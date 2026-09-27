Lady Gaga quiere darle a su hija Rose una infancia normal lejos de la fama

Lady Gaga atraviesa una nueva etapa lejos de los reflectores. La cantante y su prometido, Michael Polansky, se convirtieron en padres de Rose Bean Polansky, quien nació el pasado 9 de junio a través de una madre sustituta, de acuerdo con un certificado de nacimiento obtenido por TMZ.
Desde la llegada de su primera hija, la pareja ha optado por mantener los detalles de su vida familiar en privado. Según fuentes citadas por Page Six, Gaga y Polansky están disfrutando de una especie de “pequeña burbuja familiar” mientras se adaptan a sus nuevos roles.
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Lady Gaga quiere mantener a su hija Rose lejos de la fama
Después de concluir su gira Mayhem Ball en abril, Lady Gaga habría aprovechado los meses siguientes para reducir su exposición pública y pasar más tiempo en su casa del condado de Marin, California.
Aunque la cantante lleva años acostumbrada a los escenarios, las grandes producciones y una constante atención mediática, su prioridad ahora parece estar en proteger la privacidad de su hija. Una fuente aseguró a Page Six que la cantante es especialmente cuidadosa con el entorno de Rose.
“Es extremadamente protectora con su hija”, dijo la fuente, quien agregó que Gaga es “muy selectiva” con las personas a las que permite acercarse a la bebé.
La pareja ya habría comenzado a llevar a Rose a algunas salidas discretas, aunque, en general, mantiene los detalles sobre su vida como padres fuera de la conversación pública. De acuerdo con las fuentes citadas por Page Six, Gaga quiere que su hija tenga una infancia lo más alejada posible de la atención que acompaña a una celebridad de su nivel.
La maternidad también estaría mostrando una faceta diferente de la intérprete de “Poker Face”. “Siempre ha sido una mujer muy fuerte y poderosa”, explicó la fuente, al señalar que esta nueva etapa también ha dejado ver un lado más emocional de la cantante.
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Gaga y Michael Polansky disfrutan sus primeros meses como papás
Lady Gaga y Michael Polansky no son los únicos que estarían disfrutando de este cambio. Una fuente citada anteriormente por People aseguró que ambos “irradian felicidad cuando hablan de ser padres”, mientras que otra persona cercana a la pareja señaló que Polansky luce “más relajado” desde el nacimiento de su hija.
Durante el verano, los dos habrían reducido sus compromisos profesionales para concentrarse en Rose y disfrutar de los primeros meses de su vida.
Aunque la cantante ha mantenido un perfil reservado, recientemente fue fotografiada en Los Ángeles mientras llevaba a su hija en un portabebés de color claro. La imagen se convirtió en una de las pocas apariciones públicas de Gaga junto a Rose desde su nacimiento.
Después de años de giras, grabaciones y presentaciones frente a miles de personas, la estrella pop estaría encontrando ahora otro ritmo en casa, mientras intenta que su hija crezca con la menor exposición mediática posible.