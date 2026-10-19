Jorge D’Alessio sufre aparatosa caída durante concierto de Matute

El incidente ocurrió el fin de semana en el Teatro del Pueblo. Horas después, el propio Jorge D’Alessio explicó cómo sucedió la caída en un video que Tana Planter, vocalista de la agrupación, compartió en sus historias de Instagram.



El músico atribuyó el accidente a la falta de una barra de contención que habitualmente se pone al final del escenario, además de la poca visibilidad que tenía en ese momento: “No vi. Por los seguidores no vi el final de la pasarela. Normalmente tenemos una barra ahí, hoy no estaba. Entonces, pisé muy duro y me fui”, relató.

En el video, el cantante contó lo sucedido con humor, aunque reconoció que el golpe fue doloroso. Después de describir la caída, soltó una risa y expresó: “Au”, una reacción que Tana Planter repitió al observar las lesiones que tenía en la mano.

La vocalista explicó que la herida seguía sangrando y que el golpe había dejado una lesión visible: “O sea, tiene abierto ahí. Y la mano no le deja de sangrar”, comentó Tana.

La caída también sorprendió a los integrantes de Matute, quienes interrumpieron la música al darse cuenta de que su compañero no se levantaba de inmediato: “Yo me asomé y había cases, había ventilador, cayó encima de cualquier cantidad de cosas”, relató la cantante al describir lo que encontró detrás del escenario: “Cuando no te parabas, todos dejamos de tocar. Fue horrible”, agregó.

Jorge no minimizó el dolor que sintió tras el accidente. “¿Quieres que te diga? Dolió, dolió duro”, reconoció.