Cindy Crawford habla por primera vez de la muerte de su hijo Presley Gerber: “Estamos más que destrozados”

Kaia Gerber se despide de su hermano con una carta

Además del mensaje familiar, Kaia Gerber compartió su propio homenaje a Presley. La modelo publicó un video de ambos cuando eran niños, una fotografía en la que aparecen juntos cerca del mar y una extensa carta dirigida a su hermano, a quien llamaba cariñosamente “Prez”.

En el texto, Kaia recordó las experiencias que compartieron durante su infancia y cómo, desde pequeños, se acompañaron en momentos que les daban miedo. Como ejemplo, contó que ella tenía temor de perforarse las orejas y que Presley se animó a hacerlo primero para que después pudiera hacerlo ella.

“Siempre tú ibas primero”, escribió. Sin embargo, al recordar la muerte de su hermano, expresó el dolor de que esta vez hubiera sido él quien se marchara antes.

“De verdad desearía que no hubieses sido tú primero esta vez”, compartió en uno de los pasajes más conmovedores de la carta.

Kaia también describió el difícil proceso de aprender a vivir con su ausencia: “Estoy aprendiendo a quererte sin poder verte. A decirte algo sin tomar el teléfono para llamarte. A ser tu hermana en un mundo en el que no puedo tenderte la mano”.

¿De qué murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford?

Presley Gerber murió el 20 de septiembre de 2026 en un centro de rehabilitación en Santa Mónica, California. La noticia fue confirmada entonces por un representante de la familia, que pidió privacidad para que sus seres queridos pudieran atravesar el duelo.

Las autoridades investigan el caso como una posible sobredosis. Sin embargo, la causa oficial de la muerte no ha sido confirmada públicamente y el médico forense del condado de Los Ángeles mantiene el caso pendiente de estudios adicionales. La policía de Santa Mónica informó que, hasta el momento, no existen indicios de que se haya cometido un delito.

En los últimos años, Presley había hablado abiertamente sobre sus dificultades relacionadas con la salud mental y el consumo de sustancias. A través de publicaciones en redes sociales, compartió parte de sus experiencias y buscó visibilizar temas que con frecuencia se viven en silencio.

Su fallecimiento generó numerosas muestras de solidaridad hacia la familia, que ahora recuerda al joven desde el cariño y los momentos que compartieron.

