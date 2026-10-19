Natalia Bryant sumó un nuevo capítulo a su carrera como modelo. La hija mayor de Kobe y Vanessa Bryant debutó en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026, celebrado el domingo 18 de octubre en Los Ángeles, donde desfiló para PINK, la línea juvenil de la firma.
La hija del fallecido Kobe Bryant debuta en el Victoria's Secret Fashion Show
Con 23 años, Natalia formó parte de una edición que reunió a modelos consolidadas y nuevas figuras de la industria. Para esta primera aparición en el desfile de Victoria’s Secret, apostó por un look de inspiración urbana: un bra negro con detalles brillantes en rosa, una chamarra corta fucsia y jeans con aplicaciones de pedrería multicolor.
Completó el outfit con un cinturón decorado con pequeños peluches, una bolsa plateada con efecto de bola disco y accesorios ad hoc a la estética juvenil del conjunto. Su beauty look fue natural, en sintonía con la propuesta que llevó a la pasarela.
Vanessa Bryant acompañó a su hija desde la primera fila
Uno de los momentos especiales de la noche ocurrió fuera de la pasarela. Vanessa Bryant estuvo presente para acompañar a su hija y siguió su recorrido desde la primera fila. La empresaria se puso de pie para aplaudir a Natalia, quien ha ido construyendo su propio camino en la industria de la moda.
La emoción por este debut también tenía una historia detrás. Antes del desfile, Natalia contó que Victoria’s Secret era un espectáculo que seguía desde niña. “Solía ver el show todos los años, desde que era una niña”, declaró a Page Six.
La carrera de Natalia Bryant en la moda
Aunque esta fue su primera vez en el Victoria’s Secret Fashion Show, Natalia ya había tenido otras experiencias sobre la pasarela. Debutó con Versace durante la Semana de la Moda de Milán de 2023, con la colección primavera-verano 2024, y también desfiló para BOSS y Off-White.
Su trayectoria incluye, además, campañas para marcas como Adidas y David Yurman. En 2024 colaboró con Victoria’s Secret PINK, por lo que su participación en el desfile representa un nuevo paso en su relación con la firma.
Natalia estudió cine en la Universidad del Sur de California (USC) y, en paralelo, ha desarrollado su carrera en el modelaje. Su aparición en Los Ángeles la colocó junto a figuras reconocidas de la industria, en una edición que también contó con el debut de Kylie Jenner y el regreso de modelos como Adriana Lima y Alessandra Ambrosio.