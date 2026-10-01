Inti, hija de Cazzu y Christian Nodal, reaparece en redes con un look muy especial

Cazzu vive una polémica con Christian Nodal por la Ley Cazzu
La controversia más reciente surgió alrededor de la llamada “Ley Cazzu”, una iniciativa que busca facilitar la movilidad de menores y establecer medidas de protección en determinados casos.
El equipo legal de Nodal negó que el cantante haya promovido un amparo para frenar la iniciativa y aseguró que su recurso cuestiona que la propuesta sea identificada públicamente con el nombre de Cazzu y la historia de su hija.
En su posicionamiento, la defensa del cantante también negó que exista una resolución judicial que determine que Nodal sea deudor alimentario o que haya incumplido sus obligaciones con Inti, así como que haya negado permisos para que la menor viaje con su madre.
Cazzu reaccionó a este nuevo capítulo y aseguró que se ha visto obligada nuevamente a defenderse. La argentina afirmó que fue “silenciada legalmente” y señaló que continuará respaldando proyectos que, desde su perspectiva, protejan a madres y mujeres.