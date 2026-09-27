Lady Gaga quiere darle a su hija Rose una infancia normal lejos de la fama

Lady Gaga quiere mantener a su hija Rose lejos de la fama

Después de concluir su gira Mayhem Ball en abril, Lady Gaga habría aprovechado los meses siguientes para reducir su exposición pública y pasar más tiempo en su casa del condado de Marin, California.

Aunque la cantante lleva años acostumbrada a los escenarios, las grandes producciones y una constante atención mediática, su prioridad ahora parece estar en proteger la privacidad de su hija. Una fuente aseguró a Page Six que la cantante es especialmente cuidadosa con el entorno de Rose.



La boda de Lady Gaga y Michael Polansky será pronto. (Getty Images)

“Es extremadamente protectora con su hija”, dijo la fuente, quien agregó que Gaga es “muy selectiva” con las personas a las que permite acercarse a la bebé.

La pareja ya habría comenzado a llevar a Rose a algunas salidas discretas, aunque, en general, mantiene los detalles sobre su vida como padres fuera de la conversación pública. De acuerdo con las fuentes citadas por Page Six, Gaga quiere que su hija tenga una infancia lo más alejada posible de la atención que acompaña a una celebridad de su nivel.

La maternidad también estaría mostrando una faceta diferente de la intérprete de “Poker Face”. “Siempre ha sido una mujer muy fuerte y poderosa”, explicó la fuente, al señalar que esta nueva etapa también ha dejado ver un lado más emocional de la cantante.