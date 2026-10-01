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Espectáculos

Inti, hija de Cazzu y Christian Nodal, reaparece en redes con un look muy especial

Cazzu compartió una nueva foto de Inti, su hija con Christian Nodal, con un look inspirado en el carnaval de Jujuy, en medio de la reciente polémica con el cantante.
jue 01 octubre 2026 09:22 AM
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Cazzu e Inti
Cazzu e Inti

Cazzu volvió a enternecer a sus seguidores en redes sociales al compartir una tierna fotografía de su hija Inti, quien apareció luciendo un colorido traje de carnaval.

La pequeña llamó la atención no solo por su adorable imagen, sino también porque su vestuario recordó a uno de los looks que su mamá utilizó en uno de sus videoclips.

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Inti, hija de Cazzu y Christian Nodal, reaparece en redes con un look muy especial

En la imagen, Inti luce un llamativo atuendo en el que predominan los colores rojo, azul y negro, acompañado de detalles dorados que le dan un toque especial. La publicación rápidamente generó reacciones entre los seguidores de la cantante argentina, quienes destacaron la ternura de la pequeña y el parecido entre su estilo y el de su famosa mamá.

Pero hubo un detalle que no pasó desapercibido: el traje de Inti tiene un parecido con el vestuario que Cazzu utilizó para el videoclip de su canción ‘Jujuy Estrellado’. Los colores y algunos elementos del diseño hicieron que sus fans recordaran inmediatamente aquella imagen de la artista.

Así, la pequeña Inti volvió a lucir al estilo de su mamá, en una publicación que llega en medio de una etapa particularmente mediática para Cazzu, quien en las últimas semanas ha vuelto a protagonizar una polémica relacionada con Christian Nodal y la situación legal que ambos mantienen por temas vinculados con su hija.

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Cazzu vive una polémica con Christian Nodal por la Ley Cazzu

La controversia más reciente surgió alrededor de la llamada “Ley Cazzu”, una iniciativa que busca facilitar la movilidad de menores y establecer medidas de protección en determinados casos.

El equipo legal de Nodal negó que el cantante haya promovido un amparo para frenar la iniciativa y aseguró que su recurso cuestiona que la propuesta sea identificada públicamente con el nombre de Cazzu y la historia de su hija.

En su posicionamiento, la defensa del cantante también negó que exista una resolución judicial que determine que Nodal sea deudor alimentario o que haya incumplido sus obligaciones con Inti, así como que haya negado permisos para que la menor viaje con su madre.

Cazzu reaccionó a este nuevo capítulo y aseguró que se ha visto obligada nuevamente a defenderse. La argentina afirmó que fue “silenciada legalmente” y señaló que continuará respaldando proyectos que, desde su perspectiva, protejan a madres y mujeres.

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Cazzu Inti Nodal Christian Nodal

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