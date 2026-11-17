Camila Fernández tendrá un niño

La cantante compartió en sus redes sociales un video del momento en que, acompañada por Francisco y su hija Cayetana, descubrió que el bebé que viene en camino será varón. La pareja descubrió el sexo de su bebé a través de un torito de fuegos artificiales que iluminó la noche con luces azules.

“Charrito y de a caballo”, escribió Camila junto a la publicación, en una referencia a las raíces charras de la familia. Para la ocasión, la cantante lució un huipil con bordados florales y una cinta azul; Francisco llevó un traje de charro, mientras que Cayetana también estuvo en la celebración con un atuendo tradicional mexicano.



La celebración reunió a gran parte de la familia. Entre los asistentes estuvieron Alejandro Fernández, su novia Karla Laveaga, América Guinart, mamá de Camila, y sus hermanos Alex y América Fernández. También acudieron Alexia Hernández, esposa de Alex, sus hijas Mía y Nirvana, además de doña Cuquita Abarca, abuela de la cantante.

Con este embarazo, Cayetana, de cinco años, será hermana mayor. El bebé en camino será el primer nieto varón de Alejandro Fernández y el cuarto nieto del cantante.