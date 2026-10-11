Ryan Reynolds presionó a Sony para que defendiera a Blake Lively en su disputa con Justin Baldoni

En las conversaciones, Ryan Reynolds expresó su enojo por la postura del estudio y exigió que se pronunciara con mayor contundencia en favor de Blake Lively . Para el actor, Sony no solo debía respaldarla, sino también señalar lo que él consideraba una campaña coordinada para dañar su reputación.

“¡Necesitan plantearlo correctamente! Esto no es difícil. La frase debe comenzar con… parece que están tratando de andarse con rodeos. Simplemente necesitan ir directo al grano”, escribió el actor en uno de los mensajes.



Blake Lively y Ryan Reynolds (Getty Images)

Ryan también propuso que el estudio atribuyera las críticas contra Blake a una “campaña sistemática y coordinada por un equipo de relaciones públicas especializado en crisis”. Los mensajes, fechados el 17 de agosto de 2024, muestran que Reynolds estaba especialmente molesto por lo que consideraba una falta de apoyo del estudio hacia la protagonista de Gossip Girl.

Después de redactar un borrador de comunicado que Sony nunca publicó, el actor insistió en que la situación requería una respuesta inmediata: “Esto debe abordarse de inmediato. Es lo más inquietante que he visto en este negocio”, escribió a Zavala. En otro momento de la conversación, Reynolds acusó a la compañía de dejar sola a su esposa durante la controversia y calificó sus acciones de “imperdonables”:“ Sony tiene que ponerse las pilas de verdad”, y agregó: “¡Ya basta!”.

El actor también aseguró que el estudio debía dejar de mantenerse al margen y asumir una postura pública: “Sony debe dejar de decir tonterías y ponerse al frente”, escribió. “No solo porque es lo correcto, sino porque estos tipos están haciendo todo esto sin ninguna consecuencia”.

Reynolds también manifestó que Baldoni “necesita ver que todo el estudio sabe lo que está haciendo”. Zavala intentó moderar la postura del actor y le sugirió que otras personas difundieran información positiva sobre la actriz. También le advirtió que el equipo de Justin Baldoni probablemente tenía preparadas otras acciones para perjudicar la imagen de la actriz. Cuando el agente señaló que Sony estaba intentando protegerse ante una posible exposición pública, Reynolds respondió que la compañía se encontraba “contra la espada y la pared”.