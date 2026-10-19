Jorge D’Alessio vivió un momento de tensión durante una presentación de Matute en la Feria San Francisco Pachuca, luego de caer desde el escenario mientras el grupo ofrecía su espectáculo. Aunque el accidente provocó preocupación entre sus compañeros y el público, el cantante logró retomar el concierto y terminarlo.
Jorge D’Alessio sufre aparatosa caída durante concierto de Matute
Jorge D’Alessio sufre aparatosa caída durante concierto de Matute
El incidente ocurrió el fin de semana en el Teatro del Pueblo. Horas después, el propio Jorge D’Alessio explicó cómo sucedió la caída en un video que Tana Planter, vocalista de la agrupación, compartió en sus historias de Instagram.
El músico atribuyó el accidente a la falta de una barra de contención que habitualmente se pone al final del escenario, además de la poca visibilidad que tenía en ese momento: “No vi. Por los seguidores no vi el final de la pasarela. Normalmente tenemos una barra ahí, hoy no estaba. Entonces, pisé muy duro y me fui”, relató.
En el video, el cantante contó lo sucedido con humor, aunque reconoció que el golpe fue doloroso. Después de describir la caída, soltó una risa y expresó: “Au”, una reacción que Tana Planter repitió al observar las lesiones que tenía en la mano.
La vocalista explicó que la herida seguía sangrando y que el golpe había dejado una lesión visible: “O sea, tiene abierto ahí. Y la mano no le deja de sangrar”, comentó Tana.
La caída también sorprendió a los integrantes de Matute, quienes interrumpieron la música al darse cuenta de que su compañero no se levantaba de inmediato: “Yo me asomé y había cases, había ventilador, cayó encima de cualquier cantidad de cosas”, relató la cantante al describir lo que encontró detrás del escenario: “Cuando no te parabas, todos dejamos de tocar. Fue horrible”, agregó.
Jorge no minimizó el dolor que sintió tras el accidente. “¿Quieres que te diga? Dolió, dolió duro”, reconoció.
Jorge D’Alessio decidió terminar el concierto pese al accidente
A pesar de los golpes y el sangrado, Jorge D’Alessio decidió regresar para concluir la presentación. El músico explicó que las heridas en la cara y las manos suelen sangrar mucho, lo que hizo que el accidente pareciera todavía más aparatoso.
“La cara y las manos son muy sangronas. Entonces, sangraba y sangraba y todo el mundo, bueno, digo, tranquilos, una gota aquí, una aquí”, contó.
Finalmente, el líder de Matute celebró que la situación no pasara a mayores y recurrió al humor para recordar cómo lograron continuar con el espectáculo: “Pero, pero terminamos el show. ¿Sabes qué? Dios nos bendice. Y bueno, aplicamos el Juan Gabrielazo”, dijo, en referencia a la conocida resistencia del fallecido cantante para continuar con sus presentaciones.
De acuerdo con la información proporcionada sobre el incidente, el personal médico del recinto valoró a D’Alessio en el lugar y determinó que no presentaba lesiones de gravedad. El equipo de producción también indicó que, pese a lo aparatoso de la caída, el episodio no tuvo consecuencias mayores.
Horas después del accidente, el cantante fue visto entre el público durante el concierto de Grupo Firme en el Palenque de la misma feria. Además, Matute mantiene programadas varias presentaciones como parte de su Disco Stereo Tour. La agrupación tiene previsto presentarse el 31 de octubre en el Audiorama El Trompo, en Tijuana.