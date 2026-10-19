¿Por qué Kylie Jenner usó el Fantasy Bra de Victoria's Secret de 50 millones de dólares? La respuesta a la polémica

¿Por qué eligieron a Kylie Jenner para lucir el Fantasy Bra?

Su participación el domingo no fue una elección casual. Adam Selman, director creativo de Victoria’s Secret, explicó a Vogue que la decisión respondió al alcance de Kylie Jenner en la cultura popular y a la intención de sorprender a los seguidores del espectáculo.

A sus 29 años, la empresaria completó el llamativo conjunto con una minifalda blanca transparente, ropa interior de corte alto, tacones transparentes y unas grandes alas de plumas blancas. En primera fila, su mamá, Kris Jenner, grabó el momento con su teléfono, mientras su novio, el actor Timothée Chalamet, también estuvo presente para apoyarla.



Kylie Jenner (Getty Images)

La elección de Kylie representó una apuesta por una figura cuya influencia va más allá de la moda. Así lo explicó Adam al hablar con Vogue sobre la decisión de darle uno de los momentos más importantes del desfile.

“Kylie trasciende la moda, la cultura, la televisión, cualquier cosa en particular”, declaró el director. “Eso es exactamente lo que hacemos nosotros. El programa es enorme, es puro entretenimiento, y creo que ella es una gran impulsora de ello”.

El regreso del Fantasy Bra después de ocho años también estuvo acompañado de una decisión que generó opiniones divididas entre algunos seguidores. En lugar de elegir a una modelo reconocida de Victoria’s Secret, la marca confió la pieza a una de las empresarias más reconocidas de la cultura pop. Selman explicó que la intención era provocar conversación y crear una combinación inesperada entre una prenda histórica y una figura con una enorme comunidad de seguidores.

“Creo que la gran idea del desfile era generar un gran revuelo entre los fans”, señaló. “Ella realmente ha creado su propia cultura”, agregó. “¿Cuántas personas pueden decir eso?”.

El creativo también explicó que el equipo intercambió ideas antes de concretar la participación de Kylie y que buscaba ofrecer algo distinto a la audiencia.

“Creo que es una combinación interesante la que les estamos ofreciendo a los fans, les estamos dando lo que quieren con este increíble Fantasy Bra, y se lo vamos a poner a una artista inesperada que tiene muchísimos seguidores y un gran impacto cultural”, explicó. “Creo que es divertido. Creo que es realmente alegre, y creo que es divertido celebrar de una manera diferente algo que la gente no se espera”, añadió.