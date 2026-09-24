Hannah Tacher, la hija de Alan Tacher que cautivó a Tom Cruise con su talento: el inesperado orgullo mexicano en Digger

Mientras Alan entrevistaba al actor y al director en la alfombra roja de Leicester Square, Alejandro González Iñárritu interrumpió la conversación para preguntarle a Cruise:

“Mira, ¿sabes que él es el padre de Hannah?” La reacción del protagonista de Misión: Imposible fue inmediata. Sorprendido, se acercó a Alan, le estrechó la mano y comenzó a hablar del trabajo de la joven de 26 años, quien colaboró estrechamente con el equipo de producción de Digger durante aproximadamente un año y medio.

El elogio de Tom Cruise que conmovió a Alan Tacher

Frente a las cámaras, Cruise dedicó unas palabras que emocionaron al conductor mexicano y que rápidamente se volvieron virales. “Ella es maravillosa. Se lo merece. Es increíble, trabaja muy duro, tiene un talento impresionante y un estilo increíble. Felicidades, de verdad”, expresó el actor al referirse a Hannah.

Visiblemente conmovido, Alan apenas pudo responder. “Viniendo de ti, es la mejor reseña que he recibido en mi vida”, le dijo al actor.

Ya de regreso en Despierta América, el presentador confesó que todavía no podía creer lo que había ocurrido. “Se me salen las lágrimas nada más de escucharlo. No podía creer que Tom Cruise haya dicho eso de mi hija. Yo creo que soy el papá más orgulloso del mundo”, compartió llorando.

Alan también destacó que el elogio no vino únicamente de Tom Cruise. Durante el encuentro, Alejandro González Iñárritu respaldó el talento de Hannah.

“Nunca me imaginé que uno de los mejores directores del mundo y Tom Cruise hablaran así de mi hija. Eso te pone todavía más feliz”, contó.

La escena terminó con una fotografía de los tres —Tom Cruise, Alan y Hannah— que el presentador describió como “la mejor foto de su vida”.



¿Quién es Hannah Tacher?

Aunque su apellido es conocido en la televisión hispana, Hannah ha construido su carrera lejos de las cámaras. Es la hija mayor de Alan Tacher y de su primer matrimonio con Silvana Lois, y estudió Periodismo en la Universidad del Sur de California (USC), donde se graduó en 2022.

Tras concluir sus estudios, orientó su carrera hacia la fotografía y la industria cinematográfica y se integró al equipo de Alejandro González Iñárritu, participando en distintas etapas de la producción de Digger, la ambiciosa película protagonizada por Tom Cruise.

A diferencia de su padre, Hannah ha mantenido un perfil discreto y prácticamente no había hablado públicamente sobre su trabajo en el filme. De hecho, Alan reveló que respetó la privacidad de su hija y nunca quiso presumir su participación hasta que fueron el propio Iñárritu y Cruise quienes la reconocieron espontáneamente.