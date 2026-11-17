¿De qué acusaban a Selena Gomez y a su mamá, Mandy Teefey?

La noticia se dio a conocer este lunes, luego de que los demandantes presentaran documentos ante un tribunal federal de Delaware para desistirse definitivamente del proceso. De acuerdo con People, el caso fue desestimado con carácter definitivo (with prejudice), lo que significa que los inversionistas no podrán volver a presentar las mismas reclamaciones.

Mathew Rosengart, abogado de Selena, confirmó la resolución y expresó la satisfacción de su representada por el desenlace.

“Selena está satisfecha con la desestimación del caso en su totalidad y espera seguir adelante”, declaró el representante legal a TheWrap.



La decisión llega después de que el equipo jurídico de la protagonista de Only Murders in the Building presentara una moción para solicitar que se desecharan las acusaciones en su contra, al considerar que carecían de fundamento.

La demanda fue presentada el pasado 13 de agosto por dos entidades de inversión que representaban a cinco inversionistas. En ella señalaban a Selena Gomez, Mandy Teefey, Daniella Pierson y Wondermind Global por presunto fraude de valores, fraude civil e incumplimiento de contrato, entre otros señalamientos.

Los demandantes aseguraban haber invertido cerca de 1.2 millones de dólares en Wondermind durante 2022, convencidos de que la participación de Selena sería fundamental para impulsar el negocio.

Según la denuncia, la cantante se había comprometido a involucrarse activamente en el desarrollo y promoción de la compañía, aprovechando su enorme popularidad en redes sociales. También afirmaban que se les prometieron alianzas comerciales, iniciativas para generar ingresos y una aplicación móvil que nunca llegó a concretarse.

Los inversionistas sostenían que la empresa les había presentado una perspectiva financiera mucho más favorable de la que realmente tenía y que durante años no fueron informados sobre sus problemas operativos y económicos.

La demanda también señalaba que los fundadores y directivos habían ocultado dificultades relacionadas con el funcionamiento de Wondermind, incluidos retrasos en los pagos a empleados y proveedores.

