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Espectáculos

¿Por qué Kylie Jenner usó el Fantasy Bra de Victoria's Secret de 50 millones de dólares? La respuesta a la polémica

Kylie Jenner hizo historia al lucir el Fantasy Bra sin ser modelo de Victoria’s Secret. Adam Selman, director creativo de la firma, explicó por qué la eligieron para su regreso a la pasarela.
lun 19 octubre 2026 10:18 AM
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Kylie Jenner
Kylie Jenner (Getty Images)

Kylie Jenner llegó a la pasarela de Victoria’s Secret con una pieza que llevaba ocho años fuera del desfile y que, hasta ahora, había sido reservada para algunas de las modelos más emblemáticas de la firma.

La empresaria debutó en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026 con el Fantasy Bra, una creación de oro y diamantes valuada en 50 millones de dólares, y se convirtió en la primera figura ajena al grupo de modelos de la marca en lucirlo.

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¿Por qué eligieron a Kylie Jenner para lucir el Fantasy Bra?

Su participación el domingo no fue una elección casual. Adam Selman, director creativo de Victoria’s Secret, explicó a Vogue que la decisión respondió al alcance de Kylie Jenner en la cultura popular y a la intención de sorprender a los seguidores del espectáculo.

A sus 29 años, la empresaria completó el llamativo conjunto con una minifalda blanca transparente, ropa interior de corte alto, tacones transparentes y unas grandes alas de plumas blancas. En primera fila, su mamá, Kris Jenner, grabó el momento con su teléfono, mientras su novio, el actor Timothée Chalamet, también estuvo presente para apoyarla.

Kylie Jenner
Kylie Jenner (Getty Images)

La elección de Kylie representó una apuesta por una figura cuya influencia va más allá de la moda. Así lo explicó Adam al hablar con Vogue sobre la decisión de darle uno de los momentos más importantes del desfile.

“Kylie trasciende la moda, la cultura, la televisión, cualquier cosa en particular”, declaró el director. “Eso es exactamente lo que hacemos nosotros. El programa es enorme, es puro entretenimiento, y creo que ella es una gran impulsora de ello”.

El regreso del Fantasy Bra después de ocho años también estuvo acompañado de una decisión que generó opiniones divididas entre algunos seguidores. En lugar de elegir a una modelo reconocida de Victoria’s Secret, la marca confió la pieza a una de las empresarias más reconocidas de la cultura pop. Selman explicó que la intención era provocar conversación y crear una combinación inesperada entre una prenda histórica y una figura con una enorme comunidad de seguidores.

“Creo que la gran idea del desfile era generar un gran revuelo entre los fans”, señaló. “Ella realmente ha creado su propia cultura”, agregó. “¿Cuántas personas pueden decir eso?”.

El creativo también explicó que el equipo intercambió ideas antes de concretar la participación de Kylie y que buscaba ofrecer algo distinto a la audiencia.

“Creo que es una combinación interesante la que les estamos ofreciendo a los fans, les estamos dando lo que quieren con este increíble Fantasy Bra, y se lo vamos a poner a una artista inesperada que tiene muchísimos seguidores y un gran impacto cultural”, explicó. “Creo que es divertido. Creo que es realmente alegre, y creo que es divertido celebrar de una manera diferente algo que la gente no se espera”, añadió.

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El Fantasy Bra de Victoria’s Secret valuado en 50 millones de dólares

El brasier que lució Kylie Jenner fue diseñado para convertirse en una de las piezas más llamativas de la historia del desfile de de Victoria’s Secret. Valuado en 50 millones de dólares y con un peso cercano a los dos kilos, el Fantasy Bra está elaborado completamente con oro y diamantes, sin utilizar tela.

La creación estuvo a cargo de Jacob & Co., la firma de joyería fundada por Jacob Arabo. De acuerdo con la información difundida por la marca, la pieza incorpora 4 mil 410 diamantes naturales, entre ellos un diamante amarillo Fancy Vivid de talla radiante de 75.54 quilates, ubicado en el centro y valuado en 22 millones de dólares.

Quince artesanos trabajaron durante más de mil horas en su elaboración. El resultado incluye 3 mil 218 piezas fundidas individualmente y diamantes de diferentes formas y tamaños, incluido el exclusivo corte Angel-Cut de Jacob & Co.

Para Adam Selman, el resultado estuvo a la altura de una pieza de colección. El director creativo describió el diseño como algo “casi digno de un museo” y destacó la trayectoria de Jacob Arabo como una de las razones para elegirlo como colaborador.

“Soy un gran admirador de su trabajo desde hace mucho tiempo, y ha desempeñado un papel fundamental en la configuración de la cultura pop. Me encanta su arte, su técnica y su audacia. Jacob entiende que un Fantasy Bra tiene que ser espectacular, pero lo que lo convirtió en el socio ideal es que diseña pensando en quien lo lleva. De eso se trata Victoria's Secret”, expresó.

Para Jacob Arabo, el desafío no consistía únicamente en crear el Fantasy Bra más caro de la historia, sino en conseguir que una pieza compuesta por oro y diamantes pudiera adaptarse al cuerpo de la modelo y acompañar sus movimientos.

El fundador de Jacob & Co. explicó a Vogue que el objetivo era construir una pieza extraordinaria sin perder de vista su funcionalidad:“Recuerden, esta pieza está hecha completamente de oro y diamantes; no tiene tela”, declaró. “Por lo tanto, lograr el ajuste perfecto y asegurar que se moviera con naturalidad con el cuerpo no fue tarea fácil”.

El diseñador también detalló que la luz y el movimiento fueron dos elementos fundamentales durante el proceso creativo: “Para mí, lo más importante eran los diamantes, la luz y el movimiento. Reunimos diamantes excepcionales de diferentes formas y tamaños, incluyendo nuestro exclusivo corte Angel-Cut, y diseñamos la pieza para que captara la luz con cada paso. La artesanía es extraordinaria, y lo que más importa es la emoción que genera al verla cobrar vida en la pasarela”, explicó.

La comodidad fue otro de los aspectos que exigieron mayor atención durante la confección: “El mayor reto fue asegurarse de que el sujetador fuera cómodo de llevar sin renunciar al diseño original”, explicó Jacob. “Incluso con medidas exactas, lo que se ve bien en el papel no siempre funciona igual en el cuerpo”, continuó. “Cada curva, cada diamante y cada pieza de oro tuvieron que colocarse cuidadosamente para que el sujetador fuera a la vez bonito y cómodo”.

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