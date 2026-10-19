¿Por qué Kylie Jenner usó el Fantasy Bra de Victoria's Secret de 50 millones de dólares? La respuesta a la polémica

El Fantasy Bra de Victoria’s Secret valuado en 50 millones de dólares
El brasier que lució Kylie Jenner fue diseñado para convertirse en una de las piezas más llamativas de la historia del desfile de de Victoria’s Secret. Valuado en 50 millones de dólares y con un peso cercano a los dos kilos, el Fantasy Bra está elaborado completamente con oro y diamantes, sin utilizar tela.
La creación estuvo a cargo de Jacob & Co., la firma de joyería fundada por Jacob Arabo. De acuerdo con la información difundida por la marca, la pieza incorpora 4 mil 410 diamantes naturales, entre ellos un diamante amarillo Fancy Vivid de talla radiante de 75.54 quilates, ubicado en el centro y valuado en 22 millones de dólares.
Quince artesanos trabajaron durante más de mil horas en su elaboración. El resultado incluye 3 mil 218 piezas fundidas individualmente y diamantes de diferentes formas y tamaños, incluido el exclusivo corte Angel-Cut de Jacob & Co.
Para Adam Selman, el resultado estuvo a la altura de una pieza de colección. El director creativo describió el diseño como algo “casi digno de un museo” y destacó la trayectoria de Jacob Arabo como una de las razones para elegirlo como colaborador.
“Soy un gran admirador de su trabajo desde hace mucho tiempo, y ha desempeñado un papel fundamental en la configuración de la cultura pop. Me encanta su arte, su técnica y su audacia. Jacob entiende que un Fantasy Bra tiene que ser espectacular, pero lo que lo convirtió en el socio ideal es que diseña pensando en quien lo lleva. De eso se trata Victoria's Secret”, expresó.
Para Jacob Arabo, el desafío no consistía únicamente en crear el Fantasy Bra más caro de la historia, sino en conseguir que una pieza compuesta por oro y diamantes pudiera adaptarse al cuerpo de la modelo y acompañar sus movimientos.
El fundador de Jacob & Co. explicó a Vogue que el objetivo era construir una pieza extraordinaria sin perder de vista su funcionalidad:“Recuerden, esta pieza está hecha completamente de oro y diamantes; no tiene tela”, declaró. “Por lo tanto, lograr el ajuste perfecto y asegurar que se moviera con naturalidad con el cuerpo no fue tarea fácil”.
El diseñador también detalló que la luz y el movimiento fueron dos elementos fundamentales durante el proceso creativo: “Para mí, lo más importante eran los diamantes, la luz y el movimiento. Reunimos diamantes excepcionales de diferentes formas y tamaños, incluyendo nuestro exclusivo corte Angel-Cut, y diseñamos la pieza para que captara la luz con cada paso. La artesanía es extraordinaria, y lo que más importa es la emoción que genera al verla cobrar vida en la pasarela”, explicó.
La comodidad fue otro de los aspectos que exigieron mayor atención durante la confección: “El mayor reto fue asegurarse de que el sujetador fuera cómodo de llevar sin renunciar al diseño original”, explicó Jacob. “Incluso con medidas exactas, lo que se ve bien en el papel no siempre funciona igual en el cuerpo”, continuó. “Cada curva, cada diamante y cada pieza de oro tuvieron que colocarse cuidadosamente para que el sujetador fuera a la vez bonito y cómodo”.