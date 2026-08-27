Justin Baldoni deberá pagar 400 mil dólares a Blake Lively tras su batalla legal por ‘Romper el círculo’

Justin Baldoni pagará los gastos legales de Blake Lively

El pleito legal entre Blake Lively y Justin Baldoni sumó este miércoles un nuevo capítulo, aunque esta vez con una resolución económica. Un juez federal de Nueva York ordenó que Justin Baldoni y su empresa, Wayfarer Studios, paguen a la actriz 407 mil 451 dólares con 75 centavos en concepto de honorarios de abogados y costos legales.

La resolución fue emitida por el juez Lewis J. Liman, quien determinó que Lively tenía derecho a recuperar parte de los gastos relacionados con la defensa frente a la demanda por difamación presentada por Baldoni.

Blake Lively y Justin Baldoni (Cortesía / Universal+)

La cifra, sin embargo, está muy lejos de los 8.04 millones de dólares que la actriz había solicitado inicialmente. El monto finalmente concedido incluye 363 mil 245 dólares por honorarios de abogados y otros 44 mil 206 dólares correspondientes a costos.

El juez consideró razonables las tarifas por hora cobradas por el equipo legal de Lively, especialmente debido a la complejidad del caso, pero concluyó que el número de horas facturadas era excesivo y que parte de los gastos reclamados no estaban suficientemente justificados.

No obstante, es importante señalar que este pago no representa una indemnización por las acusaciones originales de Blake Lively, sino el reembolso parcial de determinados gastos legales derivados de la batalla judicial.