aseguran
La otra noticia de Page Six que tendría en el ácido a Kylie señala que la relación de Kendall Jenner y Jacob Elordi ha cobrado seriedad a pesar del poco tiempo que llevan juntos.
Según las fuentes del medio, la modelo consideraría al actor como un posible esposo, pese a que su romance es más reciente que el de Kylie y Chalamet.
La posibilidad de que Kendall se comprometa antes que su hermana menor sería el elemento que más incomodaría a Kylie, de acuerdo con el medio neoyorkino.
Las fuentes aseguran que la novia de Timothée Chalamet se siente celosa y frustrada ante la posibilidad de que su Kendall pusiera comprometerse y llegar al altar mientras ella sigue esperando el anillo de Timothée.
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La historia de amor de Kendall Jenner y Jacob Elordi... que podría subir al siguiente nivel
En mayo, fueron fotografiados durante una escapada a Hawai, donde desayunaron en el restaurante Nourish Hanalei y pasaron tiempo juntos en una playa de la isla de Kauai.
Ese mismo mes salieron en Los Ángeles con Kylie Jenner, Timothée Chalamet y la fotógrafa Renell Medrano.
En junio viajaron a Japón, donde visitaron restaurantes de Tokio, entre ellos Udon Shin. En agosto, fueron fotografiados tomados de la mano en Londres después de cenar en China Tang, en el hotel Dorchester.
También fueron vistos en The River Café, en el oeste de Londres, y en el restaurante japonés Manpuku, en West Hollywood.
En septiembre, el actor y la modelo fueron captados en París. Elordi pidió a los fotógrafos que dejaran de tomarles imágenes mientras caminaban tomados de la mano.
El pasado 17 de octubre, asistieron a la gala del Academy Museum en Los Ángeles y, aunque recorrieron separados la alfombra roja, se sentaron juntos durante la cena y salieron en el mismo coche después de un after del evento.