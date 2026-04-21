Karol G viene a México: Todo lo que debes saber sobre los conciertos de la 'Bichota'

Todos los detalles de los conciertos de Karol G en México

¿Cuándo son los conciertos de Karol G en México?

La primera parada de Karol G en nuestro país será el 6 de noviembre de 2026 en el Estadio BBVA en Monterrey, Nuevo León. Después, el 13 de noviembre , se presentará en el Estadio GNP Seguros en CDMX.

Este es el cartel de los conciertos de Karol G en México. (Instagram - @ocesa)

¿Cuándo es la preventa de los conciertos de Karol G en México y qué necesitas para acceder?

Tanto para su concierto en Monterrey, como en CDMX, la preventa de MasterCard se realizará el 29 de abril a las 14:00 por medio de Ticketmaster, que será el encargado de vender los boletos tanto en la preventa como en la venta general.

Para poder ingresar a la preventa es necesario ser tarjetahabiente MasterCard, ya que los boletos únicamente podrán comprarse con tarjeta de crédito o débito que tengan su sello.