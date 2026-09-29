Muere el primer actor Otto Sirgo a los 79 años

“El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Otto Sirgo. Quien además fue un eterno colaborador de esta asociación”, escribió la asociación.

Además, destacó su trayectoria y mencionó algunas de las producciones que contribuyeron a consolidarlo como uno de los actores reconocidos de la televisión mexicana.



(Instagram / Otto Sirgo)

“Actor mexicano con una amplia trayectoria en teatro, cine y televisión. Alcanzó fama internacional por su participación en los melodramas Lazos de amor, Niña amada mía y Por un beso”.

¿Quién fue Otto Sirgo?

Otto Sirgo nació el 19 de diciembre de 1946 en Cuba. Fue hijo del actor cubano Otto Sirgo y de la actriz mexicana Magda Haller.

Llegó a México cuando todavía era niño y desarrolló en el país la mayor parte de su carrera artística. Desde joven estuvo relacionado con el mundo del espectáculo debido a su entorno familiar.

Debutó como actor en la década de los sesenta y que desde entonces trabajó en cine, televisión y teatro.