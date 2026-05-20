Anahí presume el especial regalo que recibió de Karol G por su cumpleaños

Anahí comparte el regalo que recibió de Karol G por su cumpleaños

La cantante Karol G sorprendió a Anahí con un elegante ramo de flores acompañado de una emotiva dedicatoria que la exRBD no dudó en presumir a través de sus historias de Instagram.

Anahí recibió un regalo de Karol G por su cumpleaños (Instagram/Anahi)

“Reina. Deseo mucha salud y vida para ti y tu familia… que sigas conservando siempre esa alegría, encanto y bondad que te caracterizan, y que tu corazoncito cada vez esté más cerca de las cosas que te llenan de paz. ¡¡Feliz cumpleaños!!”, escribió la intérprete de “Provenza” en la tarjeta que acompañaba el arreglo floral.

El gesto conmovió tanto a Anahí que decidió responder públicamente al cariño de la colombiana. Junto a la fotografía del regalo, la cantante mexicana escribió un breve pero significativo mensaje: “I love you”.

Anahí celebró su cumpleaños junto a su esposo Manuela Velasco (Instagram/Anahí)

Karol G no fue la única celebridad que quiso consentir a Anahí en esta fecha tan especial. La actriz Ana Brenda también le hizo llegar flores y una tarjeta escrita a mano con las palabras: “Te adoro con todo mi corazón. ¡Feliz cumpleaños!!”. La exRBD respondió igualmente emocionada: “Te amo”.