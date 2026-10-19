La hija del fallecido Kobe Bryant debuta en el Victoria's Secret Fashion Show

Con 23 años, Natalia formó parte de una edición que reunió a modelos consolidadas y nuevas figuras de la industria. Para esta primera aparición en el desfile de Victoria’s Secret, apostó por un look de inspiración urbana: un bra negro con detalles brillantes en rosa, una chamarra corta fucsia y jeans con aplicaciones de pedrería multicolor.

Completó el outfit con un cinturón decorado con pequeños peluches, una bolsa plateada con efecto de bola disco y accesorios ad hoc a la estética juvenil del conjunto. Su beauty look fue natural, en sintonía con la propuesta que llevó a la pasarela.

Vanessa Bryant acompañó a su hija desde la primera fila

Uno de los momentos especiales de la noche ocurrió fuera de la pasarela. Vanessa Bryant estuvo presente para acompañar a su hija y siguió su recorrido desde la primera fila. La empresaria se puso de pie para aplaudir a Natalia, quien ha ido construyendo su propio camino en la industria de la moda.

La emoción por este debut también tenía una historia detrás. Antes del desfile, Natalia contó que Victoria’s Secret era un espectáculo que seguía desde niña. “Solía ver el show todos los años, desde que era una niña”, declaró a Page Six.