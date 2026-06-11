Ryan Reynolds cuenta la tragedia que casi le cuesta la vida a los 18 años

Durante una plática con su amigo y socio Rob Mac para GQ, Ryan Reynolds contó que todo ocurrió después de tomar una decisión que, hasta hoy, considera la correcta.

Ryan Reynolds (Getty Images)

“Cuando tenía 18 años, salí de un bar y me había tomado una cerveza”, recordó. Aunque su casa estaba a solo unas cuadras de distancia, optó por no manejar: “Pensé: ‘¿Sabes qué? No voy a conducir a ningún lado. Aunque esté a cuatro cuadras de casa, de ninguna manera’”, explicó.

Sin embargo, lo que parecía ser una elección responsable dio paso a una situación inesperada: “En cambio, me di la vuelta, empecé a cruzar la calle y fui atropellado por un conductor ebrio”, contó.

Ryan Reynolds (Getty Images)

Reynolds estuvo internado durante un mes mientras se recuperaba de múltiples lesiones. Su amigo no pudo ocultar su sorpresa al escuchar los detalles del accidente: “Me rompí todos los huesos del lado izquierdo”, aseguró el actor. “Me golpeó tan fuerte que su coche quedó inservible”.

El actor reconoció que la recuperación fue larga y que, con el paso del tiempo, entendió que nunca volvería a sentirse exactamente igual.