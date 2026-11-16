En su edición número 24, el festival reunió a más de 200 globos aerostáticos y pilotos de distintos países en el Parque Metropolitano de León, Guanajuato. La fiesta comenzó el viernes con las primeras actividades y un concierto de Los Ángeles Azules, pero el sábado fue una jornada especialmente completa: comenzó antes del amanecer y terminó entrada la noche con miles de personas bailando.





Una mañana entre globos de todo el mundo

El día comienza muy temprano en el Parque Metropolitano. Antes de que los globos puedan elevarse, hay todo un movimiento de camionetas y remolques que transportan las canastillas y el equipo necesario para cada vuelo. Una de las tradiciones del festival es el desfile de estos vehículos, algunos decorados para la ocasión y otros con las banderas de los países que representan.

Francia, Canadá, Brasil, Bélgica y España son algunas de las nacionalidades que encontramos entre los participantes. Para los pilotos y sus equipos, formar parte del FIG también representa un reconocimiento a su trabajo. Reunir a más de 200 globos y profesionales de distintos países convierte a León en un punto de encuentro para la comunidad internacional de aerostación.

Una vez en el área de despegue comienza el montaje. En alrededor de media hora, los equipos extienden las enormes telas, preparan los quemadores y comienzan a llenar de aire caliente cada globo. Es un proceso que requiere coordinación y experiencia, con pilotos que cuentan con las licencias correspondientes y tripulaciones que conocen cada paso.

Este año también hubo globos de dimensiones poco habituales. El que nos tocó abordar se llama Zeus y es uno de los tres más grandes de esta edición. Tiene capacidad para siete pasajeros y dos integrantes de la tripulación. El más grande puede transportar hasta 12 personas. De acuerdo con la organización, es la primera vez en los 24 años del festival que se reciben globos de estas dimensiones.

Incluso si no tienes planeado subirte a uno, presenciar los preparativos y ver cómo más de 200 globos comienzan a tomar forma antes del despegue es motivo suficiente para visitar el parque. Además, el lago del Parque Metropolitano hace que el espectáculo sea todavía más especial: algunos globos pasan muy cerca del agua y se pueden ver junto a las aves que habitan en la zona.



Volar sobre León: una experiencia que tienes que vivir

Subirse a un globo aerostático es una experiencia que vale la pena hacer al menos una vez en la vida. Pero hacerlo en León tiene algo especial. Generalmente relacionamos esta actividad con paisajes abiertos, campos y zonas arqueológicas, como sucede en Teotihuacán. Aquí, en cambio, tienes la oportunidad de sobrevolar una ciudad entera.

Nosotros lo hicimos a bordo de Zeus, con el equipo de Viajar en Globo, que nos acompañó durante todo el recorrido y nos explicó cada detalle de la experiencia. La atención de la tripulación hizo que disfrutáramos todavía más el vuelo.

Hay algo que debes saber antes de subirte: puedes conocer el lugar del que vas a despegar, pero nunca saber con exactitud dónde vas a aterrizar. Los globos dependen de las corrientes de aire y son los pilotos quienes toman las decisiones durante el recorrido.

En León, esa incertidumbre también forma parte de la experiencia. Conforme avanzas sobre la ciudad, descubres que hay muchos terrenos abiertos que funcionan como posibles zonas de aterrizaje. La ciudad está preparada para recibir a los globos y eso se nota desde que comienzas a recorrerla.

Pero lo que más nos llamó la atención fue la reacción de la gente. Desde las azoteas, las ventanas y las calles, los habitantes de León salen a mirar los globos. Te saludan, te toman fotografías y esperan que les devuelvas el saludo. Por unos minutos, parece que toda la ciudad está participando contigo. Y la aventura no termina cuando aterrizas. Una vez que la canastilla vuelve a colocarse en el remolque, comienza otro desfile de regreso al Parque Metropolitano. En el camino hay una tradición que seguramente sorprende a quienes visitan León por primera vez: los niños salen a las calles a pedir dulces.

Durante varios kilómetros escuchas los gritos de "candy, candy" mientras cientos de pequeños esperan a que las tripulaciones les lancen algunos dulces. Los equipos llevan bolsas especialmente para este momento y van repartiendo entre quienes salen a recibirlos. Es una tradición que convierte el regreso en otra parte muy especial del recorrido.





Calvin Harris y la Dream Night

Después de una mañana llena de actividades, todavía queda la parte nocturna. Cuando cae el sol, el festival vuelve a cambiar de escenario. La Noche Mágica es uno de los espectáculos más conocidos del FIG. Algunos de los globos que participaron durante la mañana regresan, pero esta vez no para volar, sino para encender sus quemadores desde tierra. La tela se ilumina desde el interior y los globos se convierten en enormes lámparas de colores.

A la par, la música comienza a tomar protagonismo. El sábado está reservado para la electrónica con The Dream Night, que este año reunió a DJs internacionales como Alok y Calvin Harris. El primero en subir al escenario fue el brasileño Alok, quien puso a bailar al público con una presentación que pasó por distintos sonidos de la música electrónica, además de influencias del pop y el R&B. Fue un gran encargado de abrir la noche y preparar el ambiente para lo que vendría después.

El plato fuerte llegó alrededor de las 10 de la noche con Calvin Harris. El DJ y productor escocés fue recibido con la emoción de tener a uno de los nombres más reconocidos de la música electrónica en un festival que, curiosamente, no nació como un encuentro musical.

Su presentación comenzó con Sweet Nothing y recorrió algunos de los temas más conocidos de su carrera. Sonaron One Kiss, su colaboración con Dua Lipa; This Is What You Came For, junto a Rihanna; y Feel So Close, entre otros éxitos. Cerró con Summer, una de sus canciones más populares, después de convertir el Parque Metropolitano en una enorme pista de baile. La producción también estuvo a la altura, con pantallas, iluminación y efectos visuales que no tienen nada que envidiarle a los festivales dedicados exclusivamente a la música. La Dream Night confirmó que el FIG también puede ofrecer conciertos de primer nivel.