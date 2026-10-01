Inti, hija de Cazzu y Christian Nodal, reaparece en redes con un look muy especial

En la imagen, Inti luce un llamativo atuendo en el que predominan los colores rojo, azul y negro, acompañado de detalles dorados que le dan un toque especial. La publicación rápidamente generó reacciones entre los seguidores de la cantante argentina, quienes destacaron la ternura de la pequeña y el parecido entre su estilo y el de su famosa mamá.

Pero hubo un detalle que no pasó desapercibido: el traje de Inti tiene un parecido con el vestuario que Cazzu utilizó para el videoclip de su canción ‘Jujuy Estrellado’. Los colores y algunos elementos del diseño hicieron que sus fans recordaran inmediatamente aquella imagen de la artista.

Así, la pequeña Inti volvió a lucir al estilo de su mamá, en una publicación que llega en medio de una etapa particularmente mediática para Cazzu, quien en las últimas semanas ha vuelto a protagonizar una polémica relacionada con Christian Nodal y la situación legal que ambos mantienen por temas vinculados con su hija.