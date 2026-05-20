Después de celebrar sus 43 años rodeada de su familia y disfrutando unos días en la playa, Anahí sigue recibiendo muestras de cariño por parte de las personas más importantes de su vida… y una de las que más llamó la atención vino directamente de Karol G .
Anahí presume el especial regalo que recibió de Karol G por su cumpleaños
Anahí comparte el regalo que recibió de Karol G por su cumpleaños
La cantante Karol G sorprendió a Anahí con un elegante ramo de flores acompañado de una emotiva dedicatoria que la exRBD no dudó en presumir a través de sus historias de Instagram.
“Reina. Deseo mucha salud y vida para ti y tu familia… que sigas conservando siempre esa alegría, encanto y bondad que te caracterizan, y que tu corazoncito cada vez esté más cerca de las cosas que te llenan de paz. ¡¡Feliz cumpleaños!!”, escribió la intérprete de “Provenza” en la tarjeta que acompañaba el arreglo floral.
El gesto conmovió tanto a Anahí que decidió responder públicamente al cariño de la colombiana. Junto a la fotografía del regalo, la cantante mexicana escribió un breve pero significativo mensaje: “I love you”.
Karol G no fue la única celebridad que quiso consentir a Anahí en esta fecha tan especial. La actriz Ana Brenda también le hizo llegar flores y una tarjeta escrita a mano con las palabras: “Te adoro con todo mi corazón. ¡Feliz cumpleaños!!”. La exRBD respondió igualmente emocionada: “Te amo”.
La historia detrás de la amistad entre Karol G y Anahí
La admiración entre Karol G y Anahí viene desde hace varios años. La colombiana ha reconocido en distintas ocasiones que creció siguiendo la carrera de la estrella mexicana, especialmente durante el fenómeno que provocaron Rebelde y el grupo RBD en toda Latinoamérica.
Esa admiración quedó reflejada en 2022, cuando la cantante colombiana cumplió uno de sus grandes sueños al invitar a Anahí a subir al escenario durante su concierto en la Arena Ciudad de México como parte del Bichota Tour. Juntas interpretaron “Sálvame”, desatando la emoción del público y marcando el regreso de la intérprete de Mia Colucci a los escenarios después de varios años alejada de la música en vivo.
La conexión entre ambas artistas siguió fortaleciéndose con el paso del tiempo. En noviembre de 2023, durante uno de los conciertos del Soy Rebelde Tour, Anahí sorprendió al aparecer usando una camiseta con la frase “Te amo Bichota”, un gesto que muchos fans interpretaron como una muestra del cariño y respeto que siente por la cantante colombiana.
Más recientemente, Karol G volvió a incluir a Anahí en uno de sus proyectos. La mexicana participó en un video promocional inspirado en las clásicas telenovelas para el álbum Tropicoqueta, donde ambas protagonizaron una divertida escena al estilo melodrama, con Anahí retomando guiños a su icónico personaje de Mia Colucci.