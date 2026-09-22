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Espectáculos

Cazzu reaparece con máscara de oxígeno en medio de su polémica con Christian Nodal

Cazzu compartió una imagen durante su recuperación, luego de posponer conciertos por una fuerte infección respiratoria y pronunciarse sobre su disputa legal con Christian Nodal.
mar 22 septiembre 2026 09:40 AM
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Cazzu
Cazzu pide que dejen de cancelarla, tras resurgir video donde se burla de mexicanos (Instagram)

Cazzu compartió una fotografía que preocupó a sus seguidores : en ella aparece recostada y con una máscara de oxígeno, mientras se recupera de una influenza que la obligó a posponer algunos conciertos de su gira Latinaje En Vivo.

La reaparición ocurrió en un momento especialmente complejo para la artista, quien además enfrenta una disputa legal con su expareja, Christian Nodal, relacionada con su hija en común, Inti.

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Cazzu reaparece con máscara de oxígeno mientras se recupera

de influenza

La intérprete de “Mucha data” publicó una imagen en sus historias de Instagram en la que se le observa recostada y con un dispositivo sobre la cara. La fotografía generó preocupación entre sus seguidores, especialmente después de que la cantante informara que atravesaba un cuadro de influenza que le impidió cumplir con algunos compromisos de su gira Latinaje En Vivo.


Aunque distintos medios describieron el dispositivo como una máscara de oxígeno, otros lo identificaron como un nebulizador. Cazzu no detalló públicamente qué tratamiento estaba recibiendo en ese momento, por lo que la imagen no permite determinar por sí sola la gravedad de su estado de salud.

Días antes, la artista había explicado que contrajo un virus respiratorio que la obligó a permanecer en reposo bajo indicación médica.

“Me agarré una influenza, una cosa bastante potente”, contó en una transmisión, en la que también reconoció que no había logrado recuperarse por completo para presentarse ante sus fanáticos.

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¿Por qué Cazzu pospuso sus conciertos?

La enfermedad llevó a Cazzu a modificar dos fechas de su gira internacional Latinaje En Vivo: los conciertos programados para el 18 de septiembre en Guatemala y el 19 de septiembre en Costa Rica.

La cantante explicó que su espectáculo depende completamente de la voz y los instrumentos en vivo, por lo que no quería subir al escenario sin encontrarse en condiciones físicas adecuadas.

“No logré recuperarme del todo para dar un show como lo es Latinaje. Si no hay salud, no lo podemos ejecutar”, expresó al comunicar la suspensión de las presentaciones.

El concierto de Guatemala fue reprogramado para el 14 de noviembre de 2026 en Jardín del Gigante, en Ciudad Cayalá. La fecha correspondiente a Costa Rica también fue trasladada a noviembre, en el Anfiteatro Imperial del Parque Viva, aunque la organización todavía no había confirmado el día exacto.

La reaparición de Cazzu ocurre en medio de su disputa con Christian Nodal

La imagen de la cantante llegó poco después de que se pronunciara públicamente sobre el conflicto legal que mantiene con Christian Nodal, padre de su hija Inti.

La controversia está relacionada con la llamada “Ley Cazzu”, una iniciativa que busca fortalecer la protección de madres y menores en situaciones relacionadas con obligaciones parentales y movilidad infantil.

En septiembre, Nodal respondió a los señalamientos mediante un comunicado en el que aseguró que no pretendía frenar el contenido de la propuesta, sino cuestionar que llevara el nombre de Cazzu y la narrativa que, según su equipo legal, se había construido alrededor de su hija.

La cantante, por su parte, expresó que se sentía silenciada legalmente y criticó lo que describió como una serie de afirmaciones injustas en su contra.

“Los ataques han empeorado, pero ya no lo puedo denunciar”, escribió en una publicación en la que también reafirmó su apoyo a iniciativas destinadas a proteger a madres y mujeres.

En medio de ambas situaciones, Cazzu intenta continuar con sus compromisos profesionales mientras atiende su recuperación y mantiene su postura en el conflicto que involucra a su expareja.

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Cazzu Christian Nodal

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