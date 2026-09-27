Hanna, hija de Jesse Huerta, dedica emotivos mensajes a sus papás en medio de la polémica separación de Jesse & Joy

La polémica alrededor de Jesse & Joy también ha generado reacciones dentro del círculo familiar de Jesse Huerta . Hanna Huerta, su hija mayor con Mónica León, llamó la atención en redes sociales después de compartir varios mensajes dedicados a sus padres.
Las publicaciones surgieron días después de que Jesse anunciara que se tomaría una pausa del proyecto musical que comparte con su hermana Joy Huerta desde hace más de dos décadas. La decisión tomó por sorpresa a sus seguidores y abrió una nueva etapa para el dúo, especialmente después de que Joy reconociera públicamente que se enteró del anuncio apenas unos minutos antes de que se hiciera público.