Después de su paso por Coachella , Karol G ha anunciado que vendra a México en noviembre de 2026. Como parte de su gira Viajando por el mundo, Tropitour, la ‘Bichota’ tendrá dos fechas en México, una en Ciudad de México y otra en Nuevo León. Aquí te diremos todo lo que debes saber sobre sus conciertos: fechas, preventa y más.
Karol G viene a México: Todo lo que debes saber sobre los conciertos de la 'Bichota'
Todos los detalles de los conciertos de Karol G en México
¿Cuándo son los conciertos de Karol G en México?
La primera parada de Karol G en nuestro país será el 6 de noviembre de 2026 en el Estadio BBVA en Monterrey, Nuevo León. Después, el 13 de noviembre , se presentará en el Estadio GNP Seguros en CDMX.
¿Cuándo es la preventa de los conciertos de Karol G en México y qué necesitas para acceder?
Tanto para su concierto en Monterrey, como en CDMX, la preventa de MasterCard se realizará el 29 de abril a las 14:00 por medio de Ticketmaster, que será el encargado de vender los boletos tanto en la preventa como en la venta general.
Para poder ingresar a la preventa es necesario ser tarjetahabiente MasterCard, ya que los boletos únicamente podrán comprarse con tarjeta de crédito o débito que tengan su sello.
¿Cuándo es la venta general?
Después de la preventa, la venta general se realizará el 30 de abril a las 14:00, también mediante el sitio web de Ticketmaster.
¿Cuánto cuestan los boletos para el concierto de Karol G?
Aún no se ha revelado el costo de los boletos para los conciertos de Karol G en México, pero se anunciarán antes del inicio de la primer venta, es decir, antes de la preventa MasterCard el 29 de abril a las 14:00 horas.
‘Viajando por el mundo, Tropitour’, la gira de Karol G
Karol G ha anunciado su nueva gira Viajando por el mundo, Tropitour a días de presentarse en el segundo fin de semana de Coachella como una de las headliners junto a Justin Bieber , Sabrina Carpenter y Anyma.
Como parte de su gira, la intérprete de Tusa visitará Estados Unidos, de hecho su gira inicia el 24 de julio de 2026 en Chicago, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Brasil, España, Francia, Gran Bretaña, Polonia y más países. Hasta ahora se prevé que su último concierto sea en Milán, Italia, el 24 de julio de 2027.
Karol G como headliner en Coachella
Desde que estrenó su álbum Tropicoqueta el 20 de junio de 2025, Karol G se ha convertido en una de las mayores exponentes de la música latina. Una muestra de ello fue su presentación de Coachella como headliner, siendo la encargada de dar cierre al festival.
Su espectáculo estuvo lleno de referencias a la cultura latina y contó con invitados como Becky G, J Balvin, Ryan Castro, Peso Pluma, Wisin e incluso Greg González de Cigarettes After Sex, con quien estrenó una canción.
El fenómeno de la ‘Bichota’ llegará a México en noviembre de este año con sus dos conciertos, con los que pondrá a bailar a sus fanáticos al ritmo de canciones como Si Antes Te Hubiera Conocido, PROVENZA o TQG.