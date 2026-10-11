Ryan Reynolds estaba convencido de que Sony Pictures debía intervenir públicamente para defender a Blake Lively cuando la actriz enfrentaba una ola de críticas durante la promoción de Romper el círculo. Así lo revelan mensajes de texto que el actor intercambió en agosto de 2024 con Warren Zavala, agente de talentos, y que fueron obtenidos por Page Six a partir de documentos judiciales relacionados con la disputa legal entre la actriz y Justin Baldoni.
Ryan Reynolds presionó a Sony para que defendiera a Blake Lively en su disputa con Justin Baldoni
Ryan Reynolds presionó a Sony para que defendiera a Blake Lively en su disputa con Justin Baldoni
En las conversaciones, Ryan Reynolds expresó su enojo por la postura del estudio y exigió que se pronunciara con mayor contundencia en favor de Blake Lively . Para el actor, Sony no solo debía respaldarla, sino también señalar lo que él consideraba una campaña coordinada para dañar su reputación.
“¡Necesitan plantearlo correctamente! Esto no es difícil. La frase debe comenzar con… parece que están tratando de andarse con rodeos. Simplemente necesitan ir directo al grano”, escribió el actor en uno de los mensajes.
Ryan también propuso que el estudio atribuyera las críticas contra Blake a una “campaña sistemática y coordinada por un equipo de relaciones públicas especializado en crisis”. Los mensajes, fechados el 17 de agosto de 2024, muestran que Reynolds estaba especialmente molesto por lo que consideraba una falta de apoyo del estudio hacia la protagonista de Gossip Girl.
Después de redactar un borrador de comunicado que Sony nunca publicó, el actor insistió en que la situación requería una respuesta inmediata: “Esto debe abordarse de inmediato. Es lo más inquietante que he visto en este negocio”, escribió a Zavala. En otro momento de la conversación, Reynolds acusó a la compañía de dejar sola a su esposa durante la controversia y calificó sus acciones de “imperdonables”:“ Sony tiene que ponerse las pilas de verdad”, y agregó: “¡Ya basta!”.
El actor también aseguró que el estudio debía dejar de mantenerse al margen y asumir una postura pública: “Sony debe dejar de decir tonterías y ponerse al frente”, escribió. “No solo porque es lo correcto, sino porque estos tipos están haciendo todo esto sin ninguna consecuencia”.
Reynolds también manifestó que Baldoni “necesita ver que todo el estudio sabe lo que está haciendo”. Zavala intentó moderar la postura del actor y le sugirió que otras personas difundieran información positiva sobre la actriz. También le advirtió que el equipo de Justin Baldoni probablemente tenía preparadas otras acciones para perjudicar la imagen de la actriz. Cuando el agente señaló que Sony estaba intentando protegerse ante una posible exposición pública, Reynolds respondió que la compañía se encontraba “contra la espada y la pared”.
Ryan Reynolds estaba preocupado por las críticas contra Blake Lively
La molestia de Ryan Reynolds ya había quedado de manifiesto en otro intercambio de mensajes, fechado el 9 de agosto de 2024. En esa ocasión, el actor dijo estar “muy frustrado” por la reacción negativa que enfrentaba Blake Lively en redes sociales, especialmente después del esfuerzo que, según él, había implicado realizar la película.
El actor señaló que su esposa había pasado noches sin dormir y se había perdido numerosos momentos con sus hijos durante la producción: “Deberían proteger a B”, escribió, en referencia a Sony.
En ese mismo mensaje, Reynolds consideró que el estudio debía reconocer las consecuencias de sus decisiones y actuar antes de que la situación empeorara: “Han montado un auténtico desastre”, afirmó.
También aseguró que a su esposa “bajo ninguna circunstancia se le debería pedir que limpie esta tormenta de mierda y llena de clichés”.
En declaraciones a Page Six, una fuente cercana al caso aseguró que Reynolds buscaba proteger a su esposa frente a una estrategia de relaciones públicas que, según esa versión, había sido contratada por Baldoni para manejar una crisis. La fuente también hizo referencia a acusaciones similares contra ese equipo en otros litigios.
Sony respaldó públicamente a Blake Lively meses después
La postura que Ryan Reynolds reclamaba en sus mensajes llegó públicamente en diciembre de 2024, cuando Sony Pictures Entertainment emitió un comunicado en apoyo a Blake Lively, después de que la actriz acusara a Baldoni de acoso sexual y de impulsar una campaña para perjudicar su reputación. Justin Baldoni dirigió Romper el círculo y compartió créditos protagónicos con ella.
“Ya hemos expresado nuestro apoyo a Blake en relación con su trabajo en la película. Reiteramos ese apoyo de forma plena y firme hoy”, declaró entonces un portavoz de Sony Pictures Entertainment. “Además, condenamos enérgicamente cualquier ataque a su reputación. Tales ataques no tienen cabida en nuestro negocio ni en una sociedad civilizada.”
La controversia por la película derivó en una prolongada batalla legal entre los dos protagonistas. El caso estaba previsto para llegar a juicio en mayo de 2026, pero ambos llegaron a un acuerdo dos semanas antes de la fecha programada, sin que ninguno recibiera dinero como parte del arreglo.
Antes del acuerdo, diez de las 13 demandas presentadas por Blake Lively contra Justin Baldoni habían sido desestimadas. Posteriormente, la actriz solicitó que el director cubriera aproximadamente 7.5 millones de dólares en honorarios legales, además de otros gastos procesales. En agosto de 2026, el tribunal le concedió 400 mil dólares.
En septiembre se informó que Lively dejó de trabajar con su publicista de toda la vida, Leslie Sloane, quien la había representado durante la disputa con Baldoni, y contrató a Kelly Bush Novak, conocida por trabajar con figuras como Lady Gaga.