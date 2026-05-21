Blake Lively y Ryan Reynolds enfrentan problemas millonarios por su mansión en Nueva York

La propiedad, adquirida en 2018 y ubicada en una zona exclusiva al norte de Manhattan, ha permanecido en construcción durante años. Sin embargo, varios contratistas y subcontratistas aseguran no haber recibido pagos por trabajos realizados en el lugar, lo que derivó en la presentación de gravámenes mecánicos contra la mansión.

Entre las compañías involucradas figura una empresa constructora que reclama más de 1.35 millones de dólares por servicios relacionados con plomería, electricidad, climatización, albañilería y estructuras internas de la propiedad. Según los reportes, las obras comenzaron a desacelerarse a finales de 2025 hasta quedar prácticamente detenidas.

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La propiedad cuenta con aproximadamente 110 acres de terreno y estaba pensada como una residencia familiar de alto perfil. Los planes incluían una casa principal de más de 14 mil pies cuadrados, gimnasio privado, piscina, sistemas geotérmicos y múltiples edificaciones adicionales.

Sin embargo, fotografías recientes difundidas por medios estadounidenses muestran que varias áreas continúan sin terminar pese a los años de remodelación. Hasta ahora, ni Blake Lively ni Ryan Reynolds han emitido declaraciones públicas sobre los reclamos económicos ni sobre el estado actual de la construcción.