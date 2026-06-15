¿Qué pasó entre Taylor Swift y Keleigh Teller? La amistad que se habría roto por Blake Lively

¿Qué pasó entre Taylor Swift y Keleigh Teller?

Aunque ninguna de las dos ha confirmado públicamente una ruptura de amistad, fuentes citadas por Page Six aseguran que la dinámica entre ambas ya no sería la misma. El supuesto enfriamiento coincide con una serie de controversias que involucran a Blake Lively, una de las amigas más conocidas de Swift y una figura central dentro de su círculo social.

Taylor Swift y Keleigh Teller comenzaron a estrechar su relación hace más de una década. La actriz y modelo, casada con el actor Miles Teller, pasó de ser una conocida de la cantante a convertirse en una de sus confidentes más visibles.

Keleigh Teller (Getty Images)

La amistad quedó documentada en múltiples ocasiones. Keleigh acompañó a Swift en fiestas privadas, celebraciones de cumpleaños, ceremonias de premios y reuniones con otras integrantes de su famoso grupo de amigas.

Durante la gira The Eras Tour, también fue vista apoyando a la cantante en varias fechas, reforzando la percepción de una relación sólida y cercana.

Incluso cuando Taylor Swift comenzó su romance con Travis Kelce, Keleigh fue una de las personas que formó parte de ese círculo íntimo que acompañó a la pareja durante sus primeras apariciones públicas. Por ello, los rumores de un posible distanciamiento sorprendieron a muchos seguidores.