A Kylie Jenner le urge casarse con Timothée Chalamet pero Kendall y Jacob Elordi podrían adelantarse, aseguran

Mientras Kylie y Timmy llevan alrededor de tres años juntos, Kendall y Elordi comenzaron a ser vinculados sentimentalmente más recientemente.



Kylie estaría celosa de Kendall por la probabilidad de que se comprometa antes que ella (Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Business of)

Sin embargo, la posibilidad de que la exnovia de Bad Bunny se case primero habría provocado celos y frustración en Kylie, según las fuentes consultadas por Page Six.

Kylie Jenner quiere casarse, pero Timothée Chalamet todavía no está listo

Según lo publicado por Page Six, Kylie ya quiere casarse con Timothée y le ha dejado claras sus intenciones, aunque no le habría planteado un ultimátum.

Por otra parte, el actor de 30 años estaría comprometido con la relación, pero todavía no se sentiría preparado para dar el paso hacia el matrimonio.

Las fuentes citadas por el medio neoyorkino sostienen que Chalamet contempla casarse en el futuro, aunque no necesariamente en el momento que desea su novia, lo que habría causado tensión entre ellos.



Kylie Jenner ya quiere casarse pero Timothée Chalamet no está listo, aseguran (Dustin Satloff/Getty Images)

Luego de despertar rumores de romance en abril de 2023, Kylie y Timmy han mantenido buena parte de su relación lejos de los reflectores; aunque, con el tiempo, sus apariciones juntos se hicieron más frecuentes.

En enero de 2026, Timothée reconoció públicamente la importancia de Kylie durante su discurso al recibir el premio a mejor actor en los Critics Choice Awards.

Kylie Jenner ya quiere casarse pero Timothée Chalamet no está listo, aseguran (Dustin Satloff/Getty Images)





La llamó su "pareja de tres años", agradeció la relación que habían construido y le declaró su amor. Días después, también le dedicó unas palabras durante los Golden Globes.