Kendall Jenner y Jacob Elordi parecen estar disfrutando de una etapa cada vez más seria de su relación. Sin embargo, aunque el actor ha estado pasando bastante tiempo en casa de la modelo en Los Ángeles, por ahora no tienen planes de dar el siguiente paso y comprar una casa juntos.
¿Ya viven juntos? Kendall Jenner y Jacob Elordi van en serio, pero todavía no para compartir casa
¿Kendall Jenner y Jacob Elordi ya viven juntos?
De acuerdo con información de Page Six, Elordi está buscando una casa propia en Los Ángeles después de que la propiedad que rentaba en Hollywood Hills fuera vendida por sus propietarios en junio. Mientras encuentra un nuevo lugar, el protagonista de Euphoria se queda en la casa de Kendall Jenner.
Aunque en las últimas semanas han sido vistos juntos en diferentes ciudades y el actor pasa tiempo en casa de Kendall, fuentes consultadas por Page Six aclararon que esto no significa que hayan decidido vivir juntos de manera formal.
La modelo incluso ha acompañado a Elordi a visitar algunas propiedades, pero la razón es mucho más sencilla: lo está ayudando a encontrar un lugar para él.
“Jacob está buscando su propio lugar”, explicó una fuente al medio estadounidense, ante las especulaciones de que ambos podrían estar buscando una casa para compartir.
El actor tampoco tendría demasiada prisa por encontrar vivienda, pues actualmente tiene dónde quedarse mientras decide cuál será su próximo hogar en Los Ángeles.
La relación de Kendall Jenner y Jacob Elordi va en serio
La búsqueda de una casa por separado no parece ser un reflejo de falta de compromiso. Por el contrario, personas cercanas a la pareja aseguran que su relación atraviesa un buen momento.
Una fuente dijo a Page Six que “las cosas van muy bien” entre ellos, aunque ambos prefieren no apresurarse a dar un paso tan importante como compartir una casa.
Incluso, otra fuente había señalado previamente al medio que Kendall considera a Elordi “material de esposo” y que podría imaginarse casándose con él. La misma información apuntaba a que la modelo se encontraba especialmente feliz con esta relación.