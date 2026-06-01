La foto que confirma todo: Jacob Elordi y Kendall Jenner de viaje romántico en japón

Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran a la modelo y actor de Euphoria compartiendo una cena en la capital japonesa en un lugar muy tradicional. Además de la salida, llamó la atención que ambos llevaron looks coordinados, un detalle que muchos seguidores interpretaron como una señal de la cercanía que existe entre ellos.

La aparición en Japón llega después de varias semanas en las que ambos han sido vistos juntos en distintos puntos de Estados Unidos, alimentando especulaciones sobre una relación que, aunque no ha sido confirmada oficialmente, parece avanzar con paso firme.

Jacob Elordi y Kendall Jenner en Japón. (Instagram)

Los primeros rumores sobre un posible romance entre Kendall y Jacob comenzaron a circular tras coincidir en eventos sociales durante la temporada de premios y ganar fuerza después de ser vistos juntos en una fiesta posterior a Coachella. Desde entonces, las apariciones públicas se han multiplicado.

Posteriormente fueron fotografiados durante una escapada a Hawái, donde compartieron tiempo en la isla de Kaua'i. Diversos medios reportaron desayunos, paseos y momentos relajados lejos de los reflectores habituales de Hollywood.

También se les ha visto en Montecito, California, compartiendo cenas y reuniones con amigos cercanos, entre ellos Justin y Hailey Bieber, así como Kylie Jenner y Timothée Chalamet.