Ryan Reynolds defiende a Blake Lively en medio de su batalla legal: 'Nunca estuve más orgulloso'

Apoyo público y detalles del proceso legal

Durante una entrevista en la serie Sunday Sitdown de Today, Reynolds, de 49 años, habló sobre cómo han manejado como familia el proceso legal que Lively mantiene con su excompañero y director en It Ends with Us, Justin Baldoni.

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Al ser cuestionado por el periodista Willie Geist sobre cómo han sobrellevado esta situación como familia—tienen cuatro hijos (James, de 11 años, Inez, de 9, Betty, de 6, y su hijo Olin, de 3)— el actor respondió: “Realmente ves la ilusión detrás de muchas de estas cosas, la vida digital frente a la vida real".

“De verdad, sin entrar en demasiado detalle, nunca en mi vida he estado más orgulloso de mi esposa", continuó. “La gente no tiene idea de lo que realmente está pasando. Nunca he estado más orgulloso de alguien en mi vida, con ese nivel de integridad que aporta a todo lo que hace".

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En medio del proceso, Lively y Reynolds han seguido apareciendo juntos en público —incluyendo un partido del Wrexham AFC y una obra de Broadway en marzo— además de compartir mensajes entre ellos en redes sociales. En enero, Lively comentó en un podcast que ambos son “mejores amigos.”

El conflicto legal entre Lively y Baldoni comenzó en diciembre de 2024, cuando la actriz presentó una demanda en la que lo acusa de acoso sexual y de haber organizado, junto con otros implicados, una campaña de desprestigio “para destruir” su reputación en relación con la adaptación de la novela de Colleen Hoover. Lively busca más de 160 millones de dólares en daños. Baldoni ha negado las acusaciones.

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Posteriormente, Baldoni presentó una contrademanda por 400 millones de dólares contra Lively y Reynolds, acusándolos de difamación e incumplimiento de contrato. Este caso fue desestimado en junio de 2025.

Las recientes declaraciones de Reynolds llegan poco después de que Lively lo incluyera como testigo en el juicio, que está previsto para comenzar el próximo mes. También ocurren tras un revés importante en el caso.

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El 2 de abril, el juez federal Lewis J. Liman desestimó 10 de las 13 acusaciones presentadas por Lively contra Baldoni, incluidas las relacionadas con acoso sexual. Sin embargo, las denuncias vinculadas a una campaña de desprestigio seguirán adelante en el juicio.