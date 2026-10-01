¿Ya viven juntos? Kendall Jenner y Jacob Elordi van en serio, pero todavía no para compartir casa

¿Kendall Jenner y Jacob Elordi ya viven juntos?

De acuerdo con información de Page Six, Elordi está buscando una casa propia en Los Ángeles después de que la propiedad que rentaba en Hollywood Hills fuera vendida por sus propietarios en junio. Mientras encuentra un nuevo lugar, el protagonista de Euphoria se queda en la casa de Kendall Jenner.

Aunque en las últimas semanas han sido vistos juntos en diferentes ciudades y el actor pasa tiempo en casa de Kendall, fuentes consultadas por Page Six aclararon que esto no significa que hayan decidido vivir juntos de manera formal.

La modelo incluso ha acompañado a Elordi a visitar algunas propiedades, pero la razón es mucho más sencilla: lo está ayudando a encontrar un lugar para él.

“Jacob está buscando su propio lugar”, explicó una fuente al medio estadounidense, ante las especulaciones de que ambos podrían estar buscando una casa para compartir.

El actor tampoco tendría demasiada prisa por encontrar vivienda, pues actualmente tiene dónde quedarse mientras decide cuál será su próximo hogar en Los Ángeles.

