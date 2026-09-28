Tom Cruise hace llorar a Alan Tacher al elogiar el trabajo de su hija Hannah

El encuentro ocurrió durante la premiere mundial de la película de Alejandro González Iñárritu en Londres, donde Alan Tacher acudió para cubrir el evento para Despierta América. Lo que el presentador no esperaba era que Cruise terminara dedicándole unas palabras a Hannah, quien trabajó durante alrededor de un año y medio en la producción.

Y había un detalle que hizo todavía más especial el momento: Tom Cruise no sabía que Hannah era hija de Alan Tacher.



Mientras Alan entrevistaba a Tom Cruise y a Alejandro González Iñárritu en la alfombra roja, el director mexicano fue quien reveló al actor la relación entre el conductor y Hannah.

“¿Tú sabes que él es el padre de Hannah?”, le dijo Iñárritu a Cruise. La reacción del actor fue de sorpresa inmediata.

Cruise se acercó entonces a Alan para felicitarlo y habló con entusiasmo de la joven de 26 años, a quien había conocido durante el rodaje de Digger.

“Ella es maravillosa, se lo merece. Ella es increíble”, dijo el protagonista de Mission: Impossible, además de destacar que Hannah había trabajado muy duro y que tenía “un estilo increíble”.

Para Alan, escuchar esas palabras de uno de los actores más reconocidos de Hollywood fue mucho más que un cumplido profesional.

“Viniendo de ti es la mejor reseña que he recibido en mi vida”, respondió el conductor.

