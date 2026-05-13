La curiosa razón por la que Kylie Jenner no quiere debutar con Timothée Chalamet en la Met Gala

Kylie Jenner teme a la maldición de la Met Gala y evita posar con Timothée Chalamet

De acuerdo con una fuente cercana a Kylie Jenner , existiría una razón muy particular detrás de esta decisión. la empresaria habría preferido no asistir con el actor debido a una superstición relacionada con la Met Gala y las parejas famosas que han desfilado juntas en el evento.

Kylie Jenner y Timothée Chalamet debutan oficialmente como pareja en Roma (Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

Con el paso de los años, varias parejas que hicieron su aparición oficial en la gala terminaron separándose poco tiempo después, algo que ha alimentado la creencia entre algunos famosos de que el evento podría estar “maldito” para las parejas.

De acuerdo con una fuente citada por Page Six, Kylie habría evitado asistir a la Met Gala junto a Timothée Chalamet por temor a la llamada “maldición de la Met Gala”, una superstición que rodea a varias parejas famosas que desfilaron juntas en el evento y tiempo después terminaron separándose.

Timothée Chalamet y Kylie Jenner (Getty Images)

Por esta razón, la empresaria y el actor habrían decidido mantener su relación lejos de ese nivel de exposición pública durante la famosa alfombra roja: “Kylie y Timothée evitaron intencionadamente asistir juntos a la Met Gala en los últimos años porque no querían arriesgarse a sufrir la ‘maldición de la Met Gala’”, aseguró el informante.

“Kylie ha sido especialmente supersticiosa con ese tema desde que asistió a la Met Gala junto a Travis Scott en 2018 y 2019, antes de que su relación terminara”, explicó la fuente, en referencia al papá de Stormi y Aire, los hijos de Jenner.