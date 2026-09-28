Lo que comenzó como una entrevista más en la alfombra roja de Digger terminó convirtiéndose en uno de los momentos más emotivos para Alan Tacher. El conductor mexicano no pudo contener las lágrimas después de escuchar a Tom Cruise hablar del talento de su hija mayor, Hannah.
Tom Cruise hace llorar a Alan Tacher al elogiar el trabajo de su hija Hannah
Tom Cruise hace llorar a Alan Tacher al elogiar el trabajo de su hija Hannah
El encuentro ocurrió durante la premiere mundial de la película de Alejandro González Iñárritu en Londres, donde Alan Tacher acudió para cubrir el evento para Despierta América. Lo que el presentador no esperaba era que Cruise terminara dedicándole unas palabras a Hannah, quien trabajó durante alrededor de un año y medio en la producción.
Y había un detalle que hizo todavía más especial el momento: Tom Cruise no sabía que Hannah era hija de Alan Tacher.
Mientras Alan entrevistaba a Tom Cruise y a Alejandro González Iñárritu en la alfombra roja, el director mexicano fue quien reveló al actor la relación entre el conductor y Hannah.
“¿Tú sabes que él es el padre de Hannah?”, le dijo Iñárritu a Cruise. La reacción del actor fue de sorpresa inmediata.
Cruise se acercó entonces a Alan para felicitarlo y habló con entusiasmo de la joven de 26 años, a quien había conocido durante el rodaje de Digger.
“Ella es maravillosa, se lo merece. Ella es increíble”, dijo el protagonista de Mission: Impossible, además de destacar que Hannah había trabajado muy duro y que tenía “un estilo increíble”.
Para Alan, escuchar esas palabras de uno de los actores más reconocidos de Hollywood fue mucho más que un cumplido profesional.
“Viniendo de ti es la mejor reseña que he recibido en mi vida”, respondió el conductor.
Hannah Tacher nunca dijo quién era su papá
La historia tiene un detalle que conmovió todavía más a Alan: Hannah decidió no revelar durante su trabajo en la película que era hija del presentador.
En una entrevista posterior con Despierta América, Cruise contó que la joven nunca le dijo quién era su padre. Cuando finalmente descubrió que Alan Tacher era su papá, Hannah simplemente se rio.
La razón, según explicó Alan, fue que ella quería construir su propia trayectoria y ganarse su lugar por su trabajo.
“Ella no quería decir nada para ganarse su puesto ella solita”, contó el presentador al recordar la conversación con su hija.
Ese detalle fue especialmente significativo para Tacher, quien ha preferido mantener la carrera de Hannah lejos de los reflectores y dejar que sean sus propios méritos los que hablen por ella.
Alan Tacher no pudo contener las lágrimas al escuchar a Tom Cruise
Después del encuentro en Londres, Alan volvió a hablar del momento en Despierta América y reconoció que las palabras de Cruise lo habían hecho llorar.
“Se me salen las lágrimas nomás de escucharlo, de verlo otra vez. No podía creer que Tom Cruise haya dicho eso de mi hija”, confesó visiblemente emocionado.
El conductor explicó que Hannah llevaba alrededor de un año y medio trabajando con Iñárritu en la película y que, para él, escuchar tanto al director como a Cruise hablar de su desempeño fue una satisfacción enorme.
“Yo creo que soy el papá más orgulloso del mundo”, dijo Tacher.
También contó que la propia Hannah le había pedido revisar las preguntas que pensaba hacer durante la entrevista, pues estaba muy pendiente de que su trabajo y el de Iñárritu se abordaran con respeto.
La emoción de Alan fue compartida por su esposa, Cristy Bernal, quien celebró públicamente el logro de Hannah y el orgullo de su esposo.