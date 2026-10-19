Cindy Crawford compartió su primer mensaje público tras la muerte de su hijo, Presley Gerber, quien falleció a los 27 años el pasado 20 de septiembre. Casi un mes después de la pérdida, la supermodelo publicó una emotiva despedida junto a su esposo, Rande Gerber, y su hija, Kaia Gerber, en la que expresaron el profundo dolor que atraviesa su familia.
Cindy Crawford habla por primera vez de la muerte de su hijo Presley Gerber: “Estamos más que destrozados”
Cindy Crawford compartió su primer mensaje público tras la muerte de su hijo, Presley Gerber, quien falleció a los 27 años el pasado 20 de septiembre. Casi un mes después de la pérdida, la supermodelo publicó una emotiva despedida junto a su esposo, Rande Gerber, y su hija, Kaia Gerber, en la que expresaron el profundo dolor que atraviesa su familia.
Cindy Crawford habla por primera vez de la muerte de su hijo Presley Gerber
"Estamos más que destrozados por la pérdida de nuestro amado hijo y hermano. Nos sentimos muy bendecidos de haber tenido a Presley en nuestras vidas durante 27 años. Es un alma dulce y hermosa, que amó y es amado, ahora y para siempre. Estamos muy orgullosos de la manera en que se mostró ante el mundo, con bondad y vulnerabilidad. Agradecemos profundamente las innumerables muestras de amor y apoyo de tantas personas que conocen y quieren a nuestra familia, e incluso de desconocidos que comparten nuestro dolor. Hasta que nos volvamos a encontrar, nuestro dulce niño. Te amamos por siempre, mamá, papá y Kaia", compartió en Instagram el domingo 18 de octubre.
El mensaje estuvo acompañado por un retrato en blanco y negro del joven, en el que aparece sonriente y con plumas que simulan alas. En el texto, sus padres y su hermana recordaron su personalidad y destacaron la manera en que se relacionaba con el mundo.
La familia también agradeció las muestras de cariño que ha recibido desde el fallecimiento de Presley, tanto de sus seres queridos como de personas que, sin conocerlos personalmente, han expresado su solidaridad. “Hasta que nos volvamos a encontrar, nuestro dulce niño. Te amaremos siempre, mamá, papá y Kaia”, concluyeron.
Kaia Gerber se despide de su hermano con una carta
Además del mensaje familiar, Kaia Gerber compartió su propio homenaje a Presley. La modelo publicó un video de ambos cuando eran niños, una fotografía en la que aparecen juntos cerca del mar y una extensa carta dirigida a su hermano, a quien llamaba cariñosamente “Prez”.
En el texto, Kaia recordó las experiencias que compartieron durante su infancia y cómo, desde pequeños, se acompañaron en momentos que les daban miedo. Como ejemplo, contó que ella tenía temor de perforarse las orejas y que Presley se animó a hacerlo primero para que después pudiera hacerlo ella.
“Siempre tú ibas primero”, escribió. Sin embargo, al recordar la muerte de su hermano, expresó el dolor de que esta vez hubiera sido él quien se marchara antes.
“De verdad desearía que no hubieses sido tú primero esta vez”, compartió en uno de los pasajes más conmovedores de la carta.
Kaia también describió el difícil proceso de aprender a vivir con su ausencia: “Estoy aprendiendo a quererte sin poder verte. A decirte algo sin tomar el teléfono para llamarte. A ser tu hermana en un mundo en el que no puedo tenderte la mano”.
¿De qué murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford?
Presley Gerber murió el 20 de septiembre de 2026 en un centro de rehabilitación en Santa Mónica, California. La noticia fue confirmada entonces por un representante de la familia, que pidió privacidad para que sus seres queridos pudieran atravesar el duelo.
Las autoridades investigan el caso como una posible sobredosis. Sin embargo, la causa oficial de la muerte no ha sido confirmada públicamente y el médico forense del condado de Los Ángeles mantiene el caso pendiente de estudios adicionales. La policía de Santa Mónica informó que, hasta el momento, no existen indicios de que se haya cometido un delito.
En los últimos años, Presley había hablado abiertamente sobre sus dificultades relacionadas con la salud mental y el consumo de sustancias. A través de publicaciones en redes sociales, compartió parte de sus experiencias y buscó visibilizar temas que con frecuencia se viven en silencio.
Su fallecimiento generó numerosas muestras de solidaridad hacia la familia, que ahora recuerda al joven desde el cariño y los momentos que compartieron.