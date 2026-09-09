Muere el periodista Óscar Mario Beteta, una de las voces más influyentes de la radio mexicana

¿Quién fue Óscar Mario Beteta?

Óscar Mario Beteta Vallejo nació el 13 de enero de 1956 en la Ciudad de México. Estudió Economía en la Universidad Anáhuac y posteriormente cursó estudios especializados en periodismo y relaciones públicas, además de una maestría en Finanzas e Inversiones en la Universidad de Exeter, Inglaterra.



Funeral Fernando Ebrard (César Toledo)

Antes de consolidarse como periodista, trabajó en el sector financiero. Fue corredor de bolsa y ocupó cargos directivos en instituciones como Comermex, Banamex y Serfín.

Esa formación económica marcó buena parte de su perfil como comunicador, particularmente en el análisis político y financiero.

Su acercamiento a los medios comenzó desde joven. Durante sus años de formación combinó sus actividades financieras con el trabajo en radio y televisión.



Oscar Mario Beteta (HILDELIZA LOZANO GARDUÑO)

También participó en espacios televisivos y llegó a inaugurar un noticiero bursátil, una especialidad que después se convirtió en uno de los rasgos distintivos de su carrera.