La curiosa razón por la que Kylie Jenner no quiere debutar con Timothée Chalamet en la Met Gala

La más reciente edición de la Met Gala 2026 volvió a reunir a varias del espectáculo y la moda, y como era de esperarse, la familia Kardashian-Jenner se convirtió en una de las grandes protagonistas de la noche. Kim Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner y Kris Jenner desfilaron por la alfombra roja del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York con impactantes looks que rápidamente acapararon la atención.
Sin embargo, más allá de los diseños, hubo un detalle que llamó la atención: la ausencia de Timothée Chalamet junto a Kylie Jenner, luego de que en los últimos meses, la pareja ha sido vista compartiendo distintos eventos públicos, por lo que muchos esperaban verlos debutar oficialmente juntos en una de las noches más importantes de la moda.
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Kylie Jenner teme a la maldición de la Met Gala y evita posar con Timothée Chalamet
De acuerdo con una fuente cercana a Kylie Jenner, existiría una razón muy particular detrás de esta decisión. la empresaria habría preferido no asistir con el actor debido a una superstición relacionada con la Met Gala y las parejas famosas que han desfilado juntas en el evento.
Con el paso de los años, varias parejas que hicieron su aparición oficial en la gala terminaron separándose poco tiempo después, algo que ha alimentado la creencia entre algunos famosos de que el evento podría estar “maldito” para las parejas.
De acuerdo con una fuente citada por Page Six, Kylie habría evitado asistir a la Met Gala junto a Timothée Chalamet por temor a la llamada “maldición de la Met Gala”, una superstición que rodea a varias parejas famosas que desfilaron juntas en el evento y tiempo después terminaron separándose.
Por esta razón, la empresaria y el actor habrían decidido mantener su relación lejos de ese nivel de exposición pública durante la famosa alfombra roja: “Kylie y Timothée evitaron intencionadamente asistir juntos a la Met Gala en los últimos años porque no querían arriesgarse a sufrir la ‘maldición de la Met Gala’”, aseguró el informante.
“Kylie ha sido especialmente supersticiosa con ese tema desde que asistió a la Met Gala junto a Travis Scott en 2018 y 2019, antes de que su relación terminara”, explicó la fuente, en referencia al papá de Stormi y Aire, los hijos de Jenner.
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Kylie Jenner ya fue víctima de la maldición de la Met Gala
La pareja puso fin definitivamente a su romance en enero de 2023, casi un año después del nacimiento de su hijo menor. Según el informante, esa experiencia habría influido en la decisión de Kylie de no aparecer en la alfombra roja de la Met Gala junto a Timothée Chalamet.
“Simplemente no quería que la mala suerte se asociara a su relación y no estaba dispuesta a correr ningún riesgo”, aseguró la fuente.
Y al parecer, esa supuesta “maldición de la Met Gala” no solo habría influido enKylie Jenner, sino también en experiencias pasadas dentro de su propia familia. Uno de los casos más comentados fue el de Kim Kardashian y Pete Davidson, quienes terminaron su relación en agosto de 2022, pocos meses después de asistir juntos a la famosa gala en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.
Aunque Timothée Chalamet ya ha acudido anteriormente a la Met Gala, este año prefirió mantenerse alejado del evento y optar por un plan mucho más relajado. El actor, gran aficionado de los New York Knicks, asistió al partido contra los Philadelphia 76ers en el Madison Square Garden, mientras su novia desfilaba por una de las alfombras rojas más importantes del mundo de la moda.