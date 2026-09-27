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Espectáculos

Hanna, hija de Jesse Huerta, dedica emotivos mensajes a sus papás en medio de la polémica separación de Jesse & Joy

Han napublicó varias frases dedicadas a Jesse Huerta y Mónica León mientras continúa la polémica sobre la separación de Jesse & Joy.
dom 27 septiembre 2026 08:22 AM
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Hanna Huerta y Mónica León
Hanna Huerta y Mónica León junto a sus hijas Hanna y Abby (Instagram)

La polémica alrededor de Jesse & Joy también ha generado reacciones dentro del círculo familiar de Jesse Huerta . Hanna Huerta, su hija mayor con Mónica León, llamó la atención en redes sociales después de compartir varios mensajes dedicados a sus padres.

Las publicaciones surgieron días después de que Jesse anunciara que se tomaría una pausa del proyecto musical que comparte con su hermana Joy Huerta desde hace más de dos décadas. La decisión tomó por sorpresa a sus seguidores y abrió una nueva etapa para el dúo, especialmente después de que Joy reconociera públicamente que se enteró del anuncio apenas unos minutos antes de que se hiciera público.

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Hanna, , hija de Jesse Huerta, dedica mensajes a sus papás en medio de la polémica de Jesse & Joy

En medio de las especulaciones sobre la relación entre los hermanos, Hanna optó por utilizar sus redes sociales para expresar cariño y admiración hacia sus padres.

Entre las publicaciones que compartió la joven de 22 años destacó una frase en referencia a sus padres: “Mis papás son unos chingones”

Hanna y Jesse Huerta
Hanna y Jesse Huerta (Instagram)

El mensaje comenzó a llamar la atención debido al contexto familiar en el que apareció, aunque Hanna no hizo referencia directa a la situación entre Jesse & Joy.

En otra de sus publicaciones, la joven dedicó unas palabras a su mamá: “No podría haber tenido un mejor ejemplo de mujer que tú” y “Te amo mami hermosa”.

Hanna es la hija mayor de Jesse Huerta y Mónica León . Nació en 2004 y tiene una hermana menor, Abby. En distintas ocasiones, Jesse ha hablado públicamente de la cercanía que mantiene con sus hijas y, particularmente, del vínculo musical que comparte con Hanna.

“Estoy feliz, viendo una etapa nueva también, una etapa muy bonita y que no se va a repetir. Estoy disfrutando a mi esposa, a nuestras hijas. Haciendo mucha música con mi hija mayor, que le encanta la música. En algún momento escucharán más de Hanna”, declaró el cantante en una entrevista.

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La música también forma parte de la historia de Hanna Huerta

El interés de Hanna por la música comenzó desde pequeña y, con el paso de los años, ha tenido la oportunidad de trabajar junto a su papá y su tía Joy.

En 2013, cuando todavía era una niña, participó como compositora en Llorar, tema que escribió junto a Jesse Huerta, Joy Huert a y Mario Domm.

Su relación con el escenario también llegó desde muy joven. A los 15 años, Hanna fue invitada a uno de los conciertos de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional, donde cantó Me voy junto a su tía Joy.

Años después, Jesse volvió a hablar del interés artístico de su hija. En 2025 contó que ambos estaban haciendo música juntos y adelantó que el público podría conocer más adelante el trabajo de Hanna.

Ahora, mientras Jesse atraviesa una nueva etapa profesional y Joy ha decidido continuar con Jesse & Joy, las publicaciones de Hanna muestran el cariño que mantiene hacia sus padres, sin que hasta el momento haya expresado públicamente una postura sobre el futuro del dúo.

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Jesse Huerta Hijos de famosos

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