Hanna, hija de Jesse Huerta, dedica emotivos mensajes a sus papás en medio de la polémica separación de Jesse & Joy

Hanna, , hija de Jesse Huerta, dedica mensajes a sus papás en medio de la polémica de Jesse & Joy

En medio de las especulaciones sobre la relación entre los hermanos, Hanna optó por utilizar sus redes sociales para expresar cariño y admiración hacia sus padres.

Entre las publicaciones que compartió la joven de 22 años destacó una frase en referencia a sus padres: “Mis papás son unos chingones”



Hanna y Jesse Huerta (Instagram)

El mensaje comenzó a llamar la atención debido al contexto familiar en el que apareció, aunque Hanna no hizo referencia directa a la situación entre Jesse & Joy.

En otra de sus publicaciones, la joven dedicó unas palabras a su mamá: “No podría haber tenido un mejor ejemplo de mujer que tú” y “Te amo mami hermosa”.

Hanna es la hija mayor de Jesse Huerta y Mónica León . Nació en 2004 y tiene una hermana menor, Abby. En distintas ocasiones, Jesse ha hablado públicamente de la cercanía que mantiene con sus hijas y, particularmente, del vínculo musical que comparte con Hanna.

“Estoy feliz, viendo una etapa nueva también, una etapa muy bonita y que no se va a repetir. Estoy disfrutando a mi esposa, a nuestras hijas. Haciendo mucha música con mi hija mayor, que le encanta la música. En algún momento escucharán más de Hanna”, declaró el cantante en una entrevista.