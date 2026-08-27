Justin Baldoni deberá pagar alrededor de 407 mil dólares a Blake Lively por gastos legales derivados del pleito legal que protagonizaron después del rodaje de Romper el círculo. La cantidad es muy inferior a los más de 8 millones de dólares que la actriz había solicitado.
Justin Baldoni deberá pagar 400 mil dólares a Blake Lively tras su batalla legal por ‘Romper el círculo’
Justin Baldoni pagará los gastos legales de Blake Lively
El pleito legal entre Blake Lively y Justin Baldoni sumó este miércoles un nuevo capítulo, aunque esta vez con una resolución económica. Un juez federal de Nueva York ordenó que Justin Baldoni y su empresa, Wayfarer Studios, paguen a la actriz 407 mil 451 dólares con 75 centavos en concepto de honorarios de abogados y costos legales.
La resolución fue emitida por el juez Lewis J. Liman, quien determinó que Lively tenía derecho a recuperar parte de los gastos relacionados con la defensa frente a la demanda por difamación presentada por Baldoni.
La cifra, sin embargo, está muy lejos de los 8.04 millones de dólares que la actriz había solicitado inicialmente. El monto finalmente concedido incluye 363 mil 245 dólares por honorarios de abogados y otros 44 mil 206 dólares correspondientes a costos.
El juez consideró razonables las tarifas por hora cobradas por el equipo legal de Lively, especialmente debido a la complejidad del caso, pero concluyó que el número de horas facturadas era excesivo y que parte de los gastos reclamados no estaban suficientemente justificados.
No obstante, es importante señalar que este pago no representa una indemnización por las acusaciones originales de Blake Lively, sino el reembolso parcial de determinados gastos legales derivados de la batalla judicial.
¿Qué pasó entre Blake Lively y Justin Baldoni?
El conflicto comenzó durante la promoción y el estreno de Romper el círculo, película de 2024 protagonizada por Lively y dirigida por Baldoni.
En diciembre de 2024, Blake Lively acusó a Justin Baldoni de acoso sexual y de haber creado un ambiente laboral hostil durante la producción, además de señalarlo posteriormente por una supuesta campaña de represalias para perjudicar su imagen pública. Baldoni negó las acusaciones.
La disputa escaló rápidamente hasta convertirse en una compleja batalla legal. En enero de 2025, Baldoni presentó una demanda de 400 millones de dólares contra Lively, su esposo Ryan Reynolds y otros involucrados, acusándolos de difamación y extorsión civil, entre otras cuestiones.
Sin embargo, esa demanda fue desestimada por el juez Liman. Posteriormente, en abril de 2026, el tribunal también desestimó la mayor parte de las reclamaciones de Lively contra Baldoni y otros implicados. Algunas demandas contra Wayfarer Studios y otros involucrados continuaron hasta que las partes llegaron a un acuerdo.