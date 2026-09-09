Óscar Mario Beteta, periodista, economista y uno de los conductores de radio más reconocidos de México, murió este miércoles 9 de septiembre a los 70 años, según confirmaron distintos medios nacionales, incluido El Heraldo, donde conducía el programa de radio El Heraldo de la Tarde en el 98.5 de FM.
Muere el periodista Óscar Mario Beteta, una de las voces más influyentes de la radio mexicana
¿Quién fue Óscar Mario Beteta?
Óscar Mario Beteta Vallejo nació el 13 de enero de 1956 en la Ciudad de México. Estudió Economía en la Universidad Anáhuac y posteriormente cursó estudios especializados en periodismo y relaciones públicas, además de una maestría en Finanzas e Inversiones en la Universidad de Exeter, Inglaterra.
Antes de consolidarse como periodista, trabajó en el sector financiero. Fue corredor de bolsa y ocupó cargos directivos en instituciones como Comermex, Banamex y Serfín.
Esa formación económica marcó buena parte de su perfil como comunicador, particularmente en el análisis político y financiero.
Su acercamiento a los medios comenzó desde joven. Durante sus años de formación combinó sus actividades financieras con el trabajo en radio y televisión.
También participó en espacios televisivos y llegó a inaugurar un noticiero bursátil, una especialidad que después se convirtió en uno de los rasgos distintivos de su carrera.
Óscar Mario Beteta y sus 30 años en Radio Fórmula
Uno de los capítulos centrales de su trayectoria fue su paso por Grupo Fórmula, donde condujo durante tres décadas En los Tiempos de la Radio.
El programa comenzó en 1994 y permaneció al aire hasta febrero de 2024. Durante ese periodo, Beteta entrevistó a políticos, empresarios y personalidades de México y otros países, y convirtió su espacio en uno de los referentes de la radio informativa nacional.
Cuando se despidió de Grupo Fórmula, el 2 de febrero de 2024, explicó que cerraba un ciclo después de 30 años y casi 8 mil emisiones. Su programa, de cuatro horas y media de duración, llegó a colocarse entre los tres espacios radiofónicos con mayor audiencia en México.
Su salida de Radio Fórmula no significó el retiro. En febrero de 2024 se incorporó a El Heraldo Media Group, donde condujo el espacio informativo y de análisis El Heraldo de la Tarde.
La boda de Óscar Mario Beteta y Araceli Peraza
En marzo de 2024, poco después de su salida de Radio Fórmula, Quién estuvo presente en uno de los acontecimientos más relevantes de la vida personal de Óscar Mario Beteta, su boda con Araceli Peraza.
La pareja se casó el sábado 23 de marzo de 2024, después de cinco años de relación, en una ceremonia íntima rodeada de familiares y amigos.
Beteta y Peraza se conocieron a través de amigos en común en el restaurante Les Moustaches, en Paseo de la Reforma. El flechazo fue inmediato y, después de cinco años de noviazgo, decidieron casarse.
La boda civil tuvo lugar en una casa de la zona de Reforma. Después de la ceremonia hubo un coctel y una comida para los invitados.
Durante la celebración, Beteta y Araceli Peraza realizaron su primer baile como esposos con la canción “Yo te amo”, de Chayanne. Más tarde, acompañados por sus hijos y familiares, abrieron la pista con “Vagabundo”, de Sebastián Yatra.
El legado de Óscar Mario Beteta en la radio mexicana
Además de su trabajo radiofónico, Beteta fue columnista de El Universal, donde durante varios años publicó En Petit Comité. El diario confirmó su muerte este 9 de septiembre y recordó esa etapa de su trayectoria.
A lo largo de su carrera recibió diversos reconocimientos profesionales. La revista Líderes Mexicanos lo incluyó durante varios años en su lista de los 300 personajes más influyentes de México, mientras que la Asociación Nacional de Locutores le otorgó la medalla al Mejor Conductor de Noticias.
Su perfil también trascendió el ámbito estrictamente periodístico. Fue integrante de organismos y foros relacionados con la economía y las relaciones internacionales, entre ellos el Foro Económico Mundial de Davos y el Crans Montana Forum.
Durante décadas, su voz estuvo ligada a la información política, económica y financiera en México. Su permanencia frente a los micrófonos, primero en televisión y radio y después en distintos formatos informativos, lo convirtió en una figura reconocible para varias generaciones de radioescuchas.