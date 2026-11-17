Selena Gomez puede dejar atrás uno de los conflictos legales que más complicaciones le había generado en sus negocios. La demanda por presunto fraude que inversionistas de Wondermind interpusieron contra la cantante, su mamá, Mandy Teefey, y su exsocia Daniella Pierson fue retirada voluntariamente y desestimada en su totalidad.
Selena Gomez obtiene una victoria legal: desestiman definitivamente la demanda por fraude contra ella y su mamá
¿De qué acusaban a Selena Gomez y a su mamá, Mandy Teefey?
La noticia se dio a conocer este lunes, luego de que los demandantes presentaran documentos ante un tribunal federal de Delaware para desistirse definitivamente del proceso. De acuerdo con People, el caso fue desestimado con carácter definitivo (with prejudice), lo que significa que los inversionistas no podrán volver a presentar las mismas reclamaciones.
Mathew Rosengart, abogado de Selena, confirmó la resolución y expresó la satisfacción de su representada por el desenlace.
“Selena está satisfecha con la desestimación del caso en su totalidad y espera seguir adelante”, declaró el representante legal a TheWrap.
La decisión llega después de que el equipo jurídico de la protagonista de Only Murders in the Building presentara una moción para solicitar que se desecharan las acusaciones en su contra, al considerar que carecían de fundamento.
La demanda fue presentada el pasado 13 de agosto por dos entidades de inversión que representaban a cinco inversionistas. En ella señalaban a Selena Gomez, Mandy Teefey, Daniella Pierson y Wondermind Global por presunto fraude de valores, fraude civil e incumplimiento de contrato, entre otros señalamientos.
Los demandantes aseguraban haber invertido cerca de 1.2 millones de dólares en Wondermind durante 2022, convencidos de que la participación de Selena sería fundamental para impulsar el negocio.
Según la denuncia, la cantante se había comprometido a involucrarse activamente en el desarrollo y promoción de la compañía, aprovechando su enorme popularidad en redes sociales. También afirmaban que se les prometieron alianzas comerciales, iniciativas para generar ingresos y una aplicación móvil que nunca llegó a concretarse.
Los inversionistas sostenían que la empresa les había presentado una perspectiva financiera mucho más favorable de la que realmente tenía y que durante años no fueron informados sobre sus problemas operativos y económicos.
La demanda también señalaba que los fundadores y directivos habían ocultado dificultades relacionadas con el funcionamiento de Wondermind, incluidos retrasos en los pagos a empleados y proveedores.
Wondermind, la empresa de salud mental de Selena Gomez que terminó en una crisis financiera
Wondermind nació en 2021 como un proyecto de Selena Gomez, su mamá Mandy Teefey y la empresaria Daniella Pierson. La iniciativa buscaba acercar recursos de bienestar emocional y salud mental a través de contenidos digitales, entrevistas, podcasts, herramientas prácticas y una aplicación móvil.
Para Selena, el proyecto tenía además un componente personal. La cantante ha hablado abiertamente sobre sus propias experiencias relacionadas con la salud mental y su diagnóstico de trastorno bipolar, por lo que buscaba contribuir a eliminar los estigmas alrededor de estos temas.
Sin embargo, el crecimiento de la compañía se vio complicado por conflictos internos y dificultades económicas.
En mayo de 2025, Forbes publicó una investigación sobre los problemas financieros de Wondermind. El medio reportó que la empresa había tenido dificultades para cubrir los pagos de sus empleados y proveedores, además de enfrentar problemas para conseguir nuevos inversionistas.
Ese mismo mes, la compañía despidió a nueve de sus 15 trabajadores, es decir, alrededor del 60 por ciento de su plantilla.
Posteriormente, en septiembre de 2025, se hizo público un reportaje sobre los conflictos internos de la empresa, las tensiones entre sus fundadoras y las dificultades para concretar sus proyectos.
La investigación también incluyó señalamientos de antiguos empleados sobre la gestión de Mandy Teefey, quien negó algunas de las acusaciones relacionadas con su comportamiento y el funcionamiento de la compañía.
Fue precisamente a partir de las revelaciones sobre la situación de Wondermind que los inversionistas aseguraron haber conocido los problemas que, según ellos, no les habían sido comunicados cuando decidieron aportar su dinero.